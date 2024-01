La huelga en Iberia causa la cancelación de cuatro vuelos entre Ibiza y Palma

Cuatro vuelos entre Ibiza y Palma programados para el día de ayer fueron cancelados, a finales de diciembre, con motivo del paro laboral en el servicio de handling de Iberia Airport Service, la filial que presta sus servicios en tierra. La protesta comenzó el cinco de enero y termina hoy lunes. La secundan (a escala estatal) los sindicatos UGT, CCOO y USO, lo que hizo que Iberia se viese «obligada» a anular, hace algo más de una semana, un total de 444 vuelos en toda España: 270 correspondían a Iberia, 64 a Iberia Express y 110 a Air Nostrum. Al tratarse de una medida preventiva, tomada antes del inicio de la huelga, dichas cancelaciones no son atribuibles a la protesta laboral.

Para el día de ayer, se cancelaron hace ya una semana diez vuelos con origen o destino Balears, la mayoría interislas, según Iberia. Entre ellos, los cuatro trayectos entre Ibiza y Palma citados al inicio de esta información. La compañía explica que ya había recolocado en otros trayectos el pasaje de estos vuelos. Así, el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, acumula diez cancelaciones, la mayoría salidas y llegadas a Ibiza (4) y Menorca (4) y algunas conexiones con Madrid. En total, en España, este domingo se cancelaron 117 vuelos.

Iberia critica «la falta de justificación de la huelga», ya que las condiciones laborales están garantizadas por convenio en las subrogaciones

La tercera jornada de huelga no provocó ayer incidencias graves en el aeropuerto de Ibiza. Según ha podido saber este diario, por la tarde, un Vueling (VY3515) con destino Barcelona partió con media hora de retraso, aproximadamente, y con la bodega vacía, dejando unas 90 maletas en tierra. Aun así, no se ha podido confirmar si dicho incidente se debe o no al seguimiento que está registrando el paro en Barcelona, donde no se está cargando y descargando el equipaje de muchos aviones.

Según las fuentes consultadas por Diario de Ibiza, ayer unas 30 de estas maletas fueron cargadas en el siguiente vuelo a Barcelona, por lo que unas 60 habrían permanecido esta noche en la terminal des Codolar.

Huelga «sólo de sindicalistas»

En cualquier caso, el resto del día transcurrió con absoluta normalidad en el aeropuerto ibicenco. Desde USO denunciaron ayer que «está prácticamente todo cubierto porque los servicios mínimos son abusivos»: «Todos los trabajadores, excepto los sindicalistas, tienen carta de servicios mínimos, por lo que el personal está trabajando prácticamente al 100%».

Entre 70 y 80 trabajadores de Ibiza cada día, aproximadamente, son los que estaban llamados a secundar el paro. Sin embargo, y siempre según fuentes de USO, cada día ha habido sólo entre seis y diez trabajadores sin carta de servicios mínimos.

«De momento este domingo [los aviones] vienen con maletas y están llegando las que faltaron el sábado en los vuelos de Barcelona y Bilbao», explicaron fuentes de USO poco después de las cinco de la tarde de este domingo.

Esta situación se desató en septiembre, cuando Iberia perdió el servicio de handling en los principales aeropuertos españoles. Los sindicatos UGT, CCOO y USO reclamaron que sea la propia Iberia quien asuma el autohandling con el fin de minimizar y reducir al máximo el número de trabajadores subrogados a otras empresas. «Ahora previsiblemente seremos subrogados y estamos temerosos de que no se respeten en su totalidad los derechos que tenemos», en palabras de Enrique Lorenzo, coordinador de USO en el sector aéreo.

Desde USO indican que ayer los aviones llegaron a Eivissa con equipaje, incluyendo al menos parte del que no se cargó el sábado en la Península

«No cambiamos a una compañía aérea, sino a otras empresas que no lo son, por lo que los del handling no tendremos los mismos derechos que en Iberia», alerta otro miembro de USO consultado por este rotativo.

Sobre las colas que se formaron el primer día de paro («de más 45 minutos», indican fuentes de USO), desde el sindicato recalcan: «Había tres mostradores a pesar de que debían ser seis, porque tocaba facturar tres vuelos [operados por Vueling] con casi 600 pasajeros. Pero esto lleva pasando más tiempo, no ocurre sólo ahora cuando hay huelga. Nunca cumplimos realmente con la cantidad de mostradores que tienen que estar abiertos. Esto pasa porque no les interesa el servicio del handling».

Huelga «sin justificación»

Iberia destaca «la falta de justificación de esta huelga, dado que todos los puestos de trabajo, así como las condiciones salariales y beneficios sociales están garantizados de por vida por el V Convenio del Sector en todos los procesos de subrogación gracias, entre otras cosas, al trabajo realizado estos años por los representantes sindicales que ahora convocan la huelga».

Así, recalcan que «todos los puestos de trabajo están garantizados por la subrogación, por lo que no hay ni destrucción de empleo ni eliminación de puestos de trabajo».