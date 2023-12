¿Cuándo se nos fue de las manos la Navidad en Ibiza?

De pobremente iluminada y de ser una de las navidades más tristes del país hace sólo 30 años, Ibiza ha pasado a querer competir con Vigo y su alcalde, Abel Caballero. Ahora inaugura esas fiestas antes que nunca y con más luces que nadie, en un derroche de alumbrado y de inversión sin precedentes.

La isla, que era pura juerga en verano, llegadas las entrañables celebraciones de diciembre se convertía en un muermo en el que las luces se contaban con los dedos de la mano: «Lástima que en los días felices de la Navidad las calles de Ibiza no luzcan iluminaciones especiales», se quejaba un lector en Diario de Ibiza en 1965. «Poco ambiente navideño», protestaba otro cinco años más tarde, el 18 de diciembre de 1970: «Este año, por lo visto, ni va a aparecer el árbol que se plantaba en Canalejas o en Vara de Rey por la brigada municipal». «Triste y desangelado programa de fiestas navideñas», rezaba un titular de Es Diari del 21 de diciembre de 1980, cuyo redactor no se mordía la lengua: «Si algo se puede decir del programa de fiestas navideñas elaborado por nuestro Ayuntamiento es que no se han matado trabajando para hacerlo (…) Más parece un calendario deportivo que otra cosa (…)». Iban a ser las fiestas «más tristes y desanimadas» en muchos años, dijo, afirmación que acompañó de un zasca: «La Comisión de Festejos, si es que la hay, se ha lucido».

También le asaltaba una duda, dadas las fechas: «¿Habrá árbol en Vara de Rey, o no lo habrá? ¿Será el mismo, con las mismas luces, sin nada más, como cada año, reiterado, monótono y aburrido?». Eran unas fiestas tan sosas que hasta el barrio de sa Capelleta tomó una drástica decisión aquel año: «La idea de organizar un programa de actos para Navidad surgió en una reunión de la junta gestora en la que se puso sobre el tapete la poca cantidad de actos que tradicionalmente vienen celebrándose en nuestra isla por estas entrañables fiestas», explicó Bartomeu Escandell, su presidente.

Iluminado (pero poco) estaba sólo el paseo de Vara de Rey: «Será uno de los pocos lugares donde se notará que es Navidad», avisaba este diario en 1988. Y se encendería, ojo, a partir del 18 de diciembre. Un año más tarde, el pistoletazo de salida (con silenciador) tuvo lugar el sábado 16 de diciembre con la inauguración de la carpa del Mercat de Nadal en Vara de Rey.

¿Y en qué momento el espíritu navideño se apoderó de las almas de los gestores de la Administración local pitiusa? Hay que remontarse a 1991, tras la victoria en las urnas de Enrique Fajarnés (PP) como alcalde. Desde entonces, a alcalde nuevo, más luces y árboles de Navidad más grandes y en mayor número. De la mano del edil de Fiestas, Joan Llavador, se dio otro aire a estos festejos. Por ejemplo, convirtieron el programa en un recortable con forma de árbol navideño. Fajarnés, además, adelantó la inauguración al sábado 7 de diciembre. En 1994 encendió las luces el viernes 9 de diciembre en Vara de Rey; Loles Planells, concejala de Fiestas, y Vicent Serra, de Asuntos Sociales, hicieron lo propio el jueves 11 de diciembre de 1997 en el transcurso de una fiesta para la tercera edad que se celebró en el Parc de la Pau, en la cual tocaron Raimundo con su acordeón y el grupo Diapasón. Ambientazo a base de rumbas y pasodobles. En el ocaso de aquella etapa popular al frente del Consistorio, Loles Planells y Fajarnés regresaban el jueves 10 de diciembre de 1998 al Parc de la Pau para inaugurar el alumbrado, compuesto aquel año por 30.000 bombillas, que entonces parecían lo más de lo más.

La llegada del socialista Xico Tarrés a la alcaldía supuso una nueva vuelta de tuerca. Con el impulso dado por la edil de Fiestas, Sandra Mayans, el alumbrado se adelantó un poco más, al miércoles 6 de diciembre de 2000, día de la Constitución, jornada en la que además se inauguraron el Mercat de Nadal y el de artesanía. Y se procedió a «encender» el árbol, un hito. No es que lo quemaran, sino que esta vez tenía una iluminación propia muy especial y estaba decorado con grandes bolas blancas y guirnaldas de neón de color azul, rojo y amarillo, todo ello amenizado por la banda sinfónica Ciutat d’Ibiza. La decoración ya se extendía a las avenidas de Ignasi Wallis y de España.

