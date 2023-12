Alargamos la agenda de estos días hasta el miércoles 27 para abarcar toda la programación de Navidad, que es muy extensa y completa.

En los próximos días se abren los tres espacios de castillos hinchables, juegos y talleres para niños: el Divernadal de Sant Josep lo hará deel 22 al 25 en el polideportivo de Can Guerxo; el Diverespai de Ibiza, entre el 26 de diciembre y el 3 de enero en el Recinto Ferial, y el Diverespai de Formentera entre el 27 de diciembre y el 4 de enero en el módulo deportivo de Sant Francesc.

Papá Noel visita estos días prácticamente todos los pueblos de las Pitiüses, normalmente acompañado por espectáculos, así que conviene mirar bien la agenda del más cercano.

Fuera de esto, en la programación navideña se puede destacar la obra de teatro 'Sa Carta', del Grup de Teatre es Cubels este vieres en Sant Josep, el espectáculo familiar 'Iluminarte', viernes y sábado en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni, o la Fiesta de Navidad del domingo en el Mercado de Navidad de Sant Antoni. Los niños podrán disfrutar también del espectáculo 'Tesoros que viajan por el aire', este viernes en el MAEF, o de la chocolatada solidaria en el salón parroquial de Santa Cruz.

Los amantes de la gastronomía tienen una cita obligada el sábado de 11 a 17 horas en Sant Josep con la I Fira de la Sobrassada, que se completará con una nueva edición del festival Sobrassada Rock, a partir de las 20 horas, con los conciertos de Billy Flamingos y el tributo a Melendi Milindris Band.

Además, de la música destacan los conciertos de Uncle Sal, el viernes en Teatro Ibiza, y The New Young Polaks el sábado en el mismo escenario, en el que la joven banda ibicenca presenta su primer disco.

Y ya el martes 26 comienza el II Festival de Titelles de Sant Josep, con una pruimera cita a las 17.30 horas en es Cubells, y el miércoles 27, la segunda representación a las 19 horas en la carpa de Sant Josep.

Hay mucho más:

NAVIDAD EN IBIZA

Diverespai. Castillos inflables, juegos y talleres para niños. Del 26 de diciembre al 3 de enero en el Recinto Ferial de Eivissa. De 10.30 a 14 y de 17 a 20.30 horas. Día 31 cerrado por la tarde y 1 cerrado por la mañana.

Feria de atracciones. Parking Sa Joveria. De lunes a jueves de 17 a 22 horas. Viernes, sábados, domingos y festivos de 11 a 14 y de 17 a 0 horas

Mercado de Navidad y productos navideños. En el paseo de Vara de Rey. De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. El 24 y 31 de diciembre de 11 a 14 horas.

Belén. En el Mercat Vell. De lunes a domingo de 11 a 13 y de 17 a 19 horas.

Casita de Papá Noél. En el paseo de Vara de Rey. Viernes, de 17 a 20.30 horas. Sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 24 de diciembre.

Castillos hinchables. En el parque Reina Sofía. De lunes a viernes de 17 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 19 horas

Food Trucks. En el parque Reina Sofía. Viernes, de 18 a 23.30 horas. Sábados, de 12 a 23.30 horas y domingos, de 12 horas a cierre.

Pista de hielo. En el parque Reina Sofía. De lunes a viernes de 17 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 19 horas. Gratuito.

NAVIDAD EN FORMENTERA

Diverespai. Castillos inflables, juegos y talleres. Del 27 de diciembre al 4 de enero en el módulo deportivo.

Mercado de Navidad en la plaza de la Constitució hasta el 7 de enero.

Mininadal en la plaza de la Constitució hasta el 4 de enero.

VIERNES 22 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

11 horas: Desfile de Papá Noel y su mágica comitiva. Recorrido: Puerto de Eivissa, Bartomeu Roselló, Ignasi Wallis y paseo Vara de Rey.

Desfile de Papá Noel y su mágica comitiva. Recorrido: Puerto de Eivissa, Bartomeu Roselló, Ignasi Wallis y paseo Vara de Rey. 12 horas: Entrega de cartas en la casita de Papá Noel.

