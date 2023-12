Jornadas sobre Sinhogarismo en Ibiza: El techo como un derecho humano

Son las once y media de la mañana y en las jornadas sobre sinhogarismo que organiza Cruz Roja en Ibiza ha llegado el momento de la pausa-café típica de todos los eventos de este tipo. Aunque, en este caso, no será un desayuno al uso. «Quien servirá los zumos y los cafés será la furgoneta de la Unidad Móvil de Emergencia Social (UMES) que cada noche da comida caliente a las personas sinhogar», explica Mary Castaño, coordinadora insular de Cruz Roja: «Nos hubiera gustado que hoy, además, lloviera e hiciera frío, para que sintierais algo parecido a lo que pasan las personas que atendemos».

Los asistentes a la jornada esperan su turno haciendo cola frente a la furgoneta UMES para recibir su café y su zumo y, evidentemente, no es una experiencia equiparable a la de una persona sin hogar. Absolutamente nada se puede equiparar a la devastadora experiencia que supone dormir en la calle. Y sobre este tema se debatió ayer en la Primera Jornada Insular de Sinhogarismo en Ibiza ‘Cuando el cielo es el techo’, organizada por Cruz Roja y que se desarrolló en el auditorio de la Escuela de Turismo. Un edificio en cuyo entorno se dispusieron diversas tiendas que simulaban refugios de personas sin techo. Algunas de ellas, con una dedicatoria muy especial.

La experiencia de la calle

«Es un recuerdo a Johann», explica Silvana Carrillo, trabajadora social de Cruz Roja, señalando una camiseta colgada en perchero. Es un homenaje a Johann Beagle, un hombre sin techo que fue encontrado muerto el pasado 11 de octubre en la tienda de campaña donde vivía, en un descampado en Talamanca: «Era muy pulcro y siempre tenía su ropa tendida. Le hemos querido hacer un homenaje». Carrillo y una compañera suya, voluntaria de Cruz Roja, fueron quienes encontraron el cadáver: «Hacía una semana que no acudía a recoger comida ni tampoco se le vio por Cáritas, así que fuimos a visitarle a su tienda y allí nos lo encontramos». Johann murió como vivió, completamente solo.

Dos horas antes, inician las jornadas Clara Ferragut e Isa Nadal, del Observatori Social de les Illes Balears (OSIB), que durante su exposición ponen el acento en la necesidad de aplicar la perspectiva de género al sinhogarismo. «Si no se ofrecen servicios y recursos específicos a las mujeres, la ayuda será sesgada. El gran problema es que, hasta ahora, ha habido una interpretación androcéntrica de la atención a la gente sin techo», explica Isa Nadal.

Así, esta investigadora señala que la mayoría de albergues y espacios de acogida no están preparados para las mujeres, y que muchas sufren en ellos ataques y violencia machista: «Un 80% de las plazas están ocupadas por hombres, con lo que estos espacios están masculinizados y sin perspectiva de género. Eso hace que las mujeres eviten estos recursos».

Ferragut y Nadal han realizado un trabajo de campo y han entrevistado a decenas de mujeres sin hogar en Mallorca. Ahora su objetivo es repetir esta experiencia en Ibiza, Formentera y Menorca, aunque tras su investigación en Mallorca ya han obtenido diversas conclusiones. La principal es que las mujeres sin hogar suelen tener algunas de estas características: «O han sufrido situaciones de violencia machista a lo largo de su vida o procesos de institucionalización durante la infancia o de manera prolongada -es decir, han sido menores tuteladas-. O tienen una experiencia migrante. Y lo que resulta transversal en todas ellas es carecer de una red social de apoyo».

Otro de los ponentes es Alfonso López, también del OSIB, quien presenta un avance de su tesis doctoral: ‘Calidad de vida de las personas en situación de sinhogarismo’, fruto de cinco años de trabajo durante los cuales ha recabado los testimonios de hasta 517 personas sin hogar en Mallorca.

«He medido su nivel de bienestar mediante ocho vectores distintos. Evidentemente, la evidencia es que su bienestar material es el más afectado, pero hay algo más», señala López: «El gran problema es la falta de inclusión social y de relaciones interpersonales. El sinhogarismo va más allá de no tener una vivienda. Es también no sentirse parte de la sociedad, no tener amigos, no poder participar con tus iguales. Es, de hecho, no sentirte parte de nada». Algo que es corrosivo para la salud mental. «Es verte fuera de la sociedad», resume el investigador.

¿Se puede revertir esta situación? Se puede, aunque no es fácil, y en ello están los trabajadores y voluntarios de Cruz Roja. Aunque hay una problemática de fondo: «Mientras la vivienda sea un bien de mercado y no un derecho, habrá sinhogarismo», afirma Isa Nadal.