Antich inaugura

De no haber casi nada programado se pasó a disponer incluso una pista de hielo en 2001, aunque absorbió buena parte del presupuesto. El jueves 6 de diciembre (se repitió fecha) hubo un invitado especial para ‘enchufar’ la Navidad en Vara de Rey: el presidente autonómico, Francesc Antich, que dio el ‘chupinazo’ con la música de la banda de cornetas y tambores de la Cruz Roja de fondo.

De nuevo, el 6 de diciembre de 2002 se procedió al alumbrado de Navidad (aquella vez bajo los acordes de ‘Paquito el chocolatero’, interpretado por los alumnos del Patronato municipal de Música) en el paseo principal de la capital. Esta vez, el árbol medía 12 metros de altura (como cuatro pisos), estaba decorado con 6.000 bombillas y estaba coronado por una gran estrella.

«Ibiza tendrá el segundo árbol de Navidad más alto de España, después del de Madrid», anunció Sandra Mayans en 2006

Pasaban los años y cada vez se adelantaba más el inicio de la Navidad, que en 2003 fue el viernes 5 de diciembre. En 2004 tuvo lugar el viernes 3 de ese mes (y bajo un espectacular aguacero). «Ibiza tendrá el segundo árbol de Navidad más alto de España, después del de Madrid», anunció Sandra Mayans en 2006. Y no sólo uno: además colocaría otro de 10 metros en el Parc de la Pau. El pulso para ver quién tenía más y más grandes había comenzado. Aquel año se adelantó otro poquito más (como la desestacionalización turística, poco a poco, semana a semana) el encendido navideño, que tuvo lugar el sábado 2 de diciembre y con el cantante Francisco como estrella invitada.

Un año más tarde, en 2007, el inicio de la Navidad se programó para el sábado 1 de diciembre. El árbol había crecido hasta los 16 metros (unos cinco pisos), pero la iluminación (por primera vez se usaban luces LED, de bajo consumo) no gustó demasiado.

Once calles (por primera vez, toda la avenida de España) y cinco barrios. En 2008 la iluminación navideña (de nuevo activada el día de la Constitución) abarcaba muchos más viales que dos décadas antes, cuando llegaba a Vara de Rey y poco más.

En 2009 se retrocedió otra vez al 1 de diciembre (martes) para comenzar la Navidad, aquel año más colorida que el anterior y con el árbol (de 20 metros ya, casi siete pisos de altura) adornado por 44 tiras leds. De las 30.000 bombillas de 11 años antes se pasó a 353.620 leds. Más, antes y más grande y alto. Todo más… hasta que la crisis se dejó notar y el presupuesto navideño cayó en picado en 2010 (también se procedió al encendido el 1 de diciembre), aunque se iluminaron 32 calles, 21 más que dos años antes. Para ahorrar, se apagaban a medianoche los días laborables, a la una los fines de semana, y a las tres de la madrugada los festivos.

«Como en la quinta avenida»

Tras más ajustes derivados de la crisis, en 2012 tuvo lugar la inauguración más temprana hasta la fecha: el viernes 30 de noviembre, cuando un coro infantil (costumbre iniciada tres años antes) puso música al acto inaugural de la Navidad. Pero en 2014, con la alcaldesa Virginia Marí (PP), se adelantó aún más, al viernes 28 de noviembre… Y al 27 de noviembre en 2015, esta vez con Rafa Ruiz (PSOE) como alcalde, si bien en 2016 y en 2017 volvió a ser trasladado al 1 de diciembre. En aquel 2017, y muy al estilo de Abel Caballero, se instalaron cuatro árboles de Navidad en Vila (el más alto, de 16 metros) y el alcalde llegó a decir que la iluminación ibicenca sería «como la de la Quinta Avenida de Nueva York».

2018: inauguración el viernes 30 de noviembre. 2019: viernes 29 de noviembre. 2020: pese al covid, la Navidad empieza el viernes 27 de noviembre. 2021: viernes 3 de diciembre. 2022: viernes 2 de diciembre. Y 2023, primer año del mandato de Rafael Triguero, el no va más: más dinero (el triple de lo presupuestado en 2022) para las fiestas, cinco árboles y una inauguración celebrada antes que nunca, el sábado 25 de noviembre. Más, antes, más grande. Ibiza, cada vez es más Vigo.