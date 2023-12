El puente de diciembre ya es por pleno derecho territorio navideño, porque la gran mayoría de las actividades culturales y de ocio programadas para estos días tienen que ver con la Navidad. Hay música, cuentos, espectáculos de todo tipo, magia, talleres...

Entre la enorme cantidad de actividades se puede destacar el concierto que el dúo Azúcar Moreno ofrecerá el sábado en el mercado de Navidad de Sant Antoni, completamente gratuito.

En Vila destaca el festival Eivicadabra, con representaciones todos los días abiertas en Vara de Rey y con entrada en Can Ventosa, entre ellas del Mag Lari.

En Santa Eulària termina el FestiContes pero empieza el FestiTeatre, con representaciones de obras para toda la familia viernes, sábado y domingo.

En Sant Josep también hay música, teatro y poesía... pero los aficionados a las hamburguesas tienen una cita con el Burguer Fest del mercado de Sant Jordi miércoles y viernes.

En Formentera se mantienen abiertos el Mercat de Nadal y el mininadal, además del espectáculo 'Grumic' el sábado para toda la familia.

Y además el viernes es el día grande la las Fiestas de Forada...

Hay muchos, muchísimos más planes en las agendas. Aquí están todos:

NAVIDAD EN IBIZA

Feria de atracciones. Parking Sa Joveria. De lunes a jueves de 17 a 22 horas. Viernes, sábados, domingos y festivos de 11 a 14 y de 17 a 0 horas

Mercado de Navidad y productos navideños. En el paseo de Vara de Rey. De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. El 24 y 31 de diciembre de 11 a 14 horas.

Belén. En el Mercat Vell. De lunes a domingo de 11 a 13 y de 17 a 19 horas.

Casita de Papá Noél. En el paseo de Vara de Rey. Viernes, de 17 a 20.30 horas. Sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 24 de diciembre.

Castillos hinchables. En el parque Reina Sofía. De lunes a viernes de 17 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 19 horas

Food Trucks. En el parque Reina Sofía. Viernes, de 18 a 23.30 horas. Sábados, de 12 a 23.30 horas y domingos, de 12 horas a cierre.

Desde el 6 de diciembre:

Pista de hielo. En el parque Reina Sofía. De lunes a viernes de 17 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 19 horas. Gratuito.

NAVIDAD EN FORMENTERA

Mercado de Navidad en la plaza de la Constitució hasta el 7 de enero.

Mininadal en la plaza de la Constitució hasta el 4 de enero.

MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

10 horas: Cursa de s'Indiot (organizada por el Consell Insular d’Eivissa con la colaboración del Ayuntamiento de Eivissa)

Cursa de s'Indiot (organizada por el Consell Insular d’Eivissa con la colaboración del Ayuntamiento de Eivissa) 11 horas: Mimi y amigos...¡A por las navidades! - Casita Papa Noel, Paseo Vara de Rey.

Mimi y amigos...¡A por las navidades! - Casita Papa Noel, Paseo Vara de Rey. 12 horas: La navidad a través de la música, Pitiusax en el Mercat Vell. Cuarteto de saxofones.

La navidad a través de la música, Pitiusax en el Mercat Vell. Cuarteto de saxofones. 13 horas: Actuación Santas Band en el parque Reina Sofia.

Actuación Santas Band en el parque Reina Sofia. 17 horas: 'Diario de un ilusionista', Martilda – Festival Eivicadabra 2023, en Paseo Vara de Rey.

'Diario de un ilusionista', Martilda – Festival Eivicadabra 2023, en Paseo Vara de Rey. 20 horas: Actuación de Leyre Ibisate, cantante vasca que pone su alma en cada show para haceros disfrutar y bailar con ella. En la plaza del Parc.

Actuación de Leyre Ibisate, cantante vasca que pone su alma en cada show para haceros disfrutar y bailar con ella. En la plaza del Parc. 20 horas: Festival de Magia 'Eivicadabra 2023'. Hoy ‘Confetti!’, a partir de 3 años. Can Ventosa. Entradas en www.eivissa.es.

Santa Eulària

17 horas: Festicontes. 'Quan els colors somien cançons' con Almudena Rubio. De 1 a 3 años. 35 minutos. Catalán. Entradas: 3€ en línea (santaeularia.com) / 5€ taquilla. Centro Cultural de Jesús.

