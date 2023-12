Ibiza destina 700.000 euros para obras en la E-10 que el PSOE afirma que corresponden pagar al Consell

El Ayuntamiento de Ibiza incluye en sus presupuestos para 2024 dos partidas para ‘la reforma del aparcamiento disuasorio y zona verde’ de la E-10 (546.000 euros), el parking de sa Joveria, y para el ‘acondicionamiento detrás de Sa Real’ (el centro educativo; 160.000 euros) por un total de 700.006 euros, una inversión de la que el grupo socialista de ese municipio considera que debería hacerse cargo el Consell, por ser el titular de los terrenos, y no el Consistorio.

En el pasado pleno, en el que se aprobaron las cuentas municipales para 2024, la socialista Clara Rosselló mencionó de pasada este tema: «Le rogaría —dijo a la edil de Economía, Gema Marí— que me confirmara que las parcelas de la zona verde de la ronda de la avenida de la Paz y la carretera de Sant Antoni [la E-10], donde van a reformar el parking disuasorio, y la parcela ‘darrera Sa Real’, son de titularidad municipal, porque ustedes van a destinar a eso 706.000 euros en total, y si no son del Ayuntamiento se van a encontrar haciendo obras en casa de la vecina… E igual sería la vecina quien tendría que pagarlas, ¿no? A menos que sea una vecina con la que no se llevan ustedes bien, claro». La vecina, detallaron fuentes del PSOE, es «el Consell». La responsable de Economía de Vila no respondió.

«La E-10 —señalan desde el PSOE— no es de titularidad municipal, sino del Consell, y nos llama mucho la atención que presupuesten este concepto en un espacio que no es municipal». A juicio de los socialistas de Vila, «lo que se ha presupuestado no se trata de un mantenimiento, se trata de obras de remodelación tanto de los margenes como del aparcamiento», de las que debería hacerse cargo el Consell, afirman.

Desde el Consistorio indican que «actúan» (es decir, que prevén esa inversión para esas obras) conforme al punto 32.3 de la Ley de Carreteras balear, en el cual se detalla que «la construcción, conservación y explotación de las obras e instalaciones de las travesías será competencia municipal, exceptuando aquellas exigidas por la funcionalidad de la carretera».

PSOE: «No es travesía»

Pero el PSOE señala al respecto que, además de que es un tramo perteneciente a Carreteras del Consell en el que la titularidad no está cedida al Ayuntamiento, «no se trata de una travesía, dado que el plan general urbanístico del municipio no lo define de esta manera». La zona donde Vila quiere intervenir «está declarada zona de equipamiento y espacio libre desde la zona del restaurante El Carnicero hasta el recinto ferial», concretan los socialistas, un espacio «en el que no se pueden hacer obras por parte del Ayuntamiento».

Desde el PSOE ponen un ejemplo de cuando gobernaban el Ayuntamiento: «Llevamos a cabo un plan de mejora de las vías urbanas de la ciudad. Como teníamos muchas quejas con respecto al tramo de la E-10 que hay delante del restaurant Eat is Life, en el linde con la rotonda del Hospital de Can Misses, quisimos asfaltar ese espacio, donde aparca mucha gente. Pues bien, fue empezar a arreglarlo y ser requeridos por el Consell, que argumentaba que ese espacio era de su titularidad y que no podíamos actuar».

Precisamente, hace justo cuatro años, en diciembre de 2019, el Consell propuso adecentar el aparcamiento disuasorio de sa Joveria, una inversión que formaba parte de los 1,5 millones de euros que, según la Ley de Capitalidad de Ibiza, le correspondía pagar a la institución insular. El entonces conseller de Gestión del Territorio y de Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, explicó que se trataba de una inversión que el entonces alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, había pedido al presidente del Consell, Vicent Marí. La institución ya había empezado a trabajar para conocer qué trámites burocráticos debían hacer, especialmente los relacionados con la dirección general de Recursos Hídricos del Govern: «Es una parcela de titularidad insular que tiene unos 30.000 metros cuadrados y que está afectada por la dirección general de Recursos Hídricos, pues se inunda bastante, tiene problemas de drenaje», dijo por entonces Juan, que apuntó que Recursos Hídricos estaban poniendo «criterios muy estrictos» en casos similares.