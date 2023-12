A la caza de las reservas de última hora para la cena de Nochevieja en Ibiza

Joan Roig no deja de recibir llamadas en los últimos días de gente ansiosa por conseguir una reserva para cenar el domingo en el restaurante Guillemis. Este hecho ya es revelador, pero, teniendo en cuenta que su establecimiento está cerrado en Nochevieja, se evidencia aún más que se ha disparado la demanda para despedir el año por todo lo alto. Buena parte del sector ya tiene todas las mesas completas para esta fiesta, incluso desde hace días, y los que aún tienen plazas libres, dan por sentado que mucha clientela se animará en las últimas horas.

Las ganas de festejar el Año Nuevo coinciden con que, por estas fechas, solo queda abierta entre un 15 y un 20% de la oferta de restauración, según calcula Roig, actual presidente de la Asociación de Bars i Restaurants d'Eivissa (ABRE), integrada en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB). «La demanda es altísima y todos los restaurantes que conozco ya están llenos», valora. En su caso, aunque no trabajará en Nochevieja, sí que abre las puertas para el almuerzo de Año Nuevo, para el que, al igual que sus colegas en la víspera, ha agotado las plazas.

"Este año la clientela se ha adelantado a reservar con más antelación"

La presidenta de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Ibiza y Formentera (Pimeef-Restauració), Verónica Juan corrobora las buenas expectativas: «Aún se puede encontrar alguna plaza, pero este año la clientela se ha adelantado a reservar con más antelación».

De esta manera, en Nochevieja se repetirán los buenos resultados de Nochebuena y, en general, del mes de diciembre gracias a las cenas y comidas de empresa. No obstante, Juan precisa que aún «queda mucha campaña de fiestas» para aventurarse a realizar un balance.

Cena y cama

Además de la cena, no faltan los establecimientos que ofrecen la posibilidad de pernoctar para disfrutar de la fiesta con mayor comodidad y sin preocupaciones para regresar a casa. Es el caso del hotel rural Can Curreu, que ya tiene reservadas desde la semana pasada todas sus habitaciones, así como las mesas de los restaurantes, destaca su responsable, Marli Costa.

De esta clientela, el 40% viene expresamente a pasar la Nochevieja en Ibiza, sobre todo desde Alemania e Inglaterra, detalla Costa, mientras que el resto es residente. Todos ellos podrán disfrutar de una zamburiña a la plancha como aperitivo, una crema de marisco con rape y gambas, rodaballo con verduras salteadas y salsa de azafrán, sorbete de limón al cava, solomillo de ternera con salsa de Oporto y foie y, de postre, un coulant de chocolate con sorbete de mango. Todo ello, regado con vino y cava, además de la fiesta amenizada por un discjockey, a 175 euros.

El mismo precio cuesta despedir 2023 en Estel, el restaurante de Can Curreu en el Paseo Marítimo de Santa Eulària, también con las reservas agotadas desde la semana pasada. En este caso, el menú consta de vieira con puré de zanahoria, salsa de erizo y salsa wakame, tataki de atún con teriyaki y mayonesa de wasabi, rape con salsa de azafrán y verduritas salteadas, sorbete de limón al cava, solomillo con salsa del chef y patatas rostizadas y, para rematar, una torrija con helado de dulce de leche y salsa de toffee.

El desayuno en el hotel se alarga hasta el mediodía para el día de Año Nuevo

El Hotel Puchet de Sant Antoni es otro de los clásicos que cuenta con el reclamo de las habitaciones para su paquete de fin de año.

En este caso, la cena, habitación y el desayuno (hasta las doce del mediodía) sale por 180 euros. De menú, el siguiente surtido de aperitivos: ceviche de gambas sobre blinis a la tinta de calamar, salmón ahumado con ricota de eneldo y queso de cabra, tartaletas de carpaccio de ternera con foie y gougères de roquefort y nueces.

Después, se sirve rape a la marinera, sorbete de limón, solomillo en costra de hojaldre con salsa de boletus, foie y milhojas de patatas y, de postre, lingote de chocolate y maracuyá y mignardises. Como en el resto de restaurantes, con vino, cava y animación musical para el cotillón y, evidentemente, las uvas.

Entre los clásicos de la isla no falta el Celler de Can Pere, abierto desde 1965. Su carta de Nochevieja incluye aperitivos y sopa de gallo o cóctel de marisco como entrante a elegir. De plato principal, la opción carnívora es un tournedó Can Pere y, para los amantes del pescado, un bacalao con salsa vizcaína.

Tanto en el hotel Puchet como en el Celler Can Pere , ayer quedaba alguna mesa disponible, pero también confían en llegar a completar su aforo con las reservas de última hora.