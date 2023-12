Anna Torres Riera: «Los espacios naturales no deben servir sólo para que el ciudadano los vea en la tele»

Anna Torres Riera (Sant Francesc de ses Salines, 1972), la nueva directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, es el perfil técnico que el conseller balear de Medio Ambiente, Joan Simonet, buscaba para ese cargo. Su currículo no deja lugar a dudas de que, al menos en cuanto a pericia, cualificación y conocimiento del departamento (los resultados se verán con el tiempo), ha dado en el clavo: licenciada en Biología por la Universitat de les Illes Balears, tiene un máster en Geografía por la Univerisidad de Paris-Sorbonne en ‘Dinamismo de los espacios naturales y sus riesgos’. Sus primeros pasos en la Administración los dio en Servicios Forestales de Balears y en el Institut Balear de la Natura (Ibanat), como técnica del departamento de Incendios, desde 1997 a 1999. Entre 2000 y finales de 2001 trabajó como bióloga en la Fundación para la Conservación del Buitre Negro y en el Centro Oceanográfico de Balears-Instituto Español de Oceanografía. Se convirtió en agente de Medio Ambiente (AMA) de la conselleria balear de Medio Ambiente y Territorio en diciembre de 2001 y desde octubre de 2021 es la jefa de sección de los Agentes de Medio Ambiente. Ha sido responsable del departamento de Protección de la Biodiversidad del Ibanat, coordinadora del Área de Actuaciones en el Medio Natural e incluso secretaria de la empresa pública Espacios de Natura Balear. Y encima es ibicenca.

No sé si los ibicencos deben alegrarse por el nombramiento de una paisana en ese puesto, por aquello de que conoce más esta tierra y sus carencias y tendrá un poco más de cuidado por ella.

Ser de Ibiza, y aunque lleve muchos años viviendo en Mallorca, me hace tener una especial sensibilidad con las políticas encaminadas a que tanto Ibiza como Formentera o Menorca no queden al margen ni discriminadas ni en un segundo plano. Que sea ibicenca hará que tenga una especial consideración hacia estas islas.

¿Por qué ha dado este salto a la política? ¿Cómo fue su elección?

Llevo muchos años de funcionaria en la casa, en la conselleria. Para mí es una pasión trabajar en la conservación del medio natural, es mi vocación. Soy bióloga de formación. Este salto a la política es una apuesta personal del conseller de Medio Natural, Joan Simonet, que en todo momento ha querido buscar perfiles técnicos al frente de las direcciones generales. Y por mi parte suponía aceptar un reto personal para dirigir una parte de la Administración que conozco bien.

¿Simonet la conocía o alguien le dio el soplo?

Nos conocíamos por su cargo de presidente de Asaja, pues siempre estaba en contacto con la Administración. Y coincidimos en otra etapa en la que fue gerente de Fogaiba [Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears] y de Semilla [Serveis de Millora Agrària i Pesquera], mientras que yo estaba en ese momento en otro cargo político en la Administración.

Lleva muchos años trabajando en Mallorca como agente de Medio Ambiente. ¿Cree que los recursos están repartidos equitativamente entre las islas, que aquí se reciben los mismos que en Mallorca?

En cuanto a temas de Medio Ambiente, creo que tenemos una falta de recursos general en toda Balears. En Ibiza y Formentera ocurre no porque la Administración no le dedique los medios suficientes, sino por las propias características. El ejemplo más típico es el coste de las viviendas. Tenemos un déficit de funcionarios. Hay plazas vacantes difíciles de cubrir por la idiosincrasia propia de las islas.

¿Hay plazas vacantes en Ibiza y Formentera?

En Ibiza, no, pero en Formentera, de las tres que hay, sólo una está cubierta. Estamos en el proceso de cubrirlas. Existen dificultades, pues no todo el mundo quiere ir a vivir a Formentera por el problema del coste de la vivienda.

¿Cómo calificaría la situación de la plantilla de AMA en las Pitiusas, cree que es necesario aumentarla o que hay que dejarla tal como está? ¿Hay previsiones al respecto (reforzar o no los equipos actuales), tanto en Ibiza como, sobre todo, en Formentera?