Entrega de cartas en la casita de Papá Noel. 12 horas: La navidad a través de la música, Actuación X-mas classic trio, en el Mercat Vell. Trío clásico de piano, clarinete y violín.

La navidad a través de la música, Actuación X-mas classic trio, en el Mercat Vell. Trío clásico de piano, clarinete y violín. 14 horas: Concurso de Escaparatismo y decoración Navideña 2023. Entrega premios de Comercio Eivissa y Formentera.

Concurso de Escaparatismo y decoración Navideña 2023. Entrega premios de Comercio Eivissa y Formentera. 17 horas: Papá Noel en su casita.

Papá Noel en su casita. 20 horas: Actuación de la cantante Leyre Ibisate En la plaza del Parc.

Actuación de la cantante Leyre Ibisate En la plaza del Parc. 19 horas en el Club Nàutico Ibiza, presentación del catálogo de la muestra Jocs de Carrer.

Santa Eulària

16 horas: Visita de Papá Noel a Jesús.

Visita de Papá Noel a Jesús. 18 horas: Riuland. 'La màgia de Nadal', con Mag Albert y visita de Papá Noel. Entrada gratuita. Centro Cultural de Jesús.

Riuland. 'La màgia de Nadal', con Mag Albert y visita de Papá Noel. Entrada gratuita. Centro Cultural de Jesús. 20.15 horas: Concierto de Navidad a cargo del Coro de la Parroquia de Santa Eulària. Capilla de Lourdes.

Sant Josep

11 horas. Divernadal 2023. De 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Actividades infantiles y familiares. Manualidades, hinchables y mucho más... Servicio de custodia de los niños mayores de 6 años. ¡Ven a disfrutar con nosotros! En el polideportivo de Can Guerxo.

De 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Actividades infantiles y familiares. Manualidades, hinchables y mucho más... Servicio de custodia de los niños mayores de 6 años. ¡Ven a disfrutar con nosotros! En el polideportivo de Can Guerxo. 17 horas. Taller de salsa de Nadal hecha con aceite. Precio del taller: 10 €. Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa en el correo electrónico clubdemajorssantjordi@gmail.com.

Taller de salsa de Nadal hecha con aceite. Precio del taller: 10 €. Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa en el correo electrónico clubdemajorssantjordi@gmail.com. 18.30 horas. Brindis de Navidad. Celebración de la Navidad con las personas mayores de Sant Agustí. En Can Curt.

Brindis de Navidad. Celebración de la Navidad con las personas mayores de Sant Agustí. En Can Curt. 19 horas. Inauguración de la exposición de los carteles y dibujos presentados en los concursos artísticos de Navidad convocados por la Concejalía de Cultura y Educación, con la participación de alumnos de los centros de primaria y secundaria del municipio de Sant Josep. Entrega de premios a los ganadores. Horario: de martes a sábado de 17.30 a 20.30 h, y sábados y domingos de 10.30 a 13.30 h, hasta el 7 de enero. Cerrado el día 6 de enero. En el Centre de Cultura de Can Jeroni.

Inauguración de la exposición de los carteles y dibujos presentados en los concursos artísticos de Navidad convocados por la Concejalía de Cultura y Educación, con la participación de alumnos de los centros de primaria y secundaria del municipio de Sant Josep. Entrega de premios a los ganadores. Horario: de martes a sábado de 17.30 a 20.30 h, y sábados y domingos de 10.30 a 13.30 h, hasta el 7 de enero. Cerrado el día 6 de enero. En el Centre de Cultura de Can Jeroni. 19 horas. Bingo solidario a cargo de la Associació Tdahef, en la carpa de Sant Jordi.

Bingo solidario a cargo de la Associació Tdahef, en la carpa de Sant Jordi. 20 horas. Representación de la comedia ‘Sa carta’, a cargo del Grup de Teatre des Cubells, en la carpa de Sant Josep.

Representación de la comedia ‘Sa carta’, a cargo del Grup de Teatre des Cubells, en la carpa de Sant Josep. Mercado de Navidad de Sant Jordi: 17 a 19 horas visita de Papá Noel y 19 horas bingo solidario.