Festicontes. 'Quan els colors somien cançons' con Almudena Rubio. De 1 a 3 años. 35 minutos. Catalán. Entradas: 3€ en línea (santaeularia.com) / 5€ taquilla. Centro Cultural de Jesús. 18.30 horas: Festicontes. 'Quan els colors somien cançons' con Almudena Rubio. De 3 a 5 años. 40 minutos. Catalán. Entradas: 3€ en línea (santaeularia.com) / 5€ taquilla. Centro Cultural de Jesús.

Sant Josep

Burger Fest en el Mercat de Nadal de Sant Jordi. Desde las 12 horas degustación de minihamburguesas en las casetas del mercado de Navidad, talleres infantiles y música. A las 13 horas, concierto de The Groovy Brothers, 15 horas Dj Bebe y 18.30 horas Swingmatism.

Desde las 12 horas degustación de minihamburguesas en las casetas del mercado de Navidad, talleres infantiles y música. A las 13 horas, concierto de The Groovy Brothers, 15 horas Dj Bebe y 18.30 horas Swingmatism. 17 horas: Taller de postales navideñas. Casal de Joves Bauxa. Para jóvenes de 10 a 18 años.

Sant Antoni

11 h, 11.45 h, 12.30 h y 13.15 horas: El tren de Piruleto

El tren de Piruleto 12-14 h y 17-20 horas: La Fireta de Nadal y la Caseta de Papá Noel.

La Fireta de Nadal y la Caseta de Papá Noel. 12.30 horas: Feria de atracciones.

Feria de atracciones. 13.30 horas: Concerts al Mercat: Summer Live.

Concerts al Mercat: Summer Live. 18.30 horas: Karaoke navideño con el elfo tenor Panetonne.

Karaoke navideño con el elfo tenor Panetonne. 21.30 horas: Concerts al Mercat: Querencia.

Fiestas de Forada

10.30 horas. Excursión guiada a Dalt Vila y comida en el Bar Cruce. Plazas limitadas. Interesados, llamar antes del 1 de diciembre al 626 644 643. 30 euros socios y 40 no socios.

JUEVES 7 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

12 horas: Cuenta-cuentos infantil con Mandarina (María del Muerdago) en la casita de Papa Noel en Paseo Vara de Rey.

Cuenta-cuentos infantil con Mandarina (María del Muerdago) en la casita de Papa Noel en Paseo Vara de Rey. 17 horas: El show del Mago Felix, Festival Eivicadabra 2023, en Paseo Vara de Rey.

El show del Mago Felix, Festival Eivicadabra 2023, en Paseo Vara de Rey. 17 horas: España vs Alemania. Primer partido del "Torneo Internacional de Ibiza" de baloncesto en el Pabellón Municipal de Es Viver. Entradas gratuitas disponibles en la recepción de la piscina municipal de Es Viver de 8 a 22 h y en la recepción de la piscina municipal de Can Misses de 8 a 15 h.

España vs Alemania. Primer partido del "Torneo Internacional de Ibiza" de baloncesto en el Pabellón Municipal de Es Viver. Entradas gratuitas disponibles en la recepción de la piscina municipal de Es Viver de 8 a 22 h y en la recepción de la piscina municipal de Can Misses de 8 a 15 h. 20 horas: ‘A merry jazzy Christmas’ con Miss Aránzazu + Omar Guzmán» en la plaza del Parc.

‘A merry jazzy Christmas’ con Miss Aránzazu + Omar Guzmán» en la plaza del Parc. 20 horas: Festival de Magia 'Eivicadabra 2023'. Hoy ‘Strafalari’, con el Mag Lari, a partir de 6 años. Can Ventosa. Entradas en www.eivissa.es.

Sant Antoni

17 a 20 horas: La Fireta de Nadal.

La Fireta de Nadal. 21 horas: ‘I Love Sant Antoni’. Música con dj’s de diferentes épocas.

VIERNES 8 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

12 horas: Festival Eivicadabra 2023. 'El mago viajero', Jose Mari Alcazar. Vara de Rey.

Festival Eivicadabra 2023. 'El mago viajero', Jose Mari Alcazar. Vara de Rey. 12 horas: La navidad a través de la música, Actuación Lucía Herranz y Adolfo Villalonga, en el Mercat Vell. Dúo de piano y voz.

La navidad a través de la música, Actuación Lucía Herranz y Adolfo Villalonga, en el Mercat Vell. Dúo de piano y voz. 13 horas: Roxela Christmas Jazz Trio, parque Reina Sofia.

