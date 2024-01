«En este archipiélago dependemos mucho del mar y es necesario que lo conozcamos»

¿Cómo le han vuelto a engañar para dirigir el Centro Oceanográfico de Balears (COB)?

(Risas) La verdad es que no me han engañado porque estoy muy ilusionada. La diferencia frente a la anterior etapa en la que dirigí el centro es que ahora somos Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y tenemos el paraguas de una superestructura con casi quince mil trabajadores que forma parte de la Administración General del Estado y nuestras funciones son las de generar conocimiento. Y el Instituto Español de Oceanografía (ente del que forma parte el COB) forma parte del CSIC y hay otras herramientas e instrumentos de trabajo que confío que puedan relanzar un poco el papel del COB en lo que son las ciencias marinas en Balears que son tan importantes.

¿Cree que pasar a depender del CSIC va a provocar un cambio radical en su forma de trabajar?

Bueno, piano, piano, porque creo que las cosas no van a ocurrir de manera rápida pero sí que poco a poco podamos ir generando una masa crítica de Ciencia que después va a repercutir mucho tanto en temas de turismo, como en la sociedad, en la pesca, en la contaminación marina... Nos centraremos en asesorar a las autoridades y en generar conocimiento.

Recuerdo que me confesó que dejaba la dirección harta de ver cómo su labor investigadora se veía frenaba por interminables trámites burocráticos para simplemente adquirir unas sillas en las que sentarse. ¿Ha obtenido garantías de que va a cambiar?

Confiamos en que sí pero ya te avanzo que los tiempos de la Administración son muy lentos. Una de las prioridades de la presidencia del CSIC es adelgazar esta carga administrativa y burocrática. Pero nada es inmediato.

¿En qué va a centrar su nueva etapa como directora?

Me nombraron ayer [por el pasado lunes] y hoy he viajado para estar aquí (en una reunión de la directiva del CSIC en Salamanca) así que todavía no he hablado con los equipos de investigación. Y lo que quiero es recoger el sentir de todos los investigadores y ser una portavoz de sus inquietudes.

¿En qué momento se encuentra el Centro Oceanográfico?

Estamos en un momento bueno porque se van a producir nuevas incorporaciones y, comparativamente, ahora hay más fondos para la Ciencia. Y eso es una oportunidad. Hay que centrarse en el conocimiento del medio marino, el cambio climático, las olas de calor, cómo reaccionan los peces a ellas...cualquier tema que un investigador quiera desarrollar. Y luego hay una pata muy importante que es el asesoramiento que realizamos a los Ministerios en temas de pesca y medio ambiente, sobre todo. Aquí hay una carga muy importante de trabajo.

¿Y la nueva sede del COB?

Ya dejé en su día un convenio con la Autoridad Portuaria por el que nos cedía un solar para el nuevo edificio y ahora habrá que retomarlo. Habrá que acelerarlo todo un poco para que podamos disponer de una nueva sede en tres o cuatro años.

Recuérdeme cuál sería su ubicación.

Donde está la Autoridad Portuaria en Palmaestán construyendo el nuevo edificio del Socib (Sistema de Observación Costero de Balears) y estará al lado. Ahora es un aparcamiento pero ya estaba cedido. Han pasado cinco años y ahora tengo que retomar todas estas cuestiones para intentar que se hagan realidad.

El actual edificio del COB tiene su encanto...

Sí y además es un edificio catalogado. Pero piensa que nosotros seremos unas cien personas y llegarán nuevas incorporaciones. Y vamos a seguir creciendo y el centro actual se nos queda pequeño. Tenemos también pendiente una cesión de un espacio dentro del ParcBit para poder esponjar parte de los grupos investigadores que están muy apiñados. Una parte se movería al ParcBit mientras se construye el nuevo edificio. Estas serían las líneas prioritarias: un nuevo edificio, dotarnos de personal de administración para todos los asuntos burocráticos y, claro está, facilitar e impulsar las investigaciones que llevan a cabo los investigadores y técnicos. Como le he dicho, hay mucho potencial, un capital humano muy bueno, y nos encontramos en un momento muy oportuno.

¿Las nuevas incorporaciones de las que habla son personal para asuma los trámites administrativos?

Claro porque la Administración tiene sus reglas, normativas que no te puedes saltar, y necesitamos gente que asuma esa carga que es ineludible.

¿Por qué está ilusionada?

Porque estamos en unas condiciones muy oportunas para impulsar la ciencia marina en Balears. Dependemos mucho del mar y es necesario que lo conozcamos. Tenemos que trabajar para que el Centro Oceanográfico entre dentro del top de los centros en ciencias marinas. Por el capital humano puede serlo pero necesitamos herramientas y tener más capacidad de ejecución de los proyectos.