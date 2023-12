David Pola, secretario provincial de la Confederación Española de Policía (CEP): «A Ibiza van los últimos policías de cada promoción»

Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ibiza atraviesan por muchas dificultades a la hora de establecerse en la isla. El secretario provincial de la Confederación Española de Policía (CEP), David Pola, intenta resolver estas cuestiones desde su posición de líder sindical.

¿De qué se encarga la CEP?

Esta es una organización sindical de la Policía Nacional que tiene una amplia representación en Balears y que busca proteger los derechos y también los intereses de todos los policías nacionales. Además defendemos a la institución policial ante la sociedad y explicamos todas aquellas cosas que puedan generar algún tipo de debate. Hacemos partícipes a la sociedad de todos los avances que hay dentro de la policía para que se acerque un poco a este mundo.

¿Qué problemas tienen los agentes de Ibiza?

Desde Balears detectamos, entre otras muchas cosas, que hay una problemática muy grave con el tema de los salarios. Los sueldos que perciben los policías nacionales en Balears están muy por debajo de la cantidad que deberían recibir para estar en consonancia con el coste de la vida de las islas. Esto provoca que los policías no quieran estar aquí como destino principal. De hecho, hoy en día a estas islas y, sobre todo, a Ibiza, van los últimos de cada promoción nueva de policías nacionales porque ya no les queda ninguna otra plaza que elegir.

¿A qué se debe?

Principalmente es por el coste de la vida. No es lo mismo irte a vivir a Palencia, Madrid, La Coruña, Oviedo o Sevilla que a Ibiza. No es lo mismo irte a cualquier sitio en el que el salario que te pagan te va a cundir muchísimo más que venirte a Ibiza, donde, el día 10 de cada mes, simplemente pagando el alquiler, ya no vas a tener más dinero. La gente se lo piensa mucho antes de venir a Ibiza. Tienen que venir obligados y, en cuanto pueden, se van.

¿Qué hace la CEP para solucionarlo?

Nosotros hemos estado trabajando en los últimos años dentro de una unión intersindical entre todos los sindicatos de la Policía Nacional, los de clase como Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Unión Sindical Obrera (USO) y asociaciones de la Guardia Civil. Funcionamos en consonancia para conseguir que el Gobierno nos aumente el complemento por residencia, que ya se recoge en nuestro salario de forma natural. Queremos que se incrementen las cantidades para poder tener una plantilla fija, arraigada, que no se quiera ir y que preste un buen servicio a los ciudadanos.

¿Tienen respuesta desde las instituciones?

Llevamos años trabajando en esto, pero no se termina de concretar. Mientras eso se cierra, porque hay que legislar para poder aumentar este complemento de nuestra nómina, también acudimos a los ayuntamientos. Es lo que hemos hecho en las Pitiusas con los municipios de Sant Antoni y Ibiza, donde viven muchos compañeros, para que pongan un granito de arena. Nos apoyan desde todos los estamentos verbalmente, pero también queremos que tengan gestos. Sí que es evidente que desde el Govern balear y los ayuntamientos no pueden pagarnos, pero pueden poner en marcha iniciativas como las del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid con los policías nacionales y los guardias civiles para que no se vayan. Por el momento, los ayuntamientos de Ibiza y Sant Antoni todavía no han respondido a nuestras peticiones.

¿Qué solicitan a estos consistorios?

La Comunidad de Madrid tiene un tercio de la plantilla de la Policía Nacional y se les escapa cada año un número muy elevado de empleados públicos de este sector. Para fijar las plantillas ha favorecido el transporte público gratuito para policías nacionales y guardias civiles. Además, ofrecen gratituidad en las guarderías para los hijos de los policías, los comedores escolares y los polideportivos municipales y todas aquellas empresas públicas locales o autonómicas relacionadas con el deporte. Estas entidades quieren favorecer con todo lo que esté en su mano que el policía se sienta, de alguna manera, recompensado por su labor con el ciudadano. Es un trabajo muy complejo en el que se juega la vida casi cada día que sale a la calle a trabajar y queremos que se vea recompensada con ese gesto de los ayuntamientos y del Govern balear.

¿Qué hace la CEP para dar a conocer la labor de la policía?

El acercamiento que hacemos nosotros de la policía hacia la sociedad es sobre todo a través de la defensa de los derechos de nuestros compañeros. Un ejemplo es alguna intervención policial que, por algún motivo, se haya criticado o haya generado dudas. Nosotros, como sindicato, salimos ante los medios siempre a explicar estas intervenciones con datos técnicos de una manera que los ciudadanos las puedan entender. También presentamos las novedades. Por ejemplo, recientemente hemos incorporado pistolas eléctricas y hemos estado, en el ámbito sindical, explicando en varios medios de comunicación en qué consiste esta herramienta policial y si tenemos la suficiente dotación de las mismas. También nos encargamos de mucha actividad formativa de la que hacemos partícipes a otros compañeros policiales. Próximamente tenemos un curso en Ibiza en el que invitaremos a la Policía Local y la Guardia Civil. Damos difusión de estas actividades a través de los medios de comunicación para que la gente sepa que los empleados públicos están continuamente formándose y buscando la manera de dar un mejor servicio a los ciudadanos.

En 2024, la Policía Nacional cumple 200 años. ¿Hay actos previstos?

Sobre el 200 aniversario de la Policía Nacional, hay una serie de actividades institucionales organizadas por la Dirección General de la Policía y la Jefatura Superior de Policía en Balears. Al mismo tiempo, para 2024 seguiremos con nuestras reivindicaciones como las de una plena equiparación salarial con las diferentes policías autonómicas de nuestro país. Queremos tener una jubilación digna con una mejora retributiva para los policías de las islas porque estamos abandonados con el tema de la insularidad. Seguiremos presionando a los ayuntamientos y al Govern balear para que las palabras se conviertan en hechos y no solamente haya un apoyo moral. Son cuestiones que deberían nacer de ellos y no impulsarlas nosotros.

El comisario de la Policía Nacional en Ibiza, Manuel Hernández, anunció hace unos días que estamos en nivel de alerta antiterrorista cuatro. ¿Qué significa?

El nivel de alerta antiterrorista en el que estamos es muy alto y afecta a toda España y no solo a Ibiza. Todo el país lleva varios años en ese nivel. Eso exige un esfuerzo muy alto de la policía porque hay un control más exhaustivo de ciertas infraestructuras críticas y ciertas cuestiones que son materia reservada. Esto hace que nuestro país sea puntero en la protección de cualquier evento del ámbito terrorista. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad están implicadas y desarrollan el plan fijado.

¿Qué despliegues tienen preparados los cuerpos de seguridad para estas navidades?

Como todas las navidades, el dispositivo que se pone en marcha en conjunto con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad es un refuerzo de aquellas zonas en las que esté previsto que haya aglomeraciones de personas, en las celebraciones que se vayan a organizar en estas fechas. Son un conjunto de medidas para dar más protección a los ciudadanos.

¿Qué consejos le da a la ciudadanía para las fiestas?

Que disfruten de ellas, que tengan un comportamiento lo más ético posible y que recuerden que la policía está siempre para ayudarles. Si tienen algún tipo de duda o sospecha, que llamen al 091 porque siempre estaremos a su lado.