Roxela Christmas Jazz Trio, parque Reina Sofia. 17 horas: Polonia vs Alemania. Segundo partido del Torneo Internacional de Ibiza de baloncesto en el Pabellón Municipal de Es Viver. Entradas gratuitas disponibles en la recepción de la piscina municipal de Es Viver de 8 a 22 h y en la recepción de la piscina municipal de Can Misses de 8 a 15 h.

Polonia vs Alemania. Segundo partido del Torneo Internacional de Ibiza de baloncesto en el Pabellón Municipal de Es Viver. Entradas gratuitas disponibles en la recepción de la piscina municipal de Es Viver de 8 a 22 h y en la recepción de la piscina municipal de Can Misses de 8 a 15 h. 20 horas: Actuación Santa's Band, plaza del Parc.

Actuación Santa's Band, plaza del Parc. 20 horas: Festival de Magia 'Eivicadabra 2023'. 'The Magical Mystery Tour', a partir de 6 años. Can Ventosa. Entradas en www.eivissa.es.

Santa Eulària

18 horas: Festiteatre. 'Miranius. L’aventura d’habitar el món' de la compañía De Paper. Títeres y música. A partir de 6 años. 50 minutos. Catalán. Entrades: 4€ en línea (santaeularia.com) / 6€ taquilla. Centro Cultural de Jesús.

Sant Antoni

11 h, 11.45 h, 12.30 h y 13.15 horas: El tren de Piruleto.

El tren de Piruleto. 12-14 h y 17-20 horas: La Fireta de Nadal y la Caseta de Papá Noel.

La Fireta de Nadal y la Caseta de Papá Noel. 13 a 14.30 horas: Reto solidario con la llegada de la primera vuelta a la isla del ciclista Efrén Fernández y su campaña ‘Doble volta galàctica a Eivissa’.

Reto solidario con la llegada de la primera vuelta a la isla del ciclista Efrén Fernández y su campaña ‘Doble volta galàctica a Eivissa’. 13 horas: Concerts al Mercat: Acoustic Grooves.

Concerts al Mercat: Acoustic Grooves. 20 h Sessoras: Sesión musical con los dj’s Xicu Planells & Pep Pilot.

Sesión musical con los dj’s Xicu Planells & Pep Pilot. 21.30 horas: Reto solidario con la llegada de la primera vuelta a la isla del ciclista Efrén Fernández y su campaña ‘Doble volta galàctica a Eivissa’.

Sant Josep

18 horas: Concurso Què saps d’Eivissa? En Can Jeroni. Lo organiza la Associació Cultural Ca sa Majora s. XXI. Inscripciones en casamajora.blogspot.com.

Fiestas de Forada

Día grande. 12 horas, misa seguida de una exhibición de ball pagès a cargo de sa Colla de Buscastell.

misa seguida de una exhibición de ball pagès a cargo de sa Colla de Buscastell. 17 horas, ‘¡Soy el mago!’. Espectáculo familiar a cargo de showibiza.com. En la carpa del centro social.

‘¡Soy el mago!’. Espectáculo familiar a cargo de showibiza.com. En la carpa del centro social. 19 horas, Esta me la sé. Concierto de este grupo que versiona temas de pop y rock español. En la carpa del centro social.

Musical

‘Operación Santa 8’. A cargo de Penschow Espectáculos. Sala Sa Vinya de Sant Josep. Sesiones a las 12 y 17 horas. Entradas a 18 € niños y 20 € adultos en www.penschowespectaculos.es.

Poesía

‘Ses honorables virtuts il.lògiques’. Espectáculo multidisciplinar de poesía escénica y música a cargo de Jéssica Ferrer. Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou a las 20.30 horas.

Cine

‘Mi querida señorita’, de Jaime de Armiñán (España, 1972), selección de Enrique Villalonga. Ciclo Divendres de cine de Sant Josep. 20 horas en Can Jeroni. Entrada libre hasta completar aforo.

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

11 horas: Talleres infantiles “Nos preparamos para Navidad” - en la casita de Papa Noel.

Talleres infantiles “Nos preparamos para Navidad” - en la casita de Papa Noel. 11 horas: España vs Polonia. Tercer partido del Torneo Internacional de Ibiza de baloncesto en el Pabellón Municipal de Es Viver. Entradas gratuitas disponibles en la recepción de la piscina municipal de Es Viver de 9 a 11 h.

