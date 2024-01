«La pobreza aumenta en Ibiza a causa de la subida del precio del alquiler»

Lola Penín nació en Ourense pero lleva más de media vida instalada en Ibiza. Trabajadora del Ayuntamiento de Ibiza, procede del mundo asociativo y fue presidenta de la Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (Apies). Se mantuvo alejada de la política hasta hace un año, cuando el entonces candidato del PP al Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero, logró convencerla para que se incorporase a su equipo.

¿Cómo ha sido su aterrizaje en el Ayuntamiento de Ibiza?

Yo soy trabajadora del Ayuntamiento. He estado 20 años allí. Estuve en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC). Es verdad que llegar a una concejalía como Bienestar Social, que es muy amplia y tiene mucho personal y muchos sevicios, me costó, y todavía estoy aprendiendo. Pero gracias a los trabajadores y al nuevo equipo directivo estoy contenta y estamos haciendo cosas.

¿Se ha tenido que apoyar en el trabajo de los técnicos de la casa?

Totalmente. Apoyarse y confiar en ellos. Quienes sacan el trabajo de la concejalía adelante son los trabajadores. Yo soy una compañera más que estoy con mis ideas, y ellos son los que le dan forma.

¿Qué se esperaba encontrar y qué se ha encontrado?

Hay cosas que ya sabía porque el SAC es un lugar estupendo para conocer la situación, porque es donde la gente viene a presentar sus quejas. Algo de lo que llevaba tiempo avisando es el tema de los arraigos y las reagrupaciones familiares, porque tenía constancia de que estaban tardando muchísimo. Cuando llegué al Ayuntamiento nos encontamos 805 expedientes de este tipo sin tramitar. Hicimos un grupo de trabajo y vimos que estaba todo 2022 y 2023 sin tramitar porque el mediador cultural que tenía que hacer este trabajo había sido trasladado a otra área. También vimos que estaba pendiente la contratación de un psicólogo y le propusimos trabajar de técnico en el equipo de arraigos. A 17 de octubre ya estaba todo al día, con lo cual han hecho un trabajo increíble.

¿Por qué es tan importante el arraigo?

Es un informe que emite el Ayuntamiento y es el paso previo para que las personas emigrantes puedan tramitar su documentación para tener un NIE. Y es muy importante porque hasta que no tienen el NIE no pueden estar dados de alta ni tener un contrato de trabajo. Tampoco pueden solicitar ayudas estatales.

¿Qué otras prioridades tiene?

Resolver el tema de los empadronamientos. Entre que se pedía una cita y se tramitaba había una espera de cuatro meses. Se empezó a tramitar sin cita todo lo que había pendiente y estamos trabajando para facilitar el empadonamiento en casos más específicos: a veces les cuesta demostrar dónde viven porque muchos no tienen un contrato de alquiler a su nombre. Estamos trabajando para que el padrón sea accesible a todos los ciudadanos.

¿Qué le piden las asociaciones?

Como vengo del mundo asociativo, ya me conocen y todos tienen mi teléfono. El Ayuntamiento tiene convenio con las asociaciones pero cuando llegamos había tres que todavía no lo habían firmado: Aspanadif, Apneef y Afaes. Hicimos un trabajo super rápido para llevarlo a pleno en agosto ya que llegaba la fecha de justificar y estas asociaciones ni siquiera habían cobrado el 75% que les faltaba. Este año hemos actualizado algún convenio que hacía años que no se actualizaba la partida y nuestra idea es hacerlos plurianuales para que las asociaciones tengan una previsión de fondos.

¿A qué cree que se debe el incremento de la pobreza y del número de personas en situación de exclusión social?

Se debe a la falta de vivienda y a que los precios del alquiler no son accesibles. La gente no puede pagar esos precios desorbitados. Pero el Ayuntamiento de Ibiza es el que más recursos dispone para las personas sin hogar. Tenemos la Zona de Primera Acogida (ZPA), que tiene 15 plazas, el Centro de Acogida Municipal (CAM), también con 15 plazas, que son prestaciones habitacionales, además de pisos para personas en situación de emergencia social.

¿Cree usted que hay alguna solución al problema de la vivienda?

Las competencias de Bienestar Social son las prestaciones habitacionales. ¿Soluciones? El Govern ha firmado un decreto de vivienda con el que ha tomado medidas para buscar una solución… Mis competencias son de Bienestar Social.

¿Por qué el actual equipo de gobierno ha cerrado la Oficina de la Vivienda?

Esta Oficina se abrió una semana antes de las elecciones y lo que se hacía era enviar a la gente al Ibavi, que está al lado. Nosotros tenemos las competencias que tenemos en materia de vivienda y cualquier persona que viene para informarse se le deriva a los servicios juridicos que tienen competencia en ello, que en este caso es el Ibavi. Este cierre no afecta a los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. El Ibavi estaba justo al lado de la Oficina de la Vivienda y hasta allí los derivaban todos.

Cuando una persona está en una situación desesperada, con quien entra en contacto es con son los servicios sociales del Ayuntamiento. ¿Cómo está trabajando este departamento? ¿Está desbordado?

Personal suficiente nunca hay. Miraremos a ver si podemos aumentar en personal porque cada vez hay más gente en exclusión social, todo por culpa del tema de la vivienda. Depende de la zona donde esté viviendo se le atiende o van a la Unidad de Trabajo Social (UTS) que le corresponde. Tenemos tres UTS: Sa Riba, la de Ponent y Eixample, y se les ofrecen las ayudas para las que tenemos competencias.

¿Tienen controlado el número de gente que vive en la calle? ¿Les hacen seguimiento?

