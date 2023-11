La Navidad ya marca completamente la agenda en este primer fin de semana de diciembre y será así hasta después de Reyes. Empezando por este viernes, cuando Sant Antoni, Sant Josep, Santa Eulària y Formentera inauguran sus iluminaciones navideñas y sus mercados de Navidad, una semana después que Vila., que el sábado abre la pista de hielo, los castillos hinchables y los food trucks que estarán toda la Navidad en el Parque Reina Sofía.

La programación navideña es extensísima en todos los municipios y conviene mirar el programa con detenimiento. No faltarán los cuentacuentos, los espectáculos o el cine.

Hay más cosas, como teatro, con tres nuevas obras del ciclo de teatro amateur Pedro Cañestro, viernes, sábado y domingo en Ibiza. Y también en Formentera, con 'No paradise under your seat', el sábado en el cine municipal. Y tambiñen danza, con 'Azul petróleo' el mismo día en Can Ventosa.

Además, estarán en la isla los portagonistas de la película 'CampeoneX', con una presentación pública el sábado en el Auditori Caló de s'Oli de Sant Josep.

También, entre otras cosas, son fiestas en Sant Francesc Xavier, con Flower el sábado y las actividades tradicionales el domingo, y terminan las de Forada, con la Mostra Folklòrica Arrels Vives el domingo al mediodía.

NAVIDAD EN IBIZA

Feria de atracciones. Parking Sa Joveria. De lunes a jueves de 17 a 22 horas. Viernes, sábados, domingos y festivos de 11 a 14 y de 17 a 0 horas

Mercado de Navidad y productos navideños. En el paseo de Vara de Rey. De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. El 24 y 31 de diciembre de 11 a 14 horas.

Belén. En el Mercat Vell. De lunes a domingo de 11 a 13 y de 17 a 19 horas.

Casita de Papá Noél. En el paseo de Vara de Rey. Viernes, de 17 a 20.30 horas. Sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 24 de diciembre.

Desde el 2 de diciembre:

Pista de hielo. En el parque Reina Sofía. De lunes a viernes de 17 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 19 horas. Gratuito.

Castillos hinchables. En el parque Reina Sofía. De lunes a viernes de 17 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 19 horas

Food Trucks. En el parque Reina Sofía. Viernes, de 18 a 23.30 horas. Sábados, de 12 a 23.30 horas y domingos, de 12 horas a cierre.

NAVIDAD EN FORMENTERA

Mercado de Navidad en la plaza de la Constitució hasta el 7 de enero.

Mininadal en la plaza de la Constitució hasta el 4 de enero.

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE

Conferencias

‘Xerrades per a famílies i docents’ de Formentera. ‘Límits i pèrdua del control en ‘adolescència’, a cargo de Sara Desirée. 17 horas en la sala de plenos del Consell de Formentera. Reservas en 971321271 o educaciosocial@conselldeformentera.cat. Servicio de acogida de niños a partir de 3 años.

XLIX Curs Eivissenc de Cultura. ‘La cuina de les Pitiüses des de casa i l’escola’. Mesa redonda con María José Amengual, Veicent Ferrer Mayans, Marina Ribas, Juan Fernández Ginés. Modera: Antoni Manonelles. 20 horas en Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17 de Vila. Entrada libre.

Cine

‘Cerrar los ojos’, de Víctor Erice (España, 2022) VOSE. Ciclo Anem al Cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa. Entrada: 4,5 €.

Godland/ Vanskabte Land (Islandia, 2022) De Hlynur Pálmason, _Ciclo Zinètik. VOSE Cine Regio de Sant Anrtoni. 20.30 horas.

25N

Eivissa

19.30 horas: Club de Lectura Feminista. ‘No manipuleu el feminisme. Una defensa contra les faules masclistes’, de Ana Bernal Triviño. Casal d’Igualtat de Vila.

Santa Eulària

18 horas: Taller para adolescentes ‘Sensibilización hacia el respeto’, con Yasmina Delgado. Punt Jove de Santa Eulària.

VIERNES 1 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

17.30 horas: Los Cuentos de Cachirulo. Cuentacuentos en la casita de papa Noel de Paseo Vara de Rey.

Los Cuentos de Cachirulo. Cuentacuentos en la casita de papa Noel de Paseo Vara de Rey. 20 horas: A merry jazzy Christmas con Miss Aránzazu + Omar Guzmán, en la plaza del Parc.