España vs Polonia. Tercer partido del Torneo Internacional de Ibiza de baloncesto en el Pabellón Municipal de Es Viver. Entradas gratuitas disponibles en la recepción de la piscina municipal de Es Viver de 9 a 11 h. 12 horas: 'La navidad a través de la música'. Actuación Lucía Herranz y Adolfo Villalonga, en el Mercat Vell. Dúo de piano y voz.

'La navidad a través de la música'. Actuación Lucía Herranz y Adolfo Villalonga, en el Mercat Vell. Dúo de piano y voz. 13 horas: Actuación Santas Band, parque Reina Sofia.

Actuación Santas Band, parque Reina Sofia. 16.30 horas: Carrera atlética Ibiza Patrimonio de la Humanidad.

Carrera atlética Ibiza Patrimonio de la Humanidad. 17 horas: Espectáculo de Magia con Christmas Magic.

Espectáculo de Magia con Christmas Magic. 18 horas: Teatro infantil 'Mamut, Can Ventosa.

Teatro infantil 'Mamut, Can Ventosa. 20 horas: Vermut a 45 RPM con DJ Javi Box, plaza del Parc.

Santa Eulària

18 horas . Festiteatre. 'Dins la panxa del llop', de la compañía De Paper. Títeres y música. A partir de 4 años. 50 minutos. Catalán. Entradas: 4€ en línea (santaeularia.com) / 6€ taquilla. Teatro España.

. Festiteatre. 'Dins la panxa del llop', de la compañía De Paper. Títeres y música. A partir de 4 años. 50 minutos. Catalán. Entradas: 4€ en línea (santaeularia.com) / 6€ taquilla. Teatro España. 20 horas: Encendido del árbol de Navidad reciclado de la AV Els Molins des Puig d’en Valls. Sala polivalente de es Puig d’en Valls.

Sant Josep

Mercat de Nadal de Sant Jordi: 12 horas cuentacuentos con Maritza Tejecuentos, 13.30 horas Dj Cardona y 18.30 horas concierto de Ibossim Flamenco.

12 horas cuentacuentos con Maritza Tejecuentos, 13.30 horas Dj Cardona y 18.30 horas concierto de Ibossim Flamenco. 12 horas. 'POEMilla', concierto. En el tancó de Can Curt. Lo organiza la AV de Sant Agustí. Actividad incluida en el programa Units pel nostre parlar 2023.

'POEMilla', concierto. En el tancó de Can Curt. Lo organiza la AV de Sant Agustí. Actividad incluida en el programa Units pel nostre parlar 2023. 18 horas. Cine. 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban'. Alfonso Cuarón, 2004. Reino Unido, 137 min. Edad recomendada: +10 años. En Can Jeroni. Entrada gratuita y libre hasta completar aforo.

Sant Antoni

11 h, 11.45 h, 12.30 h y 13.15 horas: El tren de Piruleto.

El tren de Piruleto. 12-14 h y 17-20 horas: La Fireta de Nadal y la Caseta de Papá Noel.

La Fireta de Nadal y la Caseta de Papá Noel. 12 horas: ‘The Very Merry Christmas is Magic Show’. Con Cliff The Magician.

‘The Very Merry Christmas is Magic Show’. Con Cliff The Magician. 13.30 horas: Concerts al Mercat: Marxing Band.

Concerts al Mercat: Marxing Band. 17 horas: ‘De Bracet’. Espectáculo de teatro familiar con Samfaina de Colors.

‘De Bracet’. Espectáculo de teatro familiar con Samfaina de Colors. 21.30 horas: Concerts al Mercat: Azúcar Moreno.

Sant Joan

18 horas. Fiesta Swing a cargo a cargo del Grup Cultural de Sant Joan en la plaza.

Musical

‘Operación Santa 8’. A cargo de Penschow Espectáculos. Sala Sa Vinya de Sant Josep. 17 horas. Entradas a 18 € niños y 20 € adultos en www.penschowespectaculos.es.

Infantil

‘Grúmic, un somni de tardor’. Teatro familiar a cargo de La Fornal d’Espectacles. 18 horas en el cine municipal de Formentera. Entrada: 4 €.

‘Mamut'. A cargo de la compañía Markeliñe. Ciclo Platea del Inaem. 18 horas en Can Ventosa. Entradas 10 € en www.eivissa.es.

