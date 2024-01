Las bajas médicas se disparan en Balears y sufren un aumento del 25%

Las bajas médicas laborales se disparan en Balears. Lo reflejan los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ponen de manifiesto que las islas han registrado, hasta agosto de 2023, un aumento del 25% de las incapacidades temporales por Contingencias Comunes y un 20% de los accidentes de trabajo.

«Esta situación supone un importante coste para las mutuas, sobre todo teniendo en cuenta que a partir del día dieciséis de baja son ellas las que realizan el pago», explica Marga Jiménez, coordinadora del gabinete de Salud Laboral del sindicato CCOO, que pone el acento en la gravedad de los datos publicados, que reflejan que en Balears hubo en los ocho primeros meses del año un total de 18.534 accidentes de trabajo y dieciséis muertes por este motivo. «Dieciocho accidentes cada minuto y dos decesos al mes», señala. Unas cifras que convierten a las islas en la comunidad con mayor índice de accidentes.

La experta especifica que el 98% de estos siniestros han sido catalogados por las mutuas como leves. «Suelen ser trastornos musculares o producidos por el esfuerzo y se dan sobre todo en la hostelería. De hecho aquí en las islas la curva sube mucho en plena temporada», describe. Apunta, además, que los accidentes graves se suelen dar sobre todo en el sector de la construcción: «Ocurren especialmente cuando se producen caídas en altura».

¿Cuáles son las causas de este repunte? Según Jiménez, el significativo aumento de bajas laborales en el archipiélago se debe a un hecho multifactorial generado sobre todo por «la situación en la que se encuentran los servicios públicos de salud. Con largas listas de espera para llevar a cabo las pruebas o intervenciones quirúrgicas pertinentes. Algo que alarga el número de días de baja», señala. Destaca también el incremento de enfermedades de tipo emocional. «Estrés, ansiedad... pero no solo en Balears, sino en España y a nivel internacional. Esto no significa que no existieran antes, sino que ahora se visibilizan más», explica.

¿Cómo remediarlo?

Para la coordinadora del gabinete de Salud Laboral de CCOO, la forma de remediar el repunte de accidentes laborales es invirtiendo en una cultura preventiva adecuada. «Si hay accidentes de trabajo es por la falta de prevención en las empresas».

En cuanto a las bajas médicas por contingencia común, deja claro que «corresponde a las Administraciones públicas gestionar bien los recursos tanto económicos como humanos y esforzarse para garantizar el buen funcionamiento del servicio público de salud y proteger así a las personas». «Tanto a nivel empresarial como de la Administración se tiene que hacer un gran esfuerzo para bajar los altos índices de siniestralidad de nuestra comunidad», concluye.

«Hay empleados que no saben cómo funcionan las mutuas»

Desde el sindicato CCOO culpan a las empresas: «No informan bien a los trabajadores»

«Los datos de siniestralidad laboral son alarmantes en las islas». Lo dice Marga Jiménez, coordinadora del gabinete de Salud Laboral del sindicato CCOO, que pone sobre la mesa la importancia de que los trabajadores sepan cómo funcionan las mutuas, porque muchas personas -dice- «no conocen ni cómo son, ni cómo actúan, lo que supone un riesgo para el empleado».

Destaca en este sentido que la responsabilidad de la situación la tienen las empresas: «No informan bien a los trabajadores y es un derecho adquirido», especifica.

«Las mutuas pueden hacer el seguimiento de las bajas comunes, las que da el servicio público de salud. Desde el primer día que estás de baja, la mutua te puede llamar para hacer un seguimiento, pero eso no significa que tú le tengas que dar tu informe médico. Porque eso son datos privados, confidenciales. Pero la mayoría de la gente todo esto no lo sabe, hay mucha desinformación. En el sindicato todos los días tenemos consultas sobre esta falta de información», advierte la coordinadora.