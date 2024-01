El Ayuntamiento de Sant Antoni ha presentado el programa de sus fiestas patronales con actividades culturales, deportivas y tradicionales para todas las edades, según informa el consistorio en un comunicado.

Sábado 13 de enero

11 horas. Premios del Deporte de Sant Antoni de Portmany 2023. En el cine Regio.

11 a 20.30 horas. WizarDracs. Fin de semana mágico con los Dracs d'Eivissa dedicado al universo de Harry Potter. Actividades, personajes, juegos de mesa, talleres infantiles y juveniles, yincanas, quidditch, funkobingo, concurso de Cosplay, Quiz, Chroma y plataforma 360. En el Espai Jove.

11 a 14 horas 16 a 20 horas La feria infantil. Diversión para los más pequeños. Passeig de ses Fonts.

12.30 horas. Super Flower. Llega la 20 edición de la fiesta hippy flower que más calienta el invierno ibicenco. Con mercado, espectáculos, actuaciones y muchas sorpresas. En el Passeig de ses Fonts.

Al mediodía, la Mini Flower: la fiesta para los pequeños. Fiesta infantil, pintacaras y talleres.

Música y ambiente especial durante todo el día en las casetas.

A partir de las 19 horas, concierto de The Groovy Brothers y sesiones de los DJ Javi Box y DJ Pharma para no parar de bailar. ¡No te pierdas la ocasión, vístete con el mejor look flower y ven a compartir todo su power!

16 horas – 20 horas. ‘Iluminarte’ Espectáculo familiar teatralizado e interactivo. Venid a descubrir a dónde van nuestros deseos antes de que se realicen. En el Far de ses Coves Blanques. A cargo de la compañía Almavisible, dirigida por Celia Ruiz. Inscripción previa en la dirección electrónica ilumartecoordina@gmail.com. A partir de 6 años.

Domingo 14 de enero

10 horas. Salida de marcha nórdica por Sa Talaia. Los bastones se repartirán media hora antes de la salida. Lugar de encuentro y salida: frente al Ayuntamiento nuevo.

11 horas. 41º Festival de balls, música i cançó popular de la nostra terra. Organizado por el Grup Folklòric Brisa de Portmany. En el Cine Regio.

11 a 14 horas. La feria infantil. Diversión para los más pequeños. Passeig de ses Fonts.

11 a 18.30 horas. WizarDracs. Fin de semana mágico con los Dracs d’Eivissa dedicado al universo de Harry Potter. Actividades, personajes, juegos de mesa, talleres infantiles y juveniles, yincanas, quidditch, funkobingo, concurso de Cosplay, Quiz, Chroma y plataforma 360. En el Espai Jove.

10 horas – 13.30 horas. ‘Iluminarte’ Espectáculo familiar teatralizado e interactivo. Venid a descubrir a dónde van nuestros deseos antes de que se realicen. En el Far de ses Coves Blanques. A cargo de la compañía Almavisible, dirigida por Celia Ruiz. Inscripción previa en la dirección electrónica ilumartecoordina@gmail.com. A partir de 6 años.

Martes 16 de enero – Verbena de Sant Antoni

18 horas. La fiesta de los mayores. Buñuelos, orelletes, vino dulce y refrescos. Música en vivo y baile. En el club de la tercera edad de Es Clot Marès.

20 horas. Recital de poesía ‘Es gat en vers: homenatge a na Nora Albert'. Con la colaboración del grupo de teatro del Institut d'Estudis Eivissencs. A cargo de la Asociación Gastronómica y Cultural Sa Xacota de Portmany. Abierto al público: anímate y participa con tus poesías favoritas. En la Bodega Los Gatos.

19 horas. Cena torrada de ‘senalló’. Trae tu comida y ven a cenar. Si lo deseas también puedes preparar a la brasa lo que traigas. En la zona de las casetas del Passeig de ses Fonts.

20 horas. Concierto de Groove Garage. Ven a dar la bienvenida a Sant Antoni y a disfrutar de la música de este animado quinteto que versiona los grandes éxitos del funky, el soul y el rock. En el Passeig de ses Fonts.

Miércoles 17 de enero - Festividad de Sant Antoni Abat

9.30 horas. Torneo de petanca Fiestas de Sant Antoni. A cargo del Club Petanca Sant Antoni. En las pistas de Can Bonet y de la plaza de España.

11 a 14 horas y 16 a 20 horas La feria infantil. Diversión para los más pequeños. Passeig de ses Fonts.

12 horas. Misa solemne por Sant Antoni, seguida de la procesión.

A continuación, frente al Ayuntamiento nuevo:

Tradicional bendición de animales.

Exhibición de baile payés a cargo de Sa Colla de Portmany.

Degustación de buñuelos y vino.

14 horas. XXI Guateque 'Anem de palanca'. Con las actuaciones musicales del Dúo Juvent's, formado en Barcelona en los años 60, con un gran repertorio de pop rock. En el Passeig de ses Fonts

16.30 horas. Actuación de Luis Muñoz, cantante de Campo de Criptana, que homenajeará a las grandes voces de la música española: Raphael, Julio Iglesias, Nino Bravo, Camilo Sesto o Manolo Escobar, entre otros. En el Passeig de ses Fonts.

17.30 horas. SD Portmany - RTVº Mallorca: partido de fútbol cadete autonómico. En el campo municipal.

Viernes 19 de enero

10.30 horas. 'Cine y memoria’: películas rodadas en Sant Antoni de Portmany en el siglo XX. Conferencia y posterior coloquio a cargo del cineasta Enrique Villalonga y la psicóloga Ana Serapio. Organizado por el Departamento de Servicios Sociales. En el Auditorio del Centro Cultural Cervantes.