Los servicios sociales hacen seguimentos periódicos. Se les ofrecen las ayudas de las que disponemos y se les dicen a qué UTS se pueden dirigir. En Vila, en verano, habían unas 200 personas, más o menos, según nos dijo Cruz Roja. Ahora en invierno hay menos gente en esta situación. En verano, que es cuanto hay más trabajo, hay más gente en la calle. Es gente trabajadora que no puede asumir el coste de los alquileres.

¿Hay lista de espera para una cama?

Tenemos lista de espera de ocho familias y diez usuarios para el CAM de aquí, de Abad y Lasierra, y para los pisos. En el ZPA, que es el centro de baja exigencia de Sa Bodega, no hay lista de espera. Son los técnicos de la UTS los que los derivan, depende de la disponibilidad de plazas y de la causística de cada uno.

¿Cómo está funcionando este Centro de Acogida Municipal?

Tenemos las 15 plazas ocupadas. Después tenemos los pisos, que es el segundo paso; y luego se trabaja con ellos la emancipación. La estancia media es de unos seis meses pero también depende de cada caso. Se nos está complicando mucho la emancipación y la inserción social porque nos cuesta encontrarles vivienda una vez que el proceso está terminado.

El Partido Popular estuvo en contra de la construcción de este CAM. ¿Está satisfecha con este recurso?

Es un recurso que nos hemos encontrado y lo estamos utilizando. Pero bueno, el PP fue el que propició que Sa Joveria esté funcinando y los demás partidos estaban en contra. Es un recurso que ahora mismo, ante la problemática que tenemos, está funcionando. En 2023 hemos atendido a 55 usuarios y 11 familias.

El anterior portavoz municipal del PP dijo que este centro provocaría conflictos con los vecinos. ¿Los ha habido?

Que yo sepa, no.

Cuando se anunció su incorporación al equipo de Rafa Triguero, usted dijo que lucharía para lograr una ciudad más inclusiva. ¿Cómo lo hará?

Le pongo varios ejemplos. Tema de fiestas. En la Feria de Navidad hay un día a la semana en la que hay dos horas sin música alta para que puedan acceder todos los niños con hipersensibilidad acústica. En la Cabalgata de Reyes se han acotado espacios tanto para mayores como para personas con movilidad reducida, y se han repartido unos cascos antiruido entre los niños con hipersensibilidad para que puedan disfrutar de la cabalgata como el resto. Hacemos un trabajo con todas las concejalías. Con Playas, para que al menos una playa del municipio tenga el baño adaptado y sea accesible a todos los ciudadanos. Con el concejal de Ciudad Inteligente hay reuniones previstas para instalar una aplicación que permita que todas las personas con discapacidad visual puedan saber en cada momento dónde están situados gracias a un código y a través del teléfono.

¿Tienen iniciativas sobre urbanismo inclusivo?

Hemos quitado en las placas de las plazas de movilidad reducida la palabra ‘minusválido-discpacitado’. Tenemos pendiente hacer un mapa de toda la ciudad y ver los espacios que cumplen la normativa y los que no. Hacer una camapaña de sensibilización para que se use la plaza de movilidad reducida correctamente. Está el proyecto de que con una app, los conductores sepan las plazas para movilidad reducidas que están libres. En Deportes, formar a los monitores de la piscina porque si no tienen formación no pueden atender a las personas con diversidad funcional. En noviembre hicimos la primera formación y hay más previstas. Y se ha restaurado el pavimento pododáctil de la calle Corona para personas con discapacidad visual tras la obras realizadas. En resumen, hay que trabajar con todas las concejalías para convertirnos en una ciudadad más inclusiva y amable.

En esta ciudad hay muchas fincas que carecen de ascensor, lo que supone un problema gravísimo para las personas con movilidad reducida. ¿Tienen algún plan para incentivar que se instalen ascensores? ¿Se puede optar a alguna ayuda de la Unión Europea?

Es una gran idea y lo hablaré con el concejal de Urbanismo para que se pueda poner en marcha. Hay que ponerse de acuerdo con cada comunidad de vecinos... pero lo tendré en cuenta, lo hablaré. Son muchas cosas las que hay encima de la mesa y acabo de llegar.

¿Hay algún servicio que quisiera ofrecer y que no pueden dar? ¿Quizás mancomunar algún servicio?

La verdad es que no hace falta porque los ayuntamientos y el Consell vamos coordinados e intentamos siempre trabajar en equipo. Un ejemplo de trabajo conjunto fue la feria del pasado día 3 de diciembre para conmemorar el Día de la Discapacidad. A petición de las asociaciones se hizo un acto conjunto en el recinto ferial. Se cumplió el objetivo de dar más visibilidad a las personas con discapacidad. En solo un ejemplo. La idea es que todos estemos coordinados para que las iniciativas salgan adelante.

Todavía hoy, para una persona con una discapacidad, estar en Ibiza supone un problema añadido y no tener la atención que sí recibiría en otros lugares. Pese a que se han dado pasos adelante, ¿es posible cambiar esta situación?

No voy a negar que esto sucede. Siempre he sido una activista luchando por los derechos de las personas con discapacidad y es verdad que aquí tenemos limitaciones, estamos en una isla y la falta de recursos es evidente. Las asociaciones están dando una cobertura porque la Administración no llega. Todos los recursos siempre serán pocos porque si queremos una inclusión real debe haber herramientas para ponerla en marcha. Cada vez hay más pequeños diagnosticados y más familias que apuestan por una educación inclusiva, que debe ir dotada de recursos tanto técnicos como humanos. En Ibiza, la problemática de la vivienda lo complica todavía un poco más. Estamos trabajando para cambiarlo.