Los AMA tenemos un déficit de agentes respecto a otras comunidades autónomas. Tenemos la misma superficie que La Rioja, pero la plantilla de ellos es de unos 150 agentes, mientras que la de Balears es de 68. Es un problema estructural que se arrastra desde hace bastantes años. No se permite un aumento del capítulo 1 [gastos de personal] para aumentar el número de funcionarios. ¿Falta personal?, sí. ¿Cómo se va a solucionar? Es un problema difícil de arreglar. Para aumentar un 100% la plantilla de agentes de Medio Ambiente, que es lo que realmente haría falta, tendría que haber un compromiso de dotación económica, incremento y creación de plazas… No es un proceso que se pueda hacer a corto plazo. Hay otros sectores con falta de personal, como la Sanidad, la Educación, la Policía... No somos el único. La dificultad que tenemos añadida es que nuestras plazas no se pueden cubrir con personal laboral contratado porque somos agentes de la autoridad y, por tanto, debemos tener condición de funcionarios.

Al menos no piensan, como en tiempos de José Ramón Bauzá como presidente del Govern, en recortar plantilla.

En ningún momento se ha planteado la posibilidad de reducirla, sino todo lo contrario. Lo que vamos a intentar es que, dentro de todas nuestras posibilidades presupuestarias, se pueda ampliar ese capítulo 1 de personal. La idea y las ganas es aumentar plantilla. A ver qué somos capaces de hacer en cuatro años.

¿Cuáles son los grandes retos que se ha planteado para estos cuatro años de legislatura en las Pitiusas?

El principal objetivo es poner orden a la gestión de los espacios naturales, poner al día sus planes de gestión. A todos nos gustaría poder ampliar los espacios naturales existentes, pero para eso debemos tener los espacios actuales con sus planes de ordenación (PORN) y sus planes rectores de uso y gestión (PRUG) en vigor, consensuados y actualizados a las necesidades de la población y de otros sectores, pues aunque mi prioridad sea la gestión ambiental tenemos que convivir con otros usos del mismo territorio, como el turístico o el público. Como gran reto, aprobar toda la normativa que tenemos pendiente. Por poner ejemplos, el PORN del Parque Natural de ses Salines se aprobó en el año 2002. En 21 años no se ha actualizado. Su PRUG es de 2005 y tiene una vigencia de ocho años, a pesar de lo cual tampoco se ha actualizado. La población fluctuante que tenemos en las islas ni lo usos del mar son los mismos ahora que hace 20 años. Otro ejemplo es el plan de ordenación de la actividad salinera dentro del espacio natural, que no está aprobado. La última reunión celebrada por la comisión de seguimiento tuvo lugar en 2019. Y es un plan al que el propio PRUG del parque obliga. Están además los planes de gestión de la Red Natura 2000, de los que tenemos 10 espacios pendientes de esos planes. Y está en trámite el relativo al plan de gestión del Norte de Ibiza, que recoge seis espacios diferentes (es Amunts, Xarraca, norte de Sant Joan, ses Margalides). Si no tenemos todos esos planes de gestión aprobados puede haber arbitrariedad en cuanto a la aprobación de determinados proyectos o usos en esos espacios.

Y es una obligación, no es opcional.

La normativa nos dice que cuando un gobierno declara unos espacios protegidos tiene dos años para aprobar su PORN y dos años más para aprobar su PRUG. Pero nos encontramos que no se han aprobado estos planes de muchos parques durante estos años, de manera que ahora nos encontrarnos con una acumulación de normativa pendiente de actualizar y aprobar, a veces incluso de redactarla desde cero.

Simonet habla de que la población tiene que disfrutar de los espacios protegidos: «De nada sirve tener una joya escondida dentro de un cajón», ha dicho. ¿Eso significa que cambiará el estatus de los islotes de las reservas o del parque natural, o seguirá tal cual?