20 horas. Concierto de Lemot. Una banda gallega que se ha convertido en una de las grandes novedades del pop rock nacional de los últimos años gracias a sus grandes canciones y a sus directos. En el Passeig de ses Fonts.

Sábado 20 de enero

9.30 horas. Primer Trofeo Balear Indoor de patinaje de velocidad. A cargo del club deportivo Ibiza Patina. Más información en ibizapatina@gmail.com. En el pabellón Sa Pedrera de Can Coix.

12.30 horas. Aperitivo poético musical en homenaje a Nora Albert. A cargo de Mon & MarCel. En Sa Punta des Molí.

20 horas. Concierto de Tatuaje. Un trío de pop rock nacido entre Ibiza y Barcelona, con un sonido propio y muy característico que mezcla estilos como indie, rock, pop y techno. Y un directo divertido y enérgico por no parar de bailar. En el Passeig de ses Fonts.

Domingo 21 de enero

10 horas. Torneo de tenis de mesa. En el pabellón del Quartó de Portmany.

12 horas. Tirada de ‘bassetja’ Fiestas de Sant Antoni. Organiza el Club JASA. Ante el Ayuntamiento nuevo.

Jueves 25 de enero

20.30 horas. Zinètic. Proyección de la película ‘El chico y la garza'. En el cine Regio.

Viernes 26 de enero

18.30 horas. Anem de lluna i mirem-nos sa flor. Caminata nocturna de Sant Antoni a Corona. Salida del Passeig de ses Fonts.

19 horas. Inauguración de la exposición y del documental ‘Ibiza, entre palabras, versos y canciones’, de la artista Eva Santamaría. En el Far de ses Coves Blanques. Abierta hasta el 29 de febrero, de martes a sábado de 17 a 20 horas.

Domingo 28 de enero

9 horas. Trofeo de judo Festes de Sant Antoni. Competición de categorías menores, alevines y benjamines. En la sala de artes marciales de Can Coix. A cargo de la SAMYD.

9.30 horas. Trial Festes de Sant Antoni. A cargo del Motoclub de Formentera e Ibiza. En la Pedrera de Can Coix.

11 horas. Inauguración del XVII Sant Antoni Rural. Bienvenida y baile payés. Todo un día de actividades en la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni.

Viernes 2 de febrero

11 horas. Concurso mundial proviaje de estudios de arroz de matanzas. En s'Era d'en Manyà. Abierto a todos los colegios para recaudar fondos para el viaje de estudios. Premios en metálico para los 3 primeros clasificados. Inscripción gratuita y más información: festes@santantoni.net

20.30 horas. 'Concierto a la luz de las velas' en la iglesia de Sant Antoni. Representación musical a cargo de Sonora, cuarteto de cuerda con piano.

Sábado 3 de febrero

11.30 horas. XI Campeonato Mundial de Arroz de Matanzas. Venid a s'Era d'en Manyà y a la calle de Rossell a cocinar vuestro arroz de matanzas. Habrá música, animación, baile payés, mucha diversión y premios a los mejores arroces. Inscripción: martes 16 de enero, a partir de las 9 h, en la cafetería Es Clot (carrer Ample, frente a la iglesia). Más información: festes@santantoni.net.

Domingo 4 de febrero

9.30 horas. Enduro Festes de Sant Antoni. A cargo del Motoclub de Formentera e Ibiza. Junto a la Cooperativa Agrícola Sant Antoni.

10 horas. XX Limpieza a fondo de la bahía de Portmany. Lugar de encuentro: faro del muelle nuevo.

10 horas. Marcha cicloturista de Es Porquet. Recorrido: Sant Antoni-Buscastell-Sant Antoni (14 km). Salida del Passeig de ses Fonts.

12 horas. ‘Una mare arreveixinada’. Representación teatral a cargo del Grupo de Teatro de la Asociación de vecinos de Es Molí. Con la actuación especial de Vicent Frit. En el Cine Regio.

Jueves 8 de febrero

20.30 horas. Zinètic. Proyección de la película ‘The zone of interest’. En el cine Regio.

Viernes 9 de febrero

17.30 horas. Walter Benjamin en Sant Antoni. Lectura dramatizada. En Sa Punta des Molí.

Domingo 11 de febrero

9.30 horas. Motocross Festes de Sant Antoni. A cargo del Motoclub de Formentera e Ibiza. Junto a la Cooperativa Agrícola Sant Antoni.

10 horas. Salida de marcha nórdica por Santa Agnès de Corona. Los bastones se repartirán media hora antes de la salida. Lugar de encuentro y salida: iglesia de Santa Agnès.

Martes 13 de febrero - Carnaval

La rúa de Portmany

16.30 horas. Concentración en la avenida del Doctor Fleming.

17.30 horas. Salida.

Y al finalizar, fiesta y entrega de premios a los mejores disfraces en el Passeig de ses Fonts.

Sábado 17 y domingo 18 de febrero

11 horas. V Fira del Disc d'Eivissa. Puestos de compra, venta e intercambio. Actuaciones musicales. Inscripciones en el Ayuntamiento. En el Passeig de ses Fonts.

Sábado 24 de febrero

14 horas. Comida homenaje a nuestros mayores. En el restaurante Es Cruce.

Domingo 25 de febrero

14 horas. Paella musical. A cargo de la Asociación Musico-Cultural Retro. Actuaciones en vivo, rifas y diversión. Con las actuaciones de Mónica Sainz y Dany Ronald en homenaje a su padre, Toni Ronald, con éxitos como 'Help', 'I love you babe', 'Lady banana', 'Dejaré la llave en la puerta'. En el hotel Puchet. Venta de tickets: librería El Quijote, hotel Puchet y estanco Marta Subirà.