Sant Antoni

17-20 horas. Caseta de Papá Noel. ¡Con la visita de Papá Noel!

Caseta de Papá Noel. ¡Con la visita de Papá Noel! 16.30-19.30 horas. ‘Iluminarte’. Espectáculo familiar teatralizado e interactivo. En el Faro de ses Coves Blanques. A cargo de la compañía Almavisible. Inscripción previa en ilumartecoordina@gmail.com. A partir de 6 años.

‘Iluminarte’. Espectáculo familiar teatralizado e interactivo. En el Faro de ses Coves Blanques. A cargo de la compañía Almavisible. Inscripción previa en ilumartecoordina@gmail.com. A partir de 6 años. 17, 17.45, 18.30 y 19.15 horas. El tren de Piruleto.

El tren de Piruleto. 17-20 horas. La Fireta de Navidad. Diversión para los más pequeños.

La Fireta de Navidad. Diversión para los más pequeños. 17 horas . Xacota de Navidad a cargo de la Colla Brisa de Portmany. Ball pagès, juegos tradicionales y buñuelos.

. Xacota de Navidad a cargo de la Colla Brisa de Portmany. Ball pagès, juegos tradicionales y buñuelos. 17.30 horas. Fiesta de Navidad en el Espai Jove.

Fiesta de Navidad en el Espai Jove. 18 horas. Conciertos en el Mercado: Igea.

Conciertos en el Mercado: Igea. 20 horas. Conciertos en el Mercado: Ibossim Flamenco.

Fiestas Can Bonet-Ses Païsses

19.30 horas: Torrada de gerret y sobrasada, vino y café caleta en la explanada.

Torrada de gerret y sobrasada, vino y café caleta en la explanada. 20 horas. Baile con Fernando Arte.

Baile con Fernando Arte. 20.30 horas: Bingo en la carpa.

Bingo en la carpa. 21 horas: Música con Dj Jony y entrega de trofeos de las competiciones.

Cine

‘El agente topo’. Documental de Maite Alberdi (2020). Presentación a cargo de la cineasta ibicenca Carmen Vidal. Dentro del ciclo Divendres de cine de Sant Josep. 20 horas en Can Jeroni.

Literatura

Presentación de la edición de 2024 del almanaque ‘El pitiús’, a cargo de Juanjo Ferrer Martínez y Margalida Torres Planells, directora. A las 20 horas en la sede del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE).

Infantil

‘Tesoros que viajan por el aire’. Cuentacuentos navideño a cargo de Encarna de las Heras. 19 hotras en el Museo Arqueológico de Eivissa. Entrada libre.

Solidaridad

Chocolatada solidaria. Organiza la Cofradía del Cristo Cautivo a beneficio de Cáritas. Chocolate y dulces para los más pequeños y taller de cartas a Papá Noel. Desde las 18 horas en el salón parroquial de Santa Cruz. A las 20.15 horas pasacalles y sorteo de una cesta de Navidad.

Música

Cotton Cactus. Folk americano. Sant Josep es Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Uncle Sal. Concierto de rock/Americana de la banda ibicenca. 22 horas en la sala Teatro Ibiza de Vila.

SÁBADO 23 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

11 horas : Desfile de Papá Noel y su mágica comitiva. Recorrido: Puerto de Eivissa, Bartomeu Roselló, Ignasi Wallis y paseo Vara de Rey.

: Desfile de Papá Noel y su mágica comitiva. Recorrido: Puerto de Eivissa, Bartomeu Roselló, Ignasi Wallis y paseo Vara de Rey. 12 horas: Entrega de cartas en la casita de Papa Noel.

Entrega de cartas en la casita de Papa Noel. 12 horas: La navidad a través de la música, Swing Gintonic, en el Mercado Viejo.Dúo de jazz y swing de piano y voz.