Cine

‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’. Ciclo Cinema Jove Hivern Màgic de Sant Josep. 18 horas en el Centro Cultural Can Jeroni. Entrada libre hasta completar el aforo.

DOMINGO 10 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

11.30 horas: Talleres infantiles 'Nieve y brillo', en la casita de Papa Noel.

Talleres infantiles 'Nieve y brillo', en la casita de Papa Noel. 13 horas: 'A merry jazzy Christmas' con Miss Aránzazu + Omar Guzmán», en el parque Reina Sofia.

'A merry jazzy Christmas' con Miss Aránzazu + Omar Guzmán», en el parque Reina Sofia. 17 horas: 'Cachirulo y Galletita al rescate de la Navidad'. Show navideño de Cachirulo y Galletita, Paseo Vara de Rey.

'Cachirulo y Galletita al rescate de la Navidad'. Show navideño de Cachirulo y Galletita, Paseo Vara de Rey. 18 a 20 horas: Actividades para toda la familia, Es Martell. Puerto de Eivissa.

Actividades para toda la familia, Es Martell. Puerto de Eivissa. 19 horas: Teatro 'El último que apague la luz', Can Ventosa.

Santa Eulària

12 a 17 horas: Fun&Trucks. Música, comida, talleres navideños y castillo hinchable en la plaza de Jesús. Donativo de un euro a favor de la Asociación Española Síndrome de KBG.

Fun&Trucks. Música, comida, talleres navideños y castillo hinchable en la plaza de Jesús. Donativo de un euro a favor de la Asociación Española Síndrome de KBG. 12.30 horas: Misa y bendición del belén parroquial. Iglesia de Jesús.

Misa y bendición del belén parroquial. Iglesia de Jesús. 17 horas. Festiteatre. 'Grúmic, un somni de tardor', de La Fornal d’Espectacles. A partir de 3 años. 50 minutos. Catalán. Entradas: 4€ en línea (santaeularia.com) / 6€ taquilla. Teatro España.

Sant Josep

9 horas. Torneo de petanca. En el parque infantil de Cala de Bou. Lo organiza el Club de Petanca Cala de Bou.

Torneo de petanca. En el parque infantil de Cala de Bou. Lo organiza el Club de Petanca Cala de Bou. 10.30 horas. Taller navideño infantil. Plazas limitadas. Preferencia a los socios. Inscripción previa en avecescubells@gmail.com. Lo organiza la Associació de Vesins des Cubells .

Taller navideño infantil. Plazas limitadas. Preferencia a los socios. Inscripción previa en avecescubells@gmail.com. Lo organiza la Associació de Vesins des Cubells 11 horas. ‘De bracet’, teatro infantil a cargo de la compañía Samfaina de Colors. En Can Jeroni.

‘De bracet’, teatro infantil a cargo de la compañía Samfaina de Colors. En Can Jeroni. Mercat de Nadal de Sant Jordi: 12 horas 'Ho saps tot de Nadal?' con Anakrònica, 13.30 horas Dj Betterman y 18.30 horas: Dj Jose.

12 horas 'Ho saps tot de Nadal?' con Anakrònica, 13.30 horas Dj Betterman y 18.30 horas: Dj Jose. 20 horas. Presentación de los proyectos audiovisuales de las asociaciones: • ‘La mudada actual’. Gonella de color i vestit de camisola (Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines) • ‘Paraules en desús’ (AV de sa Raval) • ‘Fa sol d’estiu’ (Escoles d’Estiu Municipals) • Vídeo sobre la gincana cultural (AV de Cala de Bou) En Can Jeroni. Actividad incluida en el programa Units pel nostre parlar 2023.

Sant Antoni

11 h, 11.45 h, 12.30 h y 13.15 horas: El tren de Piruleto.

El tren de Piruleto. 12-14 h y 17-20 horas: La Fireta de Nadal y la Caseta de Papá Noel.

La Fireta de Nadal y la Caseta de Papá Noel. 13 horas: Concerts al Mercat: Yeshe Ryser & Friends.

Yeshe Ryser & Friends. 18 horas: Contacontes: ‘Sara y los cuentos de Navidad’. A cargo de Sonrisas Mágicas. Centre Cultural Cervantes.

‘Sara y los cuentos de Navidad’. A cargo de Sonrisas Mágicas. Centre Cultural Cervantes. 19 horas: Concerts al mercat: Groove Garaje.

Formentera

10 horas: 'Zambombá Rociera'. Misa cantada y concierto de villancicos a cargo de la Hermandad Rociera de Sant Antoni en la iglesia del Pilar de la Mola.

