El PP asume otro año las tarifas de la estación de buses de Vila que en 2018 eran un «fraude»

El retraso en la adjudicación de las nuevas concesiones de autobuses y el repetido debate sobre las malas condiciones de la estación de Vila (Cetis) centraron el último pleno del Consell de Ibiza de este año, que, tradicionalmente, apelando al «espíritu navideño», acostumbra a ser de trámite y los grupos de la oposición no presentan ni mociones ni preguntas.

Los grupos de la izquierda cargaron contra el equipo de gobierno por la prórroga, un año más, del convenio con el Ayuntamiento de Ibiza que regula el uso y las tarifas de la explotación de la estación de autobuses de sa Colomina (Cetis). El Consell abona cerca de un millón de euros anuales para asumir el coste previsto por las empresas concesionarias.

Tanto el conseller socialista Víctor Torres como el representante de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, recordaron que hace cinco años, cuando el anterior gobierno progresista aprobó dicho convenio, el grupo del PP, entonces en la oposición, no sólo votó en contra sino que dijo que era «un fraude», «una extorsión» y que «rozaba lo ilegal».

«Decían también que era una chapuza y que había cosas que olían muy mal, pero ya es la cuarta vez que prorrogan el convenio cuando no están obligados a hacerlo. Podían haberlo cancelado si pensaban que era un fraude. Es una decisión suya», dijo Torres, que agregó: «Me daría vergüenza y, si fuera ustedes, pediría disculpas por lo que dijeron».

Por su parte, Óscar Rodríguez recordó que en el pasado mandato, el gobierno del PP y Ciudadanos se comprometió a hacer una auditoría para tratar de reducir los costes de la estación de autobuses, pero, lamentó, aún no se sabe nada de ello. «Ponen muchas excusas pero siguen prorrogando el convenio», subrayó el conseller de Unidas Podemos.

La auditoría que no llega

El presidente, Vicent Marí, respondió que «claro que se ha de auditar el Cetis». «Y se hará, y se anunciará cuando se tenga que anunciar», se limitó a apuntar Marí, a la vez que señaló que en el pasado mandato, cuando el Ayuntamiento de Ibiza estaba gobernado por la izquierda, «el entorno no era favorable». También reconoció que no se siente cómodo con la estación de autobuses. «No es la que necesita Ibiza. Queremos una que esté en superficie y no en un sótano», remarcó Vicent Marí, al tiempo que señaló: «No lo digo yo, sino los técnicos en sus informes, en los que dicen que esta infraestructura requiere un montón de obras, como la segunda apertura al primer cinturón de ronda, para que sea operativa».

También resaltó que, con el coste que supone el Cetis para el Consell, «en tres años se podría pagar una nueva estación en superficie». «En 40 años [lo que dura la concesión] se pagará 10 veces la estación», subrayó. Dicho esto, el presidente destacó que al actual equipo de gobierno no le queda otra que «tragarse» la situación y «trabajar de ahora en adelante para cambiar la situación». «Y no duden de que el resultado de este trabajo se verá», recalcó.

El conseller del PSOE también señaló que el Consell no puede seguir esperando a las nuevas concesiones, que recordó que tenían que estar en marcha este año y que ya se han prorrogado hasta octubre de 2025, para invertir en la mejora del servicio de autobuses. En este sentido, recordó que su grupo recibe a diario denuncias de los problemas que generan la flota de autobuses por su mal estado y el servicio. Torres lamentó que, por ello, «se ha perdido una gran oportunidad» de aprovechar que el servicio ahora es gratuito para «fidelizar a los usuarios».

Investigación del bus en llamas

El pleno también aprobó por unanimidad, a propuesta del grupo socialista a través de una moción de urgencia, la apertura de una investigación sobre las causas del incendio de un autobús que cubre la línea entre Vila y Sant Antoni. El vicepresidente primer, Mariano Juan, informó de que el mismo jueves se pidió, «extraoficialmente», una explicación a la compañía afectada, pero que se le requerirá también oficialmente. Tras destacar «la diligencia» del conductor, que desalojó el vehículo tras detectar el problema en un motor, Juan resaltó que «los accidentes se producen» y «muchas veces no es porque un autobús se encuentre en mal estado». El conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, puntualizó que una de las responsabilidades del Consell es «vigilar» el cumplimiento de las condiciones de las concesiones y que «no hace falta una moción para que no haga». «Quiero pensar que lo hace constantemente», dijo Díaz de Entresotos.

Con este acuerdo, el pleno también insta al equipo de gobierno a que, antes de un mes, se lleve a cabo «una inspección exhaustiva» de todos los autobuses que cubren el servicio público de transporte. Pese a su aprobación, el vicepresidente advirtió de que, según le habían indicado los propios técnicos de la institución, hay «dudas» sobre si se puede «obligar» a las empresas a someterse a una inspección extra de las dos anuales (una cada seis meses) a las que están obligadas a someterse en cumplimiento de la normativa estatal.

Negociación con el Govern para lograr más financiación

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, recordó que reclama «desde hace tiempo ayuda del Govern» para «cubrir el déficit» que soporta Ibiza con la financiacón del transporte público. «Hay abierta una negociación para que se compense este déficit estructural. Estamos ante una nueva etapa», dijo. Precisamente, Marí insistió en que Ibiza también contribuye a pagar «las mejoras» del transporte público de Mallorca, la única isla en la que esta competencia no está transferica al Consell y por tanto la gestiona el Govern.