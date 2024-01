Ni un sistema de autojustificación de las bajas laborales de tres días mediante una declaración responsable de la persona afectada ni imponer la obligatoriedad de llevar mascarilla en los centros sanitarios a consecuencia del aumento de la incidencia de la gripe. La consellera de Salud, Manuela García, ha explicado tras la reunión urgente del Consejo Interterritorial de Salud convocado a primera hora de la mañana de hoy que la opinión mayoritaria de las comunidades autónomas es que para declarar una incapacidad laboral temporal es necesario que medie un médico y, con respecto a decretar la obligatoreidad de los cubrebocas en los centros asistenciales, la responsable de Salud ha señalado que la situación epidemiológica de Balears no la requiere.

"Estamos exactamente igual que el año pasado, no hay situación de colapso (de los recursos asistenciales) en el momento actual", ha recalcado la consellera revelando que en estos momentos la incidencia de las enfermedades respiratorias en las islas es de 260 casos por cien mil habitantes que, en lo que respecta a la gripe, desciende hasta los 60 casos por ese mismo segmento poblacional. Sobre el resto de medidas que Sanidad ha puesto sobre la mesa de las CC AA, García ha lamentado que les hayan presentado el documento a las diez de la mañana, poco después de iniciada la reunión interterritorial. "No hemos tenido de estudiarlas, lo que ha hecho que la conformidad haya sido imposible. La toma de decisiones ha de estar basada en la evidencia y hemos reclamado una convocatoria de la comisión de Salud Pública", ha revelado señalando asimismo que le han pedido 48 horas al Ministerio para dar respuesta a sus recomendaciones. Lo que ha dejado bien claro la consellera es que decretar la obligatoriedad de las mascarillas en los hospitales y centros de salud es competencia de su departamento y que consideran que la situación epidemiológica actual no la requiere. "Estamos en la situación esperable cada año por estas fechas. Todos los hospitales públicos tienen un plan de contingencia frente a la epidemia de gripe que desplegarán cuando los casos se disparen. Las (atenciones de) urgencias están descendiendo", ha revelado.