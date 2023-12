Una «herramienta urbanística» que evita discotecas y tablaos en el puerto de Ibiza

El objetivo del Plan Especial del puerto de Ibiza, según detalló el Ayuntamiento de Ibiza , es «dotar» de una «herramienta urbanística» a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) y al mismo Consistorio para la «correcta gestión y explotación» del dominio público portuario. Además, el documento deber servir para establecer un «consenso» entre ambas administraciones en relación a aspectos urbanísticos y de mejora de la interacción puerto-ciudad.

Tal y como explicó ayer el primer edil de la ciudad, Rafael Triguero, en este documento no se prevé el aumento de la edificabilidad, «más allá de la que ya hay», a pesar de que en el detalle por zonas sí se prevé la ampliación de las instalaciones ahora utilizadas por el Club Náutico de Ibiza o la propuesta de incorporar una «reserva de edificabilidad» de 2.000 metros cuadrados que permita la construcción de futuras edificaciones en es Botafoc, bien sea para ampliar la actual estación marítima o próximos requerimientos de seguridad. En la misma localización, también se prevé la construcción de una infraestructura de cuarentena de mercancías para el control de la entrada de serpientes y otras especies invasoras.

Las ocho áreas diferenciadas

Así, el Plan Especial se divide en ocho áreas diferenciadas y en la que se establece una propuesta de ordenación para cada una de ellas. Tal y como ya se preveía en el mandato anterior, la zona donde se ubica actualmente la estación marítima del tráfico con Formentera, la Ribera de Poniente-Sur, se reserva a usos náutico deportivos. En esta punto, se propone derribar el edificio actual para construir «una o diversas» edificaciones de una sola planta, «sin superar la edificabilidad existente», apuntan.

En esta área se incluye una de las prioridades del alcalde de Vila, que es la remodelación de la avenida de Santa Eulària, una obra que pretende «integra el puerto al paseo» y «mejorar la principal entrada a la ciudad», señaló. Al ser cuestionado si la circulación de ese tramo será modificada para que sea de un único sentido, avanzó que dependerá del Plan de Movilidad, que actualmente se está estudiando.

En el caso del espacio correspondiente al Martillo, también conocido como Muelle Sur, Triguero señaló la necesidad de «dar más vida» a la Marina y al puerto pero para ello, según reiteró, se «dotará de actividades con iniciativas y un programa de dinamización». En esta localización, se propone mantener el uso actual del edificio de la APB, ubicado en la plaza frente al Martillo, en los Andenes, aunque se deberá «prescindir del uso residencial» al tratarse de un «uso prohibido en todo el ámbito del dominio público portuario».

En la localización del Club Náutico se propone «aumentar» la edificabilidad para permitir la «ampliación y mejora» de las instalaciones, manteniendo su uso actual destinado a la «náutica social».

Se contempla reducir las zona dedicada a varadero, dejando esta instalación para la «reparación y mantenimiento» de pequeñas embarcaciones. Al respecto, Rafael Triguero indicó que se incluyen «cuestiones para mejorar el servicio del Club Náutico y de los amarres», haciendo referencia a la obligatoriedad de trasladar embarcaciones al puerto deportivo de Botafoc Ibiza durante los meses de invierno debido a los temporales: «Son cuestiones técnicas que ahora quedarían regularizadas», matizó. El problema es el muelle flotante que la APB obligó a construir al Náutico Ibiza.

La nueva zona portuaria

En la zona del muelle comercial y Ribera de Poniente Norte se instalará la futura estación marítima de Formentera y acogerá el traslado de la Cofradía de Pescadores de Ibiza y la zona del varadero. En esta localización se prevé «incrementar» la edificabilidad del área para la ampliación futura de las instalaciones existentes. También se incluye en esta cuarta área portuaeria el aparcamiento soterrado de 700 plazas. En este punto, Triguero, por un lado, aseguró desconocer si la nueva estación marítima incluía usos comerciales, mientras que señaló que, en relación al aparcamiento, es «bienvenido» ante la «falta de posibilidades» para aparcar.

En cuanto a la zona ocupada por el puerto deportivo Marina Ibiza, está previsto «reducir» la edificabiliad y la ocupación una vez finalice la concesión, aunque se propone mantener los «usos actuales», que incluyen los servicios asociados al uso náutico deportivo, establecimientos de restauración y comercios. En esta concesión, se prevé el segundo aparcamiento soterrado, siempre ligado a los pliegos de futuras concesiones, señalaron fuentes portuarias. El objetivo es «aumentar la dotación de aparcamientos», añadió el Consistorio, eliminando estacionamientos en superficie con el fin de integrar el paseo de Joan Carles I con la lámina de agua.

En el puerto deportivo Botafoc Ibiza, por su parte, se establece la «reconfiguración total» de la edificación de toda la zona. Aquí se incluye el tercer aparcamiento soterrado para dar respuesta «a la demanda actual y futura del área». En este caso, igual que el que se proyecta en Marina Ibiza, dependerá de la nueva concesionaria y serán los pliegos los que determinarán la capacidad y la ubicación de este posible parking.

En es Botafoc, el Plan Especial incluye incorporar una reserva de edificabilidad para la posible ampliación futura de la estación marítima y para la construcción de una infraestructura de cuarentena de mercancías con una superficie de 2.000 metros cuadrados.

