Las últimas compras en el mercado y el súper, la lencería roja a mano y las uvas (las más caras de los últimos tiempos) en la nevera. Las Pitiusas lo tienen ya todo a punto, o casi, para despedirse de 2023 y dar la bienvenida a 2024. En las casas, los restaurantes y los bares se ultiman los preparativos para esta noche. También en las calles y plazas de Ibiza y Formentera que acogerán el cambio de año con fiestas y celebraciones.

«Ya han puesto los grifos de cerveza, que es lo importante», bromea un joven que pasa por Vara de Rey, que en Nochevieja se convertirá en una sala de baile. El Ayuntamiento de Ibiza recupera la tradicional fiesta de Nochevieja en s’Alamera, donde los populares dj Petit y Vázquez animarán a los asistentes a celebrar el nuevo año bailando los grandes éxitos de los años 80. La Movida (con mayúscula y con minúscula) comenzará a las once de la noche, una hora antes de las campanadas, para las que se repartirán uvas y cotillón y tras las que la fiesta continuará a los pies de la estatua del general hasta las dos y media de la madrugada, según el programa del Ayuntamiento de Ibiza.

La de s’Alamera no es la única fiesta pública de Nochevieja prevista para la medianoche. Media hora después de haber entrado en 2024 comenzará la de Puig d’en Valls, en la sala polivalente y la carpa, donde a los mandos de la música estará Dj Toni Torres. En Sant Antoni la celebración estará en ses Païsses y Can Bonet, cuyas fiestas patronales coinciden con el último día del año. A las once y media se repartirá cotillón y uvas para todos en la carpa, donde tras las campanadas la bienvenida al nuevo año, con JdeJjouDj, se alargará hasta las cuatro de la madrugada, justo a tiempo para ir a degustar un chocolate con churros.

En Formentera la fiesta en la calle comezará a la una de la madrugada en la carpa de sa Senieta, donde actuarán Tremendos.

Pequecampanadas

Para que los más pequeños de la casa no se pierdan el momentazo del cambio de año, a horas intempestivas para muchos de ellos, algunos ayuntamientos han previsto una suerte de pequecampanadas. En Vila, las ‘Precampanadas familiares’ están previstas a las once de la mañana en el Mercat Vell, desde donde quienes quieran alargar la fiesta podrán desplazarse al parque Reina Sofía, donde a la una actuará Discover.

En Sant Josep y Sant Jordi estas precampanadas coincidirán con el cambio de año en Samoa o Tonga. A las doce del mediodía sonarán en el núcleo urbano de Sant Josep, donde hay prevista una sesión de Vermut a 45rpm. Y a esa misma hora lo harán en Sant Jordi, donde la banda Esta me la sé interpretará algunos de los temas más populares de la música desde los años 2000. Además, habrá un taller de deseos para el nuevo año con La Arquiteca y, a partir de las dos y media de la tarde, música con Dj Snells.

En Formentera, los niños y los adultos que no puedan tomarse las uvas a medianoche (porque les toque trabajar o prefieran recibir el nuevo año en los brazos de Morfeo) tendrán la oportunidad de conjurar a la suerte con este ritual a las doce del mediodía. En la plaza de Sant Francesc, además de campanadas, habrá música, baile y animación con Showsibiza.

En Sant Antoni no habrá campanadas para los peques, pero sí, a partir de las doce y media, una fiesta infantil en la caseta de Papá Noel y, a las dos de la tarde, en el mercado navideño, una fiesta de Tardevieja con el 50% de La Movida, Dj Vázquez, que acabará en 2023 haciendo doblete.

Los baños de Año Nuevo

Muchos se despertarán tarde el primer día del año, pero no son pocos los que están pensando más en el bikini y el bañador que lucirán en los tradicionales baños salados de Año Nuevo que en el modelazo para los cotillones.

En esta ocasión hay dos opciones para escoger. El tradicional y multitudinario baño de ses Salines, organizado por la familia Hamersma, de Vinoyco. Habrá tres baños colectivos (a las 12 horas, a las 13 y a las 14) u, como cada año, todos los asistentes compartirán con los demás la comida y bebida que lleven. Allí mismo se podrá adquirir también la camiseta del primer baño del año, cuya recaudación se destinará a Ibiza Preservation Fund.

Al histórico baño de las 12 del mediodía de ses Salines se sumará en esta ocasión el organizado por el Ayuntamiento de Eivissa en ses Figueretes, también a las 12 del mediodía. Con reparto de salsa de Nadal. Ideal para empapar los copazos.