La navidad a través de la música, Swing Gintonic, en el Mercado Viejo.Dúo de jazz y swing de piano y voz. 13 horas: Vermut a 45 RPM con DJ Javi Box, parque Reina Sofía

Vermut a 45 RPM con DJ Javi Box, parque Reina Sofía 17 horas: Papá Noel en su casita.

Papá Noel en su casita. 17 horas: Navidad con nuestros mayores. Chocolatada y actuación de Veronica San Juan. Paseo Vara de Rey.

Navidad con nuestros mayores. Chocolatada y actuación de Veronica San Juan. Paseo Vara de Rey. 20 horas: Actuación Santas Band, plaza del Parc.

Santa Eulària

19 horas. Teatro infantil. 'Una carretada de contes' de La Guilla Teatre (Cataluña). A partir de 3 años. 50 minutos. Catalán. Entrada gratuita. Centro Cultural de Jesús. Patrocina: Institut d’Estudis Baleàrics.

Sant Josep

Divernadal 2023. De 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Actividades infantiles y familiares. Manualidades, hinchables y mucho más... Servicio de custodia de los niños mayores de 6 años. Polideportivo de Can Guerxo.

De 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Actividades infantiles y familiares. Manualidades, hinchables y mucho más... Servicio de custodia de los niños mayores de 6 años. Polideportivo de Can Guerxo. 13 horas: Concierto de Igea en el Mercado de Navidad de Sant Josep.

Concierto de Igea en el Mercado de Navidad de Sant Josep. 17 horas. Cantar, jugar y bailar, juegos y canciones tradicionales infantiles. Actividad de la Federació de Colles de Ball d’Eivissa i Formentera. A cargo de Sueños de Ibiza y Jugueroix, juegos gigantes de madera para toda la familia.

Cantar, jugar y bailar, juegos y canciones tradicionales infantiles. Actividad de la Federació de Colles de Ball d’Eivissa i Formentera. A cargo de Sueños de Ibiza y Jugueroix, juegos gigantes de madera para toda la familia. 18 horas. Cine infantil en catalán. Proyección de Smallfoot (2018), en Can Jeroni. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine infantil en catalán. Proyección de Smallfoot (2018), en Can Jeroni. Entrada libre hasta completar aforo. 18 horas : Dj para amenizar el mercado de Navidad. En Sant Josep.

: Dj para amenizar el mercado de Navidad. En Sant Josep. Mercado de Navidad de Sant Jordi: 13.30 horas música con Dj Cardona y 18.30 horas concierto de Soul Doctor.

Sant Antoni

10.30 horas. PatiNadal 2023. Salida familiar en patines. Lugar de encuentro: auditorio de Sa Punta des Molí.

PatiNadal 2023. Salida familiar en patines. Lugar de encuentro: auditorio de Sa Punta des Molí. 11, 11.45, 12.30, 13.15, 17, 17.45, 18.30 y 19.15 horas. El tren de Piruleto.

El tren de Piruleto. 12 -14 horas y 17-20 horas. La Fireta de Navidad. Diversión para los pequeños.

La Fireta de Navidad. Diversión para los pequeños. 12 y 17 horas. ' La magia de la Navidad'. Espectáculo infantil a cargo del mago Albert. Caseta de Papá Noel.

La magia de la Navidad'. Espectáculo infantil a cargo del mago Albert. Caseta de Papá Noel. 13 horas. Conciertos en el mercado: Per-Versiones.

Conciertos en el mercado: Per-Versiones. 16.30-19.30 horas. ‘Iluminarte’. Espectáculo familiar teatralizado e interactivo. Far de ses Coves Blanques. A cargo de la compañía Almavisible- Inscripción previa ilumartecoordina@gmail.com. A partir de 6 años.

‘Iluminarte’. Espectáculo familiar teatralizado e interactivo. Far de ses Coves Blanques. A cargo de la compañía Almavisible- Inscripción previa ilumartecoordina@gmail.com. A partir de 6 años. 18 horas. Conciertos en el Mercado: Fuel Preassure Regulator.

Conciertos en el Mercado: Fuel Preassure Regulator. 21.30 horas. Conciertos en el mercado: Esta Me La Sé.

