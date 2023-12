Las comunidades de vecinos, ahogadas por las condiciones leoninas de los bancos

Las comunidades de vecinos siguen viendo como año tras año deben afrontar un gasto obligatorio cada vez mayor y sin tener prácticamente margen de maniobra para reducirlo: el coste de tener una cuenta en el bancaria.

«Hace diez años una comunidad podía pagar entre 30 y 50 euros por comisiones por la cuenta, algo asumible, pero ahora están pagando 300, 400 o incluso 600 euros entre comisiones de mantenimiento, gestión de recibos, transferencias...», explica Antonio Jaume, presidente del colegio de Administradores de Fincas de Balears. Ejemplo de caso real: el de una comunidad de ocho vecinos del centro de Palma, que se ha encontrado con que de una junta anual a otro en su banco les han subido las comisiones a 49,04 euros mensuales llegando así a los 588,48 euros anuales de gasto simplemente por tener una cuenta abierta.

Las comunidades de vecinos, razona Jaume, por lo general no tienen grandes gastos y por eso no interesan a los bancos, que además de incrementar los costes de las cuentas y aumentar los requisitos para abrir una (como fijar una cantidad mínima muy elevada, como 30.0000 euros) ponen también cada vez más trabas burocráticas para gestionarlas.

Abuso de posición dominante

Miquel Quetglas, administrador de fincas, cree que «existe una clara situación de abuso de posición dominante» por parte de los bancos ya que las comunidades de vecinos «por pequeñas que sean deben tener una cuenta corriente para poder pagar los gastos, ya que la caja en efectivo hace años que dejó de funcionar».

Y así, las entidades bancarias «abusan de la necesidad de la comunidad, con comisión altísimas, cierres de oficina, horarios de atención reducidos, necesidad de solicitar cita previa para sacar dinero, o simplemente tediosos trámites que muchos vecinos no entienden y que incluso para un Administrador se hacen complejos». Explica que algunos responsables bancarios directamente admiten que no les interesan este tipo de cuentas.

Alfonso Rodríguez, portavoz de la organización de consumidores Consubal, explica que han recibido quejas y consultas de este motivo, pero es realista sobre el recorrido de estas reclamaciones: poco puede hacerse. «Los bancos son entidades privadas, su objetivo son los beneficios y no tienen obligación de aceptar un cliente», recuerda. Eso sí, a su entender, que lo que hagan «esté avalado por el Banco de España» y que sea legal «no significa que sea moral». A su entender, «estamos totalmente en sus manos» dado que, como señalan también desde el Colegio de Administradores, es obligatorio de facto tener una cuenta (tanto los particulares y como las comunidades).

Entonces, ¿no hay margen de maniobra? Desde Consubal hicieron un informe el año pasado rastreando las entidades con las mejores condiciones para las comunidades pero como ha comprobado este diario esas condiciones ya han cambiado (a peor).

Desde el órgano colegial de Administradores de Fincas, Jaume señala que han intentado cerrar convenios de colaboración con varias entidades pero no acaban de cuajar. También desde el Consejo Estatal se intentó, sin éxito, que el Banco de España estableciera una serie de obligaciones y condiciones muy básicas a cumplir por parte de las entidades bancarias. Algunas fincas optan por contratar el seguro de la comunidad con el mismo banco donde tienen la cuenta para tener mejores condiciones, pero a Antoni Jaume esa opción tiene sus ‘peros’ y explica por qué: «Yo por ejemplo trabajo con un corredor de seguros, soy un cliente importante, y resulta muy accesible y rápido, no tengo que andar peleándome con el teléfono de una centralita para que alguien me haga caso».

El presidente del Colegio de Administradores señala como vía a explorar los neobancos (que operan solo en línea) como Unibo, nacido específicamente para cuentas de comunidades.

«El sector echa pestes de los bancos, se han convertido en un dolor de cabeza»

Las trabas obligan a los administradores a dedicar cada vez más tiempo a gestiones bancarias

Hablar a un administrador de fincas de un banco es garantía casi segura de recibir como primera respuesta espontánea un suspiro (o un bufido). El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Balears, Antoni Jaume, no oculta que en general el sector «habla pestes» de estas entidades que se han convertido en «un auténtico quebradero de cabeza» para estos profesionales.

Además del tema del coste cada vez mayor por mantener las cuentas, el aumento de las trabas por parte de las entidades les suponen problemas asegurados cada semana, teniendo que dedicar cada vez más horas a la semana a realizar trámites bancarios «sin sentido». Los administradores lamentan que, pese a la existencia de la firma digital y de las garantías que ofrece la banca online, para algunos trámites les hacen ir «presencialmente, pidiendo cita previa y a veces en un horario muy acotado».

Los administradores denuncian además situaciones absurdas y exigencias cuestionables que aplican algunas entidades. Jaume cuenta por ejemplo que una entidad empezó hace poco a bloquear las cuentas si no se le notificaba formalmente la renovación de los cargos de las juntas de vecinos cada año.

Esos bloqueos se realizaban sin avisar con lo que algunas comunidades no se enteraban hasta que de repente les cortaban el agua por impago.