Sant Antoni

18.30 horas: Encendido de la iluminación navideña e inauguración del Mercat de Nadal. Villancicos con los colegios del municipio y flashmob con los bailarines del estudio de danza de Adrián Pineda. Animación con Acrobati-k.

Encendido de la iluminación navideña e inauguración del Mercat de Nadal. Villancicos con los colegios del municipio y flashmob con los bailarines del estudio de danza de Adrián Pineda. Animación con Acrobati-k. 21.30 horas: Concerts al Mercat: Villanrock.

Santa Eulària

18 horas: Encendido de la iluminación navideña en la plaza de España.

Sant Josep

18 horas: Encendido de la iluminación navideña en la plaza de la Iglesia, inauguración del Mercat de Nadal, con la participación del Cor de L’Urgell. Mercado de Navidad de Sant Josep del 1 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024, de lunes a viernes de 17.00 a 22.00 h y sábados, domingos y festivos de 12.00 a 23.00 h.

Formentera

17 horas: Inauguración del Mininadal con espectáculo de Anakrònica.

Inauguración del Mininadal con espectáculo de Anakrònica. 18 horas: Encendido de la iluminación navideña.

Encendido de la iluminación navideña. 18.30 horas: Inauguración del Mercado de Navidad en la plaza de la Constitució.

Teatro

III Temporada de Teatre Amateur Pedro Cañestro. 'Por la Gloria de Gregoria', a cargo del grupo de teatro Artes Pavón. A las 20 horas. En el Centre Cultural Cervantes, en Sant Antoni. Precio de las entradas compradas de forma anticipada, 8€, (en eivissacultural.es) y 12€ en taquilla.

Mal del Cap

19.30 horas: Tercera sesión de cortos y coloquio 'De Ibiza a los Emmys' con la guionista, productora y directora ibicenca Carmen Vidal. Proyección de la película vaporwave ‘Inmotep’ y coloquio con su director, Julián Gènisson y con Lorena Iglesias, productora y actriz. Auditorio de Can Jeroni de Sant Josep.

Libros

'La dama de Constantinoble'. Presentación del libro de Pau Faner Coll a cargo del autor y de Fanny Tur. 20 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

SÁBADO 2 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

10.30 a 16 horas: Adopta de forma responsable. Paseo Vara de Rey. Centro de protección animal Sa Coma. Jornada de adopción en colaboración con las asociaciones animalistas.

Adopta de forma responsable. Paseo Vara de Rey. Centro de protección animal Sa Coma. Jornada de adopción en colaboración con las asociaciones animalistas. 11.30 a 14.30 horas: Talleres infantiles.

Talleres infantiles. 11 a 13 horas: Taller Clara Torres, florista, temática “Centro Nadal”, Mercat Nou. Màximo 20 pers. inscripciones al correo claratorresflorista@gmail.com y mercats@eivissa.es

Taller Clara Torres, florista, temática “Centro Nadal”, Mercat Nou. Màximo 20 pers. inscripciones al correo claratorresflorista@gmail.com y mercats@eivissa.es 12 horas. La navidad a través de la música, Actuación Blues Mafia Acustic en el Mercat Vell. Cuarteto de blues acústico.

La navidad a través de la música, Actuación Blues Mafia Acustic en el Mercat Vell. Cuarteto de blues acústico. 12 horas: Apertura de la Navidad en el parque Reina Sofia – Actuación Santas Band.

Apertura de la Navidad en el parque Reina Sofia – Actuación Santas Band. 17.30 horas: Cuentacuentos-Mago Albert en la casita de Papa Noel en Paseo Vara de Rey.

Cuentacuentos-Mago Albert en la casita de Papa Noel en Paseo Vara de Rey. 18 horas: Actuación de coros del patronato en Paseo Vara de Rey.

Actuación de coros del patronato en Paseo Vara de Rey. 20 horas: Roxela Jazz’n Latin Trio en la plaza del Parc.

Santa Eulària

10 a 13 horas: Yincana Christmas Race. Organiza: Ibiza Blue Challenge. En la desembocadura del río de Santa Eulària. Información e inscripciones a partir del 20 de noviembre en https://sportmaniacs.com.

Yincana Christmas Race. Organiza: Ibiza Blue Challenge. En la desembocadura del río de Santa Eulària. Información e inscripciones a partir del 20 de noviembre en https://sportmaniacs.com. 11 a 13 horas: Taller de pintura al aire libre para niños a partir de 5 años (si no son autónomos deberán estar acompañados por un adulto). Plazas limitadas. Inscripción previa gratuita en canandreudestrull@santaeulària.com. Imparte Diana Bustamante. Actividad del programa conmemorativo del Día Mundial de la Infancia (20 de noviembre). Ca n’Andreu des Trull (Sant Carles).