Fiestas de Forada

19 horas, concurso de salsa de Nadal i bescuit. En el centro social.

Fiestas Can Bonet-Ses Païsses

19.30 horas: Fiesta de Navidad de la Comunidad Filipina en la carpa.

Gastronomía

Fira de la Sobrassada. Degustación, muestra de elaboración, showcooking, música en vivo y tapas y vinos en las casetas. De 11 a 17 horas en Sant Josep.

Música

XV Sobrassada Rock. Conciertos de Billy Flamingos (Ibiza), Milindris Band (tributo a Melendi) (Valencia) y DJ Gaja (Teteo Session) (Barcelona). Desde las 20 horas en la carpa de Sant Josep.

The New Young Polaks. Concierto de presentación del primer disco de la joven banda ibicenca. 21.30 horas en la sala Teatro Ibiza de Vila.

DOMINGO 24 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

11 horas: Desfile de Papá Noel y su mágica comitiva. Recorrido: Puerto de Eivissa, Bartomeu Roselló, Ignasi Wallis y paseo Vara de Rey.

Desfile de Papá Noel y su mágica comitiva. Recorrido: Puerto de Eivissa, Bartomeu Roselló, Ignasi Wallis y paseo Vara de Rey. 12 horas: Entrega de cartas en la casita de Papa Noel.

Entrega de cartas en la casita de Papa Noel. 13 horas: Actuación, Esta me la sé, parque Reina Sofia.

Actuación, Esta me la sé, parque Reina Sofia. 14 a 18 horas: DJ, plaza del Parc.

DJ, plaza del Parc. 17 horas: Papa Noel en su casita.

Santa Eulària

11 horas . Visita de Papá Noel a Santa Eulària.

. Visita de Papá Noel a Santa Eulària. 12 horas: Riuland. 'La màgia de Nadal' con Mag Albert y visita de Papá Noel. Entrada gratuita. Teatro España.

Riuland. 'La màgia de Nadal' con Mag Albert y visita de Papá Noel. Entrada gratuita. Teatro España. 16 horas: Visita de Papá Noel a es Puig d’en Valls.

Visita de Papá Noel a es Puig d’en Valls. 17.30 horas: Riuland. 'La màgia de Nadal' con Mag Albert y visita de Papá Noel. Entrada gratuita. Centro Cultural de es Puig d’en Valls.

Riuland. 'La màgia de Nadal' con Mag Albert y visita de Papá Noel. Entrada gratuita. Centro Cultural de es Puig d’en Valls. 19 horas: Misa del gallo con el coro parroquial en la iglesia de Sant Carles.

Misa del gallo con el coro parroquial en la iglesia de Sant Carles. 19 horas: Misa del gallo en la iglesia de Jesús.

Misa del gallo en la iglesia de Jesús. 21 horas: Misa del gallo en la iglesia de es Puig d’en Valls.

Misa del gallo en la iglesia de es Puig d’en Valls. 24 horas: Misa del gallo en la iglesia de Santa Gertrudis.

Misa del gallo en la iglesia de Santa Gertrudis. 24 horas: Misa del gallo con caramelles de Nadal en la iglesia a cargo de la Esquadra des Puig de Missa.

Sant Josep

Divernadal 2023. De 11 a 14 horas. Actividades infantiles y familiares. Manualidades, hinchables y mucho más... Servicio de custodia de los niños mayores de 6 años. Polideportivo de Can Guerxo.

De 11 a 14 horas. Actividades infantiles y familiares. Manualidades, hinchables y mucho más... Servicio de custodia de los niños mayores de 6 años. Polideportivo de Can Guerxo. 13 horas: Concierto de The Metrallas en el Mercado de Navidad de Sant Josep.

Concierto de The Metrallas en el Mercado de Navidad de Sant Josep. 19 horas. Misa del gallo cantada por el Cor de Sant Agustí. En la iglesia de Sant Agustí.

Misa del gallo cantada por el Cor de Sant Agustí. En la iglesia de Sant Agustí. 19 horas. Misa del gallo en la iglesia de es Cubells.

