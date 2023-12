Cinco colegios de Ibiza pasan a autoabastecerse de energía con la instalación de placas solares

El Ayuntamiento de Ibiza ha recepcionado los trabajos de instalación de placas fotovoltaicas a cinco colegios del municipio para que puedan autoabastecerse energéticamente, dentro de una iniciativa financiada con los Fondos europeos para el desarrollo Urbano Sostenible (Feder-Edusi). Esta misma convocatoria también subvencionaba las placas solares en los edificios municipales del Cetis y de Can Ventosa, pero ambos concursos para estos trabajos han quedado desiertos y ahora el Ayuntamiento estudia si aún tiene la posibilidad de aprovechar una parte de esta financiación europea, según indicó ayer una portavoz municipal.

El proyecto global, que sacó a concurso y tramitó el anterior equipo de gobierno, contemplaba utilizar las azoteas de siete edificios públicos en Vila, con un presupuesto cercano al millón de euros. Para su licitación, estos trabajos se dividieron en siete lotes, uno para cada inmueble, pero solo pudieron adjudicarse los correspondientes a los colegios Sa Bodega, Can Misses, Sa Joveria, Can Cantó y Cas Serres, por una suma de medio millón de euros.

Falta de documentación

Por contra, las dos instalaciones energéticas más ambiciosas, en el Cetis y en Can Ventosa, no han podido salir adelante porque las empresas candidatas no cumplían con todos los requisitos exigidos. Así, el Ayuntamiento ha tenido que declarar desiertos ambas licitaciones y ahora estudia si tiene alguna vía para aprovechar la financiación europea, al menos en el caso del Cetis.

Vila descarta volver a licitar la instalación de placas solares en Can Ventosa porque prevé ampliar este centro cultural

Respecto a Can Ventosa, Vila descarta volver a sacar ahora a concurso el proyecto para instalar las placas solares porque prevé ampliar este centro cultural, según detalló la portavoz municipal.

La energía excedente generada a partir de ahora en estos cinco colegios del municipio se derivará a la red pública. Anteriormente, ya se habían instalado placas fotovoltaicas para autoconsumo en escuelas como Sa Blanca Dona, Sa Graduada y la escoleta de Can Cantó, mientras que otros edificios municipales de momento cuentan con placas solo para generar agua caliente.