Taller de pintura al aire libre para niños a partir de 5 años (si no son autónomos deberán estar acompañados por un adulto). Plazas limitadas. Inscripción previa gratuita en canandreudestrull@santaeulària.com. Imparte Diana Bustamante. Actividad del programa conmemorativo del Día Mundial de la Infancia (20 de noviembre). Ca n’Andreu des Trull (Sant Carles). 18 horas. Festicontes. “La calle del Puchero” con Charo Pita. A partir de 4 años. 50 minutos. Castellano. Entradas: 3€ en línea (santaeularia.com) / 5€ taquilla. Teatro España.

Festicontes. “La calle del Puchero” con Charo Pita. A partir de 4 años. 50 minutos. Castellano. Entradas: 3€ en línea (santaeularia.com) / 5€ taquilla. Teatro España. 20 horas: Festicontes. “Retratos en blanco y negro” con Charo Pita. Cuentos para adultos. 60 minutos. Castellano. Entradas: 5€ en línea (santaeularia.com) / 7€ taquilla. Teatro España.

Sant Josep

11 a 13 horas: Jornada lúdico-deportiva, con la participación de ‘CampeoneX’ en el polideportivo Can Guerxo.

Jornada lúdico-deportiva, con la participación de ‘CampeoneX’ en el polideportivo Can Guerxo. 12 horas: Inauguración del mercado de Navidad de Sant Jordi. Del 2 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024, de lunes a viernes de 17 a 22 h, y sábados, domingos y festivos de 12 a 23 h.

Inauguración del mercado de Navidad de Sant Jordi. Del 2 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024, de lunes a viernes de 17 a 22 h, y sábados, domingos y festivos de 12 a 23 h. 16 a 17.30 horas: Talleres de Harry Potter en la zona peatonal alrededor del Ayuntamiento.

Talleres de Harry Potter en la zona peatonal alrededor del Ayuntamiento. 18 horas: Cine. ‘Harry Potter y la cámara secreta’. Chris Columbus, 2002. Reino Unido, 154 min. Edad recomendada: +7 años. En Can Jeroni. Entrada gratuita y libre hasta completar aforo.

Cine. ‘Harry Potter y la cámara secreta’. Chris Columbus, 2002. Reino Unido, 154 min. Edad recomendada: +7 años. En Can Jeroni. Entrada gratuita y libre hasta completar aforo. 18.30 horas: Proyección de la película recientemente estrenada ‘CampeoneX’ (2023) con participación de seis actores del equipo y las actrices Elisa Hipólito y Jelen García. Viajan a Ibiza para conmemorar con el municipio de Sant Josep el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional. Auditorio Caló de s’Oli. Apertura de puertas a las 18 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Sant Antoni

11 h, 11.45 h, 12.30 h, 13.15 h, 17 h, 17.45 h, 18.30 h y 19.15 horas: El tren d’en Piruleto. Paseo por las calles del pueblo

El tren d’en Piruleto. Paseo por las calles del pueblo 11 horas. Apertura del Mercat de Nadal.

Apertura del Mercat de Nadal. 13.30 horas: ‘Vermut a 45 rpm’ con dj's pinchando en vinilo

‘Vermut a 45 rpm’ con dj's pinchando en vinilo 17.30 horas: ‘Merry Christmas’. Espectáculo con Ape Dream Dance.

‘Merry Christmas’. Espectáculo con Ape Dream Dance. 21 horas: Concerts al Mercat: LaCalle.

Fiestas de Sant Francesc

16.30 a 19 horas: Miniflower con castillos hinchables, pintacaras y tatuajes en la carpa de Sa Senieta.

Miniflower con castillos hinchables, pintacaras y tatuajes en la carpa de Sa Senieta. 20.30 horas: ‘No Paradise under your seat’, pieza escénica de Pilar Aldea. Para todos los públicos. Cine municipal.

‘No Paradise under your seat’, pieza escénica de Pilar Aldea. Para todos los públicos. Cine municipal. 22 horas: Sa Nostra Flower. Fiesta en la carpa de sa Senieta.

Mal del Cap

Clausura del festival: 12.30 horas en Can Jordi Blues Station, ceremonia de entrega de los premios del festival de cortos y concierto de Ricardo Moya.

