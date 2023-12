Manuel Hernández Núñez, comisario de la Policía Nacional en Ibiza, presentó ayer por la tarde en el paseo de Vara de Rey la operación de comercio seguro, que se lleva a cabo todos los años durante la temporada de Navidad: «Fundamentalmente, lo que pretendemos es que los comercios y ciudadanos en general sepan que potenciamos la presencia policial, sobre todo la peatonal, junto con la Policía Local de Ibiza, durante las tres semanas que dura la campaña comercial», explicó Hernández en rueda de prensa.

Además de esas patrullas peatonales, contactarán con los comerciantes y les entregarán folletos y darán información «de medidas que irán en beneficio de la seguridad, de la suya fundamentalmente, y que tienen que ver con la cíberdelincuencia, con como evitar determinadas tipologías delictivas, o con cómo actuar en caso de ser víctimas de algún tipo de estafa o de hurto». Hernández recalca que «no existe en Ibiza un problema de inseguridad que nos haga ser alarmistas».

La presencia policial se refuerza «en las horas comerciales, mediante el aumento de la frecuencia de paso por esas zonas, especialmente coincidiendo con las horas de cierre», lo cual, afirma, «no significa que otras zonas se queden menos cubiertas de personal».

Reforzar y dar tranquilidad

«El objetivo —destaca— es reforzar y dar tranquilidad, teniendo en cuenta que estamos dentro de una situación de nivel 4 de alerta», que en el plan de prevención y protección antiterroristas supone riesgo alto. El siguiente, el nivel 5, es el máximo, el de riesgo muy alto.

Hernández recomienda que, en caso de ser víctima de un delito, es importante denunciar rápidamente: «Transmitimos a los comerciantes que tienen que actuar con rapidez y no resignarse, no conformarse. En el momento en que ocurra deben transmitirlo a través de alguno de los sistemas de denuncia que hay. Uno que funciona muy bien y que se aplica cuando se cumplen los requisitos es el de las denuncias in situ, dentro del comercio». De esa manera, comenta, se pueden celebrar juicios rápidos «para que se aplique una orden de alejamiento a la persona que ha cometido el delito, de manera que el comerciante sienta la seguridad de que no irá por esa zona, pues en el momento en que quebrante la orden puede ser detenido por las fuerzas de seguridad».

Igual número de hurtos

Caso práctico: alguien que intenta sustraer una camiseta de una tienda. ¿Qué hacer? «Se le requiere que no lo haga. Si se resiste y se enfrenta, o hay un forcejeo, podría ser un robo con fuerza e intimidación. Pero lo que hay que evitar en todo momento es enfrentarse, no llegar nunca a crear una situación que sea más grave que la del delito que se estaba cometiendo», aconseja: «Por una camiseta, mejor que se vaya y luego el comerciante llame a la Policía, para que más tarde pueda ser detenido. Siempre hay cámaras y es posible identificar a la persona».

Respecto a los hurtos, el comisario señala que «se está manteniendo el número respecto al año pasado, incluso se ha reducido un poco». Precisamente, ese es el principal problema que tienen en una de las tiendas, especializada en embutidos ibéricos, a las que entró para presentar la iniciativa. El dueño comentó a Hernández (a quien le gusta presentar en persona esta campaña) que no tienen «problemas graves», salvo «algún que otro hurto». Eso sí, tiene la sensación, y así se lo hizo saber, de que «falta más presencia policial, más patrullas por la calle».

El comisario asegura que en Ibiza «no hay bandas de carteristas organizadas ni especialistas. Los robos suelen producirse por descuidos, y ser esporádicos». No obstante, aconseja a quien pasee por una zona concurrida que coloque la mochila o el bolso delante y se cerciore de que sus bolsillos están cerrados.