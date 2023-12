La decisión del Ayuntamiento de Ibiza de no permitir que los edificios de la ciudad crezcan en altura en la adaptación al municipio del Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda del Govern. El pleno tomó esta decisión y también descartar su aplicación en el casco histórico. En cuanto a reconvertir locales comerciales en viviendas, se permitirá en aquellos situados «en planta baja y/o superiores en suelo urbano con la calificación de edificación abierta», y únicamente en las zonas de Can Sant y Ca n’Escandell, Can Cantó, Can Misses, Cas Serres, Platja d’en Bossa, Puig des Molins y Talamanca. El PSOE apeló a construir vivienda social y Podemos teme que el pequeño comercio «se quede sin espacio».

La decisión de la Comisión de Medio Ambiente de Balears de emitir un informe negativo a la declaración de impacto ambiental de la granja de cría de lenguados en el entorno de es Codolar. Como ya advirtieron tanto el Consell como el Ayuntamiento de Sant Josep, la comisión teme el impacto de esta industria en el Parque Natural de ses Salines.