Las zonas

Área 1. Muelle Sur: Una instalación desmontable para los cruceristas

Se prevé consolidar la edificabilidad y altura de los edificios existentes -el Martillo, los que hay en la fachada marítima y la estación transformadora ubicada en el viejo Muro-, así como reservar 150 metros cuadrados en planta baja para la construcción de pérgolas. No se incluye la construcción de ninguna edificación fija para dar servicio al tráfico de cruceros, salvo que «algún organismo público solicite justificadamente alguna instalación fija», detallan. Sí se contempla la posibilidad de una instalación desmontable para albergar escáneres y otros elementos de seguridad y protección que den servicio a los cruceros. Se prohíbe, al igual que en el resto de zonas portuarias, la apertura de discotecas, salas de fiesta o nuevos restaurantes o cafés.

Área 2. Ribera Poniente-Sur: Destinada a usos náutico deportivos

Esta zona, ocupada actualmente por la estación marítima de Formentera, se prevé destinarla a usos náutico deportivos. Para ello, se propone demoler el actual edificio y construir «una o varias» edificaciones de una sola planta. En este muelle, no se prevé superar la edificabilidad ya existente. Además de la remodelación de la avenida de Santa Eulària, se incluye un espacio de 150 metros cuadrados de pérgolas para «potenciar el espacio como un lugar de estancia». El Plan Especial incorpora la creación de un carril bici para dar continuidad a los carriles ya existentes en el frontal de la fachada marítima y en el Passeig de Joan Carles I.

Área 3. Club Náutico: Ampliar y mejorar

Se pretende dotar de mayor edificabilidad a esta zona con el fin de ampliar y mejorar las instalaciones que actualmente ocupa el Club Náutico de Ibiza y cuya concesión finaliza el próximo año. En el documento se establece que el uso de esta área se mantendrá para la «náutica social», mientras que se reducirá el espacio dedicado a varadero. Además, se incluye la habilitación de un carril bici para dar continuidad al que se creará en el área 3. Por último, también se contempla la construcción de 150 metros cuadrados de pérgolas, como en otras zonas portuarias.

Área 4. Ribera Poniente: La nueva zona portuaria

La nueva zona portuaria en la que se construirá la futura estación marítima de Formentera, la Cofradía de Pescadores y el varadero se enmarca en las localizaciones portuarias de Ribera Poniente-Norte y Muelles Comerciales. Aquí, el Plan Especial también incluye el aparcamiento soterrado de 700 plazas, que la Autoridad Portuaria prevé sacar a licitación y que se gestionará mediante concesión. Se prevé la reconfiguración de la zona de edificios administrativos y la construcción de una zona de más de 2.200 metros cuadrados de pérgolas.

Área 5. Ribera Norte: Marina Ibiza

En la zona ocupada por Marina Ibiza se propone reducir la edificabilidad y ocupación del área a los «parámetros existentes anteriormente a las últimas ampliaciones realizadas», pero una vez que caduque la concesión. Se mantiene el uso náutico deportivo, establecimientos de restauración y comercios y se proyecta «aumentar la dotación de aparcamientos mediante la incorporación de un aparcamiento soterrado». El Plan Especial pretende incentivar, en esta zona, las medidas para hacer «más permeables y accesibles» las instalaciones y su integración en el paseo marítimo.

Área 6. Ribera Norte: Botafoc Ibiza

En el puerto deportivo Botafoc Ibiza se plantea la «reconfiguración total» de las edificaciones existentes. De hecho, actualmente no se puede proyectar ninguna mejora urbanística debido a que no se pueden conceder licencias al no contar con el Plan Especia. En esta área se propone un tercer aparcamiento soterrado y derribar los edificios ubicados en un extremo de la actual concesión. En estos edificios se prohíbe el uso residencial aunque sí podrá acoger servicios de administraciones relacionadas con la actividad portuaria. También se mantiene el uso comercial y de restauración.

Área 7. Es Botafoc: Contra las serpientes

En la zona del puerto de es Botafoc se prevé una instalación de 2.000 metros cuadrados para que las mercancías que llegan vía marítima puedan pasar un periodo de cuarentena para evitar la entrada de especies invasoras. También se reserva edificabilidad ante la posibilidad de tener que ampliar la actual estación marítima en un futuro y se proyecta la construcción de una superficie de pérgola para el aparcamiento de 2.500 metros. El documento propone construir instalaciones de generación y suministro de energía a embarcaciones con una edificabilidad de otros 2.000 metros.

Área 8. Faro de es Botafoc: Sin usos nuevos

A pesar de que en algunos casos, como es el caso del Faro de la Mola, en Formentera, se permiten los usos de cafetería y exposición, en el faro de Es Botafoc quedan excluidos al estar incluido en el Catálogo Municipal de Patrimonio Histórico de la revisión del PGOU. En este sentido, el documento señalan que se deberá «mantener el uso actual de equipamiento portuario». Esta área albergaría el tramo final del Passeig Ibosim, que empezaría en la zona anterior, y cuyo objetivo es remodelar el paseo y dotarlo de servicios para el disfrute de los ciudadanos y turistas, dijo Triguero.