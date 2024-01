Excluidos 17 aspirantes a bombero por entregar fuera de plazo un certificado

Un total de 107 personas se presentaron ayer al proceso selectivo para cubrir trece plazas vacantes de bombero del Consell de Ibiza por el sistema de concurso oposición. Podrían haber sido 17 más (casi un 14% más) si estos aspirantes hubieran entregado a tiempo un simple documento, un certificado médico que acreditara que no padecen ninguna enfermedad ni defecto físico, psíquico o sensorial que les impidiera realizar las pruebas físicas, pero quedaron excluidos por mandarlo «fuera de término». Según la institución insular, 16 de ellos presentaron alegaciones, que no se han tenido en cuenta.

«El último documento, que era una revisión médica, lo hemos presentado todos fuera de plazo, según el Consell», explica uno de los perjudicados, a cuyo juicio «las bases son confusas». El párrafo que ha generado el despiste de los 17 opositores es el 3d: «(…) deberá aportarse un certificado médico que acredite que las personas aspirantes no padecen ninguna enfermedad ni defecto físico, psíquico o sensorial que les impida realizar las pruebas físicas descritas en el anexo I. Este certificado se tendrá que presentar, por las personas aspirantes, diez días antes del inicio de las pruebas físicas».

Uno de los opositores que finalmente no han podido examinarse señala que «en las bases se habla de días hábiles en múltiples ocasiones, no así en el párrafo que ha generado confusión, que ni siquiera específica un plazo para la presentación de la documentación». Los 17 pensaron que se trataba de días naturales (los que conforman el calendario, es decir, todos), no días hábiles (de lunes a viernes): «Además, sólo nos han dado dos días hábiles para presentar alegaciones, cuando en el documento se habla de siete días hábiles en todo momento, algo que, en principio, no cumple con lo especificado en las bases. Incluso nos avisaron de que estábamos fuera de plazo el miércoles a las 20 horas».

Las pruebas empezaban ayer: «Y nos avisaron el lunes de que habíamos entregado fuera de plazo ese documento, cuando ya estábamos aquí», se queja, si bien se refiere, en realidad, a la contestación a las alegaciones, «Presentarse a esto —indica— requiere una preparación física específica para lo que piden en al oposición, además de que hemos pagado el viaje en avión hasta Ibiza, el hotel y la manutención».

Hábiles si no se especifica

El Consell, por su parte, considera que ha obrado en todo momento correctamente: «Se publicó la lista de admitidos el miércoles de la semana pasada. Se daban dos días para presentar alegaciones (hubo 16) y todas iban en el mismo sentido: la interpretación sobre si eran o no días hábiles de lo que se hablaba en las bases de la oposición». Los servicios jurídicos consideran que «hay doctrina en la Administración al respecto, de manera que, si no se especifica, son días hábiles, no naturales». Como en las bases no se especificaba, se trataba pues de días hábiles, afirma un portavoz de la institución insular.

«Ahora —comentan desde el Consell de Ibiza— tienen la posibilidad de acudir a un contencioso si así lo estiman». Recuerdan desde la institución, no obstante, que «la mayoría presentó la documentación en tiempo y forma», un total de 107 aspirantes a ser bombero en Ibiza en una convocatoria «que hacía tiempo que no salía».