El sindicato de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (USAE) ha convocado jornadas de huelga y concentración a partir del 18 de enero en Ibiza y Menorca para reclamar que se declare a los técnicos sanitarios como categorías de Difícil Cobertura y se pacte la cuantía económica que deben recibir.

Este plus salarial, publicado en la Ley de Presupuestos de 2023 para médicos y enfermeras (profesionales de los grupos A1 y A2), no ha alcanzado al resto de categorías, como es el caso de los técnicos sanitarios de los grupos B, C1 y C2, “como si estos profesionales no tuvieran dificultades”, ha señalado el sindicato este lunes en un comunicado.

Por ello, USAE creó el año pasado un grupo de trabajo para declarar de difícil cobertura a todos los técnicos sanitarios, a partir del 1 de enero de 2024, y así lo ha hecho constar en las actas de sus reuniones, ha añadido en la nota.

“Hemos demostrado claramente que para los profesionales Técnicos de Grado Medio y los de Grado Superior también son puestos de difícil cobertura, por lo que no entendemos que este agravio comparativo entre los trabajadores de esta área de salud no se haya subsanado a fecha 1 de enero”, ha reclamado.

“Discriminación es indignante”

Rosa Planells y Dolores Moreno, responsables de USAE en Menorca e Ibiza, han asegurado que esta “discriminación es indignante” y por ello han invitado a todos los profesionales Técnicos de Grado Superior y de Grado Medio sanitarios a sumarse a las jornadas de huelga convocada para que se reconozcan sus derechos y “se reactive” la negociación colectiva para que se abone el plus salarial con carácter retroactivo.

Las jornadas de huelga y concentraciones se realizarán a partir del 18 de enero, todos los jueves de 11 a 12.30 horas en la puerta de los hospitales Can Misses y Mateu Orfila.