Misa del gallo en la iglesia de es Cubells. 19 horas. Misa del gallo en la iglesia de Sant Francesc.

Misa del gallo en la iglesia de Sant Francesc. 20.30 horas. Misa del gallo en la iglesia de Sant Jordi.

Misa del gallo en la iglesia de Sant Jordi. 0 horas: Misa del gallo con caramelles de Nadal, en la iglesia de Sant Josep.

Misa del gallo con caramelles de Nadal, en la iglesia de Sant Josep. Mercado de Navidad de Sant Jordi: 12 horas taller de circo y 13.30 horas música con Dj John Granados.

Sant Antoni

11, 11.45, 12.30 y 13.15 horas. El tren de Piruleto.

El tren de Piruleto. 12-14 horas. La Fireta de Navidad. Diversión para los pequeños.

La Fireta de Navidad. Diversión para los pequeños. 12-14 horas: Caseta de Papá Noel. ¡Con la visita especial de Papá Noel!

Caseta de Papá Noel. ¡Con la visita especial de Papá Noel! 12 horas. Gran fiesta de Navidad en el Mercado con Dj Nells & friends.

Gran fiesta de Navidad en el Mercado con Dj Nells & friends. 19 horas: Misa con caramelles de Nadal en la parroquia de Sant Antoni a cargo des Xacoters de sa Torre.

Misa con caramelles de Nadal en la parroquia de Sant Antoni a cargo des Xacoters de sa Torre. 19 horas: Misa del gallo en la parroquia de la Sagrada Familia de Can Bonet.

Formentera

0 horas del 24: Misa de matines y caramelles de Nadal en la iglesia de Sant Francesc.

LUNES 25 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

20 a 0 horas. Fiesta con dj’s en la plaza del Parc.

Fiesta con dj’s en la plaza del Parc. Escuela de Navidad para Niños y Jóvenes. Preinscripción del 11 al 15 de diciembre. Todos los días de 9 a 14 horas. Del 26 al 29 de diciembre

Santa Eulària

11 horas: Misa con belén viviente en el Puig de Missa.

Misa con belén viviente en el Puig de Missa. 12 horas: Misa de Navidad con el coro parroquial en la iglesia de Sant Carles.

Misa de Navidad con el coro parroquial en la iglesia de Sant Carles. 12.30 horas: Misa con la participación del Cor des Pla de Jesús. Iglesia de Jesús.

Sant Josep

9.30 horas. Misa en la Iglesia de Sant Francesc.

Misa en la Iglesia de Sant Francesc. 11 y 19 horas: Misa en Sant Jordi.

Misa en Sant Jordi. 12 horas. Misa con representación del belén viviente. En la iglesia de Sant Josep.

Misa con representación del belén viviente. En la iglesia de Sant Josep. 18.30 horas: Bingo solidario en la carpa de Sant Josep.

Bingo solidario en la carpa de Sant Josep. Mercado de Navidad de Sant Jordi: 12 horas taller con Katia. 13 horas concierto de Fernando Arte y 18.30 horas karaoke navideño.

Sant Antoni

12 horas. Copa de Nadal Illa d'Eivissa. Travesía de natación (300 m) en el puerto de Sant Antoni. Salida del pantalán central del club náutico. Más información: cnportus@gmail.com.

Copa de Nadal Illa d'Eivissa. Travesía de natación (300 m) en el puerto de Sant Antoni. Salida del pantalán central del club náutico. Más información: cnportus@gmail.com. 12 horas: Misa de Navidad en la parroquia de la Sagrada Familia de Can Bonet.

MARTES 26 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

12 horas: Mimi y la bruja navideña - en el Mercat Vell.

Mimi y la bruja navideña - en el Mercat Vell. 17 horas: Musical 'Los duendes de Santa', Penshow S.L, Paseo Vara de Rey.

Musical 'Los duendes de Santa', Penshow S.L, Paseo Vara de Rey. 18 a 20 horas: Actividades para toda la família. Es Martell, puerto de Eivissa.

Santa Eulària

20 horas: Encuentro de Navidad de los coros de las parroquias del Arciprestazgo Norte en el Puig de Missa.

