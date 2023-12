Gemma Jiménez: «Contraer el VIH no es sinónimo de llevar una vida desordenada»

El sida sigue siendo una enfermedad que genera muchos prejuicios. A pesar de que, con el tratamiento adecuado, las personas que la padecen hacen vida normal y llegan a tener una carga viral indetectable, que hace que no puedan transmitirla, «existen una serie de creencias falsas que pueden implicar rechazo de la sociedad». Lo comenta la doctora del departamento de Microbiología del Hospital Universitario Poniente, de Almería, y especialista en Derecho Sanitario y Bioética, Gemma Jiménez, que ayer participó en los ‘Viernes docentes’ de la junta local del Colegio Oficial de Médicos de Balears. Una formación sobre las implicaciones legales del diagnóstico serológico de VIH. Su charla la complementó la jefa del departamento de Microbiología del Hospital Can Misses, Adoración Hurtado, que impartió la parte más orientada al proceso de diagnóstico de esta enfermedad.

Jiménez no habla de boquilla. Fue galardonada el año pasado con un accésit del Premio Camilo José Cela de humanidades médicas por un trabajo sobre este tema, redactado junto al abogado Antonio Rodríguez con el título: ‘Implicaciones legales del diagnóstico serológico del VIH y la comunicación de resultados’.

Estos prejuicios, a pesar de ser infundados, motivan que se deba tener especial cuidado con el respeto a la intimidad de estos pacientes. «Que tengas VIH, como que tengas cualquier otra enfermedad, no le interesa a nadie excepto a ti», señala Jiménez, recalcando que con el tratamiento adecuado «llega a ser intransmisible».

Respecto a esos prejuicios sociales, considera que se confunde la estadística con la realidad. «Es verdad que la estadística nos dice que los varones jóvenes que mantienen sexo con otros hombres tienen una incidencia mayor de esta enfermedad, pero eso no significa que esta enfermedad afecte a cualquier hombre que mantenga relaciones con otros hombres ni que esa persona tenga una vida desordenada», apunta, al tiempo que añade que la población con mayor índice de VIH es «la que está más informada y concienciada.

Advierte de que mucha gente piensa que tiene derecho a saber, cuando mantiene relaciones sexuales con otra persona, que es seropositiva y recuerda que sigue siendo un aspecto de la intimidad, irrelevante si se toman las medidas preventivas adecuadas. «No tienes derecho a que alguien con quien te vas a acostar te diga que tiene VIH. Eso es su intimidad. La gente piensa que al ser una enfermedad transmisible se debería decir, pero no. Mientras se prevenga de forma adecuada la transmisión, como el tratamiento, que lleva a tener una carga viral indetectable que hace que la enfermedad sea intransmisible, o el uso del preservativo».

Quién puede pedir la prueba

Cualquiera puede pedir que se le haga la prueba del VIH. Los test se pueden pedir tanto al médico de cabecera como en las farmacias conveniadas, que disponen de test de VIH (en el caso de Ibiza la farmacia Josefa Torres en la avenida Isidor Macabich, 56). El médico también puede recomendar la realización de la prueba si ve indicios de contagio, pero «siempre respetando la voluntad del paciente», recuerda Jiménez.

Un tema más delicado es si se puede obligar a alguien a hacerse esta prueba y en qué casos. En general no está permitido exigir un test de VIH, sin embargo, hay ocasiones en las que es necesario hacerse el test, es el caso de los sanitarios que llevan a cabo trabajos invasivos en el paciente, como pueden ser los cirujanos. Existe un riesgo de transmisión por parte del médico seropositivo, pero esa realidad «no tiene por qué saberla nadie más que el propio cirujano».

Otra situación en la que se puede solicitar la prueba de VIH es, en casos de adopción, al menos que va a ser adoptado. Se trata de un tema controvertido, «se puede pensar que los padres adoptantes pueden abandonar el proceso de adopción por prejuicios, pero prevalece el interés del mayor beneficio del menor, dado que es importante que los padres sepan que tiene VIH para poder tratarlo».

Ante todo, la microbióloga subraya que «la información es poder» y que es importante conocer cuanto antes que se tiene VIH para poder iniciar el tratamiento. En ese aspecto incide Adoración Hurtado: «Lo importante es tener un diagnóstico temprano, cuanto antes conozcamos el diagnóstico mejor es el tratamiento que se puede dar a ese paciente y mejor será su pronóstico». Recuerda que el 48% de los casos de VIH en España se diagnostican de forma tardía: «Y ese ese paciente va a tener peor calidad de vida, peor pronóstico y aumentará bastante el riesgo de muerte».

Este año, en las Pitiusas se ha diagnosticado VIH a 26 personas, tanto mujeres como hombres de los que 20 eran residentes y 6 extranjeros. El perfil es amplio, el rango de edad va de los 21 a los 57 años. «Es una epidemia que sigue vigente en nuestro entorno», resalta, «personas que no lo sospechaban han descubierto que tienen VIH en un análisis rutinario. Y eso es genial». Es por ello que insiste en que «la gente no tenga apuro de ir a hacerse la prueba y la solicite a su profesional sanitario». La expectativa de vida de una persona a la que se le diagnostica la enfermedad de forma temprana es la misma que la de una persona no infectada.

Deja tu huella

Para favorecer ese diagnóstico temprano, en el servicio de Urgencias de Can Misses se ha puesto en marcha el proyecto ‘Deja tu huella’. Se trata de una estrategia de diagnóstico de infección oculta para diagnosticar a personas que no lo saben. En este proyecto están implicados profesionales de diferentes servicios, principalmente de Urgencias, pero también un especialista en enfermedades infecciosas de Medicina Interna y un microbiólogo.

Cuando acude a Urgencias un paciente y se identifica una de las seis identidades clínicas con mayor tasa de infección por VIH —tienen una enfermedad de transmisión sexual, piden una profilaxis por una exposición de riesgo, han mezclado drogas con sexo, tienen una neumonía adquirida, un herpes zóster o con monomucleosis— se les recomienda hacerse la prueba.

En Ibiza, sobre todo en verano, muchos pacientes acuden a Urgencias por consumo de drogas más que por comportamientos de riesgo, pero se identifica mucho ese perfil, explica Hurtado. «No podemos permitir que esa persona que acude al centro de diagnóstico pierda la oportunidad de ser diagnosticada, debemos trabajar para que sea una oportunidad ganada y que el paciente no se vaya sin hacerse la prueba».