Lo que el conseller quiere transmitir es que los espacios naturales deben tener zonas restringidas al uso público o a las visitas debido a sus características especiales, pero que deben tener otras en las que sí esté permitido ese uso público. Los espacios naturales deben servir también para que el ciudadano los pueda disfrutar, no sólo para verlos en reportajes en la televisión o en los periódicos. Se tienen que compatibilizar los usos en las zonas donde sea posible. Todos los espacios tendrán zonas con usos regulados.

En la anterior legislatura se dio mucho impulso a los espacios protegidos de Mallorca: se ampliaron los parques naturales de Cabrera, de Llevant y de s’Albufera, y se declaró uno nuevo, el de es Trenc. ¿Hay previsto ampliar o crear uno nuevo en las Pitiusas, donde hay pocos espacios protegidos?

Primero intentaremos aprobar la normativa pendiente. Luego queremos incrementar la superficie con la adquisición de fincas públicas, tanto dentro de espacios naturales (estamos viendo si es posible dentro del Parque Natural de ses Salines) como en otras zonas de la isla por su importancia o valor ecológico. La declaración de nuevos espacios protegidos sería una segunda etapa. No se descarta, pero no es la prioridad en los primeros años. Tenemos bastante superficie protegida. Ese no es el problema, sino que no se gestiona.

¿Es Amunts es un caso susceptible de convertirse en Parque Natural?

Tiene una protección como Red Natura 2000. Es uno de los planes que quedan pendientes de gestión, que es equiparable a un PORN o a un PRUG, con actividades prohibidas y zonificación. No es necesario hacer otra figura de protección.

¿Se plantean recuperar la parte amputada del antiguo Parque Natural de Cala d’Hort?

Ya están las otras figuras de protección, como la de la Red Natura 2000. No es una prioridad para estos primeros años de legislatura declarar nuevas zonas.

¿Qué le pareció en su momento que se desgajara la parte terrestre de Cala d’Hort?

Son decisiones políticas que se tomaron en su día. Se tomó hace más de 15años y en estos últimos años no he visto voluntad de ampliarlo. Han tenido tiempo suficiente, ocho años, para declarar de nuevo la zona terrestre como parque natural. Mi opinión es que si los parques naturales que se declaran sin el consenso de los propietarios y de los sectores implicados están condenados a fracasar. A lo mejor, la declaración que hubo en su día se hizo de una manera precipitada y sin consensuar con los sectores implicados.

¿El Plan de gestión Costa Oest d’Ibiza quedará tal cual o prevén algún cambio?

Se hará una revisión de los planes de gestión aprobados. Muchos de ellos tienen medidas que hemos visto que son inaplicables o inasumibles. Hay que adaptarlos a la realidad y a las experiencias para solucionar problemas surgidos una vez fueron aprobados esos planes. En esa zona los problemas surgen más en el mar que en la parte terrestre. Hay proyectos previstos para esa zona con Ports IB para crear unos campos de boyas regulados. Habrá, pues, actuaciones que mejorarán el uso público en ese espacio.

¿Debería haber agentes de Medio Ambiente que vigilaran exclusivamente las áreas marinas, que controlen el mar?

Los AMA tenemos las competencias tanto en el mar como en tierra. La creación de una unidad marina es una idea por la que hace años estamos luchando, pues tenemos muchísimos kilómetros de costa, pero la solución del problema pasa por la falta de plazas. En cuanto tuviésemos 150 agentes en plantilla se podría plantear tener agentes que sólo se dedicasen a la vigilancia marina. Con la plantilla actual es imposible que lo hagan de manera diaria. No es un problema de voluntad, sino de falta de personal.

El capitán marítimo de las Pitiusas, Luis Gascón, insta a limitar la presencia de charter en estas islas.¿Afecta ese problema a las reservas y al parque natural pitiusos? ¿Cómo cree que se puede solucionar?

Los campos de boyas regulados son una de las soluciones para limitar el número de embarcaciones o de charters. Y, sobre todo, una labor importante de información ambiental a los usuarios de los charters, pues muchos no saben que están en espacios naturales o que van a anclar sobre posidonia.