Sant Josep

13 horas: concierto de Hostal Pascual en el mercado de Navidad de Sant Josep.

concierto de Hostal Pascual en el mercado de Navidad de Sant Josep. 17.30 horas. II Festival de Titelles: ‘El nuevo traje del emperador’, a cargo de la compañía Desguace Teatro (Sevilla). Para público familiar. En el salón Joan XXIII, es Cubells.

‘El nuevo traje del emperador’, a cargo de la compañía Desguace Teatro (Sevilla). Para público familiar. En el salón Joan XXIII, es Cubells. 18 horas. Cine infantil en catalán. Proyección de El sostre del món (2015) en la carpa de Sant Agustí.

Cine infantil en catalán. Proyección de El sostre del món (2015) en la carpa de Sant Agustí. 19.30 horas. Espectáculo de magia familiar a cargo del ilusionista Joan Vidal. ‘¿Es posible lo imposible?’, en el salón Joan XXIII, es Cubells.

Sant Antoni

10-13 horas. Taller de bolas y estrellas de Navidad en el Espai Jove para niños de 6 a 11 años. Inscripción previa en el Centre d'Informació Jove del 11 al 15 de diciembre. En el Espai Jove.

Taller de bolas y estrellas de Navidad en el Espai Jove para niños de 6 a 11 años. Inscripción previa en el Centre d'Informació Jove del 11 al 15 de diciembre. En el Espai Jove. 12-14 horas y 17-20 horas. La Fireta de Navidad. Diversión para los pequeños.

Sant Joan

10.30 horas: Misa con caramelles de Nadal en la parroquia de Sant Miquel a cargo des Xacoters de sa Torre.

Misa con caramelles de Nadal en la parroquia de Sant Miquel a cargo des Xacoters de sa Torre. 11.30 horas: Misa con caramelles de Nadal en la parroquia de Sant Joan, a cargo des Xacoters de sa Torre.

Formentera

11 horas: Misa de matines en la iglesia de Sant Ferran.

Misa de matines en la iglesia de Sant Ferran. 17 horas: Misa de matines en la iglesia del Pilar.

Misa de matines en la iglesia del Pilar. 18 horas: talleres con los pajes reales y castillos inflables en sa Senieta.

talleres con los pajes reales y castillos inflables en sa Senieta. 19.30 horas: Ball pagès y convite a bunyols.

Ball pagès y convite a bunyols. 21 horas: Torrada de sobrasada y botifarró.

Torrada de sobrasada y botifarró. 22 horas: Verbena con Simateix y Miquel Tur hasta la medianoche. En Sa Senieta.

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

17 horas: Xacota Pagesa. Paseo Vara de Rey. Muestra folklórica tradicional ibicenca. Ball pagès, brulada de corn, glosades y redoblades.

Santa Eulària

12 horas: Riuland. 'Macus Micus Santa Claus' con Alexis. Magia. Entrada gratuita. Teatro España.

Sant Josep

17 a 19 horas. Manualidades navideñas para niños y niñas a cargo de Karios Ibiza Eventos. En la carpa de Sant Josep.

Manualidades navideñas para niños y niñas a cargo de Karios Ibiza Eventos. En la carpa de Sant Josep. 17 horas. Taller de calendarios. Elabora tu propio calendario personalizado para el 2024. En el Casal de Joves Xaire. Para jóvenes de 10 a 18 años.

Taller de calendarios. Elabora tu propio calendario personalizado para el 2024. En el Casal de Joves Xaire. Para jóvenes de 10 a 18 años. 18.30 horas. Bingo en la carpa de Sant Agustí. Lo organiza la parroquia de Sant Agustí.

Bingo en la carpa de Sant Agustí. Lo organiza la parroquia de Sant Agustí. 19 horas. II Festival de Titelles: ’La boda de la pulga y el piojo’. Grupo de títeres La Gotera de Lazotea (Cádiz). Para público familiar. En la carpa de Sant Josep.

