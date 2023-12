Alrededor de 150 pacientes del hospital de Ibiza, afectados por la avería de la resonancia

Entre 140 y 160 usuarios del Área de Salud de Ibiza y Formentera se han visto afectados por la avería en la resonancia del Hospital Can Misses, según detalló ayer la gerencia, que destacó que la máquina ya se encuentra operativa de nuevo, tras más de una semana estropeada: desde el domingo 26 hasta ayer.

Ayer a las doce del mediodía, más o menos, tras una reparación que se complicó más de la cuenta por un error en la pieza que había que cambiar, se retomaba de nuevo la actividad. Como las citas de ayer estaban canceladas, losprimeros en someterse a esta prueba fueron los pacientes que, estando ingresados en el Hospital Can Misses la necesitaban. A partir de hoy, se recupera la agenda normal, con los pacientes que tenían una cita para estos días.

En las próximas jornadas se tratará de volver a citar a las personas a las que no se ha podido realizar la prueba durante estos días. «Lo antes posible», insistieron desde Can Misses. Para ello, detallaron, se aprovecharán los huecos que siempre se dejan para realizar resonancias a las personas que están hospitalizadas siempre que éstas no las necesiten.

De lamisma manera, la gerencia recordó que todas las pruebas urgentes no demorables se derivaron a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.