Fiestas de Forada

11 horas, caminata por es Broll. Salida del centro social.

Fiestas de Sant Francesc

10.30 horas: Minimaratón XLIV Memorial John Tunks en la plaza de la Constitució.. Inscripciones en www.elitechip.net.

Musical

‘Operación Santa 8’. A cargo de Penschow Espectáculos. Sala Sa Vinya de Sant Josep. Sesiones a las 12 y 17 horas. Entradas a 18 € niños y 20 € adultos en www.penschowespectaculos.es.

Teatro

‘El último que apague la luz’. Comedia de Antonio Ozores. Con Emma Ozores y Juan Anillo. 19 horas en el auditorio de Can Ventosa. Venta de entradas a 15 € en www.eivissa.es.

Excursiones

Salida de marcha nórdica. Reparto de bastones hasta agotar existencias. 10 horas desde el polideportivo de ses Païsses.

Ses Salines: Ruta de ses Salines a es Cavallet. Salida a las 9.30 horas desde el supermercado Can Tixedó. 10 kiómetros y dificultad fácil.

ARTE

Supermercat de l'Art. Obra a precios populares de 16 artistas de Ibiza y Formentera. Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.Domingos de 9 a 13 horas. Hasta el 17 de febrero en Garden Art Gallery, ctera de Sant Josep km 8.5 (Cactus Lombribiza).

Art per Nadal. Obra en pequeño formato y a precios populares de los artistas de la asociación AMAE. Inauguración viernes 8 de diciembre a las 18.30 horas. De lunes a sábados de 17.30 a 20.30 horas y domingos de 10.30 a 13.30 horas (festivos cerrado). Centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Hasta el 7 de enero.

EXPOSICIONES

'Albes d'Eivissa'. Fotografías de Serafín Grivé en la sala de exposiciones Caló de s’Oli. Inauguración el jueves 7 de diciembre a las 19.30 horas. Horario: Jueves, viernes y sábados de 18.30 a 20.30 horas. Viernes, sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Cerrado los días 5 y 6 de enero. Hasta el 7 de enero.

María Vila Rebolo. Caligrafía artística. Inauguración viernes 8 de diciembre a las 19 horas en hotel Icean Drive Ibiza de Marina Botafoch. Hasta el 8 de enero.

'Give me five'. Muestra colectiva con obras de Manuel Rodríguez, Diego Pikabea, Paulo Viheira, Karen Hain y El.Rol. Del 5 al 20 de diciembre en el restaurante El Naranjo de Santa Eulària.

Colectiva de invierno en Espacio Micus. Grabados en cristal de Sonja Kalagin, pintura y dibujos de Maricla Sellar, esculturas de Frederike von Cranach y otros artistas de la galería. Inauguración domingo 10 de diciembre de 11 a 14 horas. Abierto domingos de 11 a 14 o por cita telefónica 971191923. Hasta el 24 de marzo de 2024. Espacio Micus, ctera de Jesús a Cala Llonga km 3.

Cristina Ferrer. 'A mi estilo', pinturas. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 11 de enero.

‘Diosas’. Obras de Aída Miró y Melinda Balis. De lunes a viernes de 17 a 20 horas y los miércoles de 11 a 13 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 22 de diciembre.

‘Matèria pitiüsa’, de Marga Guasch. Inauguración el lunes 27 de noviembre a las 19 horas. En la sala de exposiciones ‘Ajuntament Vell’. Horario de visita de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas (festivos , domingos y lunes por la mañana, cerrados). Hasta el 9 de diciembre.

Exposición ARTNT. Inauguración oficial el viernes 17 de noviembre a las 19 horas en Filmótica Studio, en la avenida Ignasi Wallis nº 8, con la presencia de los diez artistas participantes. El horario de visita será de lunes a sábado, de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 8 de enero de 2024.

'Jugant com els nostres avantpassats: El marro de can Celleràs (Formentera) i altres jocs antics'. Far de la Mola (Formentera), organiza el Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera en colaboración con el Consell de Formentera. De miércoles a domingo de 9 a 14 horas, con posibilidad de organizar visitas escolares (contacto: comunicacio@maef.eu). Hasta el 22 de diciembre.

Arte contra el cáncer. Exposición colectiva de artistas de Ibiza y Formentera a beneficio de AECC. Hasta el 13 de diciembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.