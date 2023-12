El diputado por Formentera y presidente del Consell Insular, Llorenç Córdoba, ha asegurado esta mañana en el Parlament, en la primera jornada del debate de presupuestos de la Comunitat Autònoma, que su apoyo al Govern que preside Marga Prohens, del PP, ha sido «claro desde el primer minuto». «Y así ha sido hasta ahora aunque algunos hayan querido hacer creer lo contrario estas semanas», ha lanzado Córdoba, obviando el mensaje críptico que él mismo envió a los medios de comunicación en el que amenazaba con retirar su apoyo «incondicional» al Ejecutivo autonómico y que, según revelaron posteriormente los consellers de Sa Unió de su gobierno insular, obedecía a su intención de percibir «un sobresueldo» de entre 3.000 y 4.000 euros al mes.

En su primera intervención en el debate de presupuestos para defender sus enmiendas, Córdoba ha recordado que la coalición Sa Unió, formada por el PP, Compromís per Formentera y personas independientes como él, le nombró candidato y, por ello, está hoy en el Parlament, «aunque integrado en el Grupo Mixto». No ha explicado los motivos ni por qué Sa Unió tiene previsto expulsarle por su negativa a dimitir como presidente.

Dicho esto, y obviando la crisis que ha provocado en las últimas semanas y que ha abocado al Consell de Formentera a la ingobernabilidad, con todo su equipo de gobierno en su contra, Córdoba ha defendido ahora que su «apoyo» al Govern balear se basa en «la coincidencia de programas electorales y las promesas por el bien de las islas y en especial de Formentera».

También, ha añadido, por «la asunción conjunta del pacto de investidura», firmado por el PP y Sa Unió, con 20 puntos «imprescindibles» para Formentera. «Doy fe de que el Govern lo está cumpliendo con la colaboración del Consell de Formentera», ha dicho Córdoba, al tiempo que ha recordado que, por su parte, Sa Unió «ha cumplido al cien por cien» cuando votó a favor de la investidura de Prohens como presidenta de la Comunitat Autònoma. «Así que todo va bien», ha manifestado, obviando una vez más el fuego que ha prendido en Formentera.

Amarres de s'Estany des Peix

Acto seguido, Córdoba ha destacado que, con «diálogo», se ha acordado con el PP la aprobación de sus enmiendas, «inversiones importantes» para Formentera. La principal enmienda pactada permite que sea el Consell Insular el responsable de la aprobación del reglamento y el régimen sancionador de los pantalanes flotantes y amarres ecológicos en s’Estany des Peix, en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera. También corresponderá a la institución insular aprobar la ordenanza para el cobro de las tasas por el uso de dichos amarres.

Reacción de Més per Mallorca

El diputado de Més per Mallorca Lluís Apestegia ha sido el único que ha reaccionado a la cínica intervención de Córdoba. «Ha dicho que ha negociado y que todo está bien. Hemos asistido a un espectáculo no constructivo. Desde una posición insularista, Més per Mallorca no ha entrado en el debate de lo que ha sucedido en Formentera, pero hemos oído cosas muy gordas. Bien, bien… yo creo que, si hay que velar por la estabilidad de las instituciones, confío en que hay trabajo por hacer y que no se le dará carpetazo sólo con la aprobación de las enmiendas», ha destacado.