’La boda de la pulga y el piojo’. Grupo de títeres La Gotera de Lazotea (Cádiz). Para público familiar. En la carpa de Sant Josep. 20.30 horas. Espectáculo de magia familiar a cargo del ilusionista Joan Vidal, ‘Cuentos de Navidad, magia, ilusión y arte’, en la carpa de Sant Josep.

Sant Antoni

12 horas. Taller de Magia con el mago Albert. Para niños de entre 5 y 10 años. En el Espai Jove. Inscripción previa en el Centre d'Informació Jove del 11 al 15 de diciembre.

Taller de Magia con el mago Albert. Para niños de entre 5 y 10 años. En el Espai Jove. Inscripción previa en el Centre d'Informació Jove del 11 al 15 de diciembre. 12-14 horas y 17-20 horas. La Fireta de Navidad. Diversión para los pequeños.

Cine

Ibicine. Proyecciones de cortos a concurso y cinefórum. 19.30 horas en el Centro Cultural de Jesús. Entradas 5 € en ibicine.com.

ARTE

Supermercat de l'Art. Obra a precios populares de 16 artistas de Ibiza y Formentera. Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.Domingos de 9 a 13 horas. Hasta el 17 de febrero en Garden Art Gallery, ctera de Sant Josep km 8.5 (Cactus Lombribiza).

Art per Nadal. Obra en pequeño formato y a precios populares de los artistas de la asociación AMAE. Inauguración viernes 8 de diciembre a las 18.30 horas. De lunes a sábados de 17.30 a 20.30 horas y domingos de 10.30 a 13.30 horas (festivos cerrado). Centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Hasta el 7 de enero.

Jornadas de Arte Solidario. Obra gráfica y en pequeño formato de artistas de las islas a beneficiode las ONG Proyecto Hombre, Fundación Vicente Ferrer y AECC. 22 de diciembre de 12 a 20 horas y 23 de diciembre de 11 a 16 horas en Club Náutico Ibiza..

EXPOSICIONES

'Narcís Puget Riquer. L'aquarel·lista d'Eivissa'. Muestra restrospectiva. Del 15 de diciembre al 16 de febrero en Sa Nostra Sala de Eivissa. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

Katja Meirowsky. 'Han vingut uns amics'. Pinturas. Serie de exposiciones sobre miembros del Grupo Ibiza 59 en la Casa Broner. Hasta marzo de 2024.

'Capells'. Muestra colectiva de sombreros payeses intervenidos por artistas. Club Náutico Ibiza. Hasta el 7 de febrero.

'Albes d'Eivissa'. Fotografías de Serafín Grivé en la sala de exposiciones Caló de s’Oli. Horario: Jueves, viernes y sábados de 18.30 a 20.30 horas. Viernes, sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Cerrado los días 5 y 6 de enero. Hasta el 7 de enero.

María Vila Rebolo. Caligrafía artística. Hotel Icean Drive Ibiza de Marina Botafoch. Hasta el 8 de enero.

Colectiva de invierno en Espacio Micus. Grabados en cristal de Sonja Kalagin, pintura y dibujos de Maricla Sellar, esculturas de Frederike von Cranach y otros artistas de la galería. Abierto domingos de 11 a 14 o por cita telefónica 971191923. Hasta el 24 de marzo de 2024. Espacio Micus, ctera de Jesús a Cala Llonga km 3.

Cristina Ferrer. 'A mi estilo', pinturas. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 11 de enero.

‘Diosas’. Obras de Aída Miró y Melinda Balis. De lunes a viernes de 17 a 20 horas y los miércoles de 11 a 13 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 22 de diciembre.

Exposición ARTNT. Muestra colectiva de artistas de Eivissa en Filmótica Studio, avenida Ignasi Wallis nº 8. De lunes a sábado, de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 8 de enero de 2024.

'Jugant com els nostres avantpassats: El marro de can Celleràs (Formentera) i altres jocs antics'. Far de la Mola (Formentera), organiza el Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera en colaboración con el Consell de Formentera. De miércoles a domingo de 9 a 14 horas, con posibilidad de organizar visitas escolares (contacto: comunicacio@maef.eu). Hasta el 22 de diciembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.