Teatro

III Temporada de Teatre Amateur Pedro Cañestro. ‘Un embolic, dos embolics, tres embolics’, a cargo del Grup de Teatre Associacó de Vesins Es Molí. A las 20 horas. En el auditorio del Centre Sociocultural de Cas Serres. Precio de las entradas compradas de forma anticipada, 8€, (en eivissacultural.es) y 12€ en taquilla.

‘No Paradise under your seat’. Teatro a cargo de Trampolí Mecànic. 20.30 horas en el cine municipal de Formentera. Entrada: 7 €.

Danza

‘Azul petróleo’. A cargo de Iron Skulls Co. Ciclo Platea del Inaem. 20 horas en Can Ventosa. Entradas 20 € en www.eivissa.es.

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

10 horas: Torneo 3x3 de Baloncesto (por jugadores/as federados/as) con el que se iniciará el programa "Ibiza Mujer Baloncesto" en el Pabellón Municipal de Es Viver. Pabellón que albergará el "Torneo Internacional de Ibiza" con la presencia de la selección española, polaca y alemana sub.16.

Torneo 3x3 de Baloncesto (por jugadores/as federados/as) con el que se iniciará el programa "Ibiza Mujer Baloncesto" en el Pabellón Municipal de Es Viver. Pabellón que albergará el "Torneo Internacional de Ibiza" con la presencia de la selección española, polaca y alemana sub.16. 11 horas: Talleres infantiles 'Velas de Navidad' en Paseo Vara de Rey.

Talleres infantiles 'Velas de Navidad' en Paseo Vara de Rey. 12 horas: La navidad a través de la música. Actuación Jazz Friends en el Mercat Vell. Dúo de jazz de piano y voz.

La navidad a través de la música. Actuación Jazz Friends en el Mercat Vell. Dúo de jazz de piano y voz. 13 horas: A merry jazzy Christmas con Miss Aránzazu + Omar Guzmán, en el parque Reina Sofia.

A merry jazzy Christmas con Miss Aránzazu + Omar Guzmán, en el parque Reina Sofia. 17 horas: Espectáculo 'Preparando la navidad'. Mago Albert en Paseo Vara de rey.

Santa Eulària

11 horas: Tercera etapa de la carrera 3 Días Trail Ibiza – Ultra Trail Ibiza 2023. Salida y llegada: paseo Marítimo de Santa Eulària. Información e inscripciones: www.elitechip.net.

Tercera etapa de la carrera 3 Días Trail Ibiza – Ultra Trail Ibiza 2023. Salida y llegada: paseo Marítimo de Santa Eulària. Información e inscripciones: www.elitechip.net. 11 y 12.30 horas. Festicontes. “Tantarantán” con Charo Pita. De 1 a 3 años. 30 minutos. Castellano. Entradas: 3€ en línea (santaeularia.com) / 5€ taquilla. Teatro España.

Festicontes. “Tantarantán” con Charo Pita. De 1 a 3 años. 30 minutos. Castellano. Entradas: 3€ en línea (santaeularia.com) / 5€ taquilla. Teatro España. 17 horas: Concierto de los Hermanos Dmytro y Nazar Yaremchuky (Ucrania). Entrada gratuita. Teatro España.

Sant Josep

12 horas: Presentación oficial de todas las categorías del Club Penya Esportiva Sant Jordi. En el campo municipal Kiko Serra.

Presentación oficial de todas las categorías del Club Penya Esportiva Sant Jordi. En el campo municipal Kiko Serra. 19 horas: Inauguración de la exposición ‘Els guardians de les paraules’. En la sala de exposiciones de Can Jeroni. Actividad incluida en el programa Units pel nostre parlar 2023. Horario: de martes a sábado de 17.30 a 20.30 h, y sábados y domingos de 10.30 a 13.30 h. Hasta el 17 de diciembre.

Sant Antoni

11 h, 11.45 h, 12.30 h y 13.15 horas. El tren de Piruleto.

El tren de Piruleto. 12-14 h y 17 a 20 horas: La Fireta de Nadal. y la Caseta de Papá Noel

La Fireta de Nadal. y la Caseta de Papá Noel 12 horas: Concerts al Mercat: Banda de música Sant Antoni de Portmany.

Fiestas de Sant Francesc

10 horas: Almuerzo con frita de polp en el Jardí de ses Eres a precios populares.

Almuerzo con frita de polp en el Jardí de ses Eres a precios populares. 12 horas: Misa en la iglesia con el Cor Polifònic de Sant Francesc.

Misa en la iglesia con el Cor Polifònic de Sant Francesc. 13 horas: Procesión seguida de ball pagