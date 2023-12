Córdoba se siente ninguneado por Marga Prohens, que le dio plantón cuando le citó

Llorenç Córdoba, presidente del Consell de Formentera y diputado autonómico por Sa Unió, reunió ayer a todos sus consellers en cónclave durante toda la mañana para darles explicaciones sobre su aviso de que dejará de dar apoyo «incondicional» al Govern balear del PP.

Uno de los detalles que desveló Córdoba es su malestar con la presidenta del Govern, Marga Prohens, que asegura que le ha hecho sentirse ninguneando. El motivo, haber pedido una reunión con ella hace dos meses y que Prohens se la diera para luego dejarle plantado: «Me concedió esa reunión, pero finalmente no se presentó y me siento molesto, no como persona, sino como representante de Formentera. Porque el feo no me lo hizo a mí, sino al pueblo de Formentera. Al margen de cómo me sienta, tengo que defender los intereses de la isla y un plantón por parte de la presidenta del Govern no es correcto, habría podido avisar o anular la cita».

Anoche, el presidente salió a la plaza de la Constitució, en Sant Francesc, para realizar el encendido navideño (más información y fotos en la página 46) ante numerosos vecinos, coincidiendo con la inauguración del Mercadillo de Nadal. Córdoba no fue mucho más explícito que durante estos días atrás y se reservó los motivos de la crisis de gobierno en el Consell, y puede que también en el Parlament. Mientras, sus socios de gobierno, PP y Compromís, liderados por José Manuel Alcaraz y Javi Serra, respectivamente, declinaron hacer declaraciones. Lo único que trascendió es que ambos partidos han convocado hoy a sus respectivas directivas para explicar la situación.

Llorenç Córdoba deslizó parte del contenido de la reunión con sus consellers: «Lo primero que he hecho es intentar aclarar que en ningún momento he querido demostrar que hubiera una falta de confianza hacia los compañeros consellers, faltaría más. Lo digo porque esto igual se ha malentendido, si no confiara en ellos me iría. Lo que pasa es que con las negociaciones que estoy manteniendo, si estoy hablando con un partido tengo que hablar con el representante de ese partido a nivel balear, que es con quien se llegó al acuerdo», en referencia a la presidenta, Marga Prohens.

«Asumo la responsabilidad y tengo total confianza en los consellers», manifestó. A lo largo de la reunión, según sus palabras, ellos le manifestaron «su malestar por la situación»: «Les he pedido disculpas y les he dicho que he ido a hacer mi trabajo a Palma, que es reclamar las cosas acordadas con el Govern balear».

De los pocos detalles que precisó al respecto es que ha reclamado «el tema del deslinde de Costas»: «Y hemos sacado el compromiso de Marga Prohens de que antes de fin de año va a hacer una propuesta con este asunto».

Sobre los puntos de fricción que mantiene con el Govern, reiteró: «Esto de momento me lo guardaré, estamos hablando teniendo en cuenta que nuestra coalición [Sa Unió] de gobierno la forman dos partidos y gente que no está afiliada a ningún partido». El presidente defendió esa independencia, ya que entiende que «en la coalición no hay una línea de partido, lo que es una ventaja. Hay diversidad de opiniones y cada uno dice lo que piensa de forma correcta y educada», matizó.

La confianza de sus consellers

Al ser preguntado sobre si mantenía la confianza de los consellers del equipo de gobierno, dudó: «Creo que sí, la de los consellers y de la gente de la calle que me demuestra que está de acuerdo con que, si Palma no cumple, Formentera se plante». «La gente quiere una persona que defienda los intereses de la isla por encima de los partidos», subrayó.

Sobre el hecho de que no haya comunicado previamente sus intenciones a sus socios del PP y de Compromís, a pesar de las buenas relaciones que aparentemente mantienen, apuntó: «Que un presidente del Consell de Formentera tenga que dar explicaciones por decir que se plantea retirar el apoyo incondicional a Marga Prohens es normal, y avisé [a sus socios], les dije que confiaran en mí para no implicar a los partidos locales. Si tengo que negociar con el PP de Palma lo que no puedo hacer es implicar al PP de Formentera para no ponerlos en un compromiso», reiteró.

Detalló que lo que pide no se sale de lo pactado: «Y me siento autorizado a reclamar; solo es el seguimiento de una serie de cosas que pienso que no se estaban haciendo y por ese motivo decidí ir a Palma», subrayó.

Al cierre de esta edición el PP insular y Compromís iban a emitir un comunicado conjunto explicando su postura ante esta crisis, nota que finalmente no llegó. Sus representantes tampoco han querido explicar cuál es su postura al respecto.