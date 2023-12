El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Ibiza lamentó ayer en una nota de prensa que el actual gobierno del Partido Popular cierre la Oficina de Vivienda, ubicada en el edificio Cetis, a que consideran que ahora podría servir para gestionar las ayudas europeas a rehabilitación de viviendas que recibirá el municipio.

Desde el PSOE celebran que el Ayuntamiento haya firmado un acuerdo con el Estado y el Govern para iniciar el proyecto con fondos europeos que permitirá la rehabilitación de viviendas en los barrios de Can Partit, Sa Capelleta, ses Canyes, ses Figueretes, es Prat de Vila y es Pratet.

Un proyecto que, recordaron, se impulsó durante el pasado mandato. «El PP se ha encontrado con el proyecto hecho y no han tenido más remedio que continuarlo, pero la ciudadanía no tendrá nuevas medidas en vivienda porque el Partido Popular no cree en ello», valoran.

Desde la Agrupación Socialista anunciaron que insistirán en su petición al equipo de gobierno para aclarar si se ha cancelado el convenio con el Govern por el que se pagaba el alquiler del local en el que estaba ubicada la oficina de vivienda. Recordaron además que el concejal de Urbanismo, Juan Flores, inidicó en un pleno «que ya verían qué harían con este local», sin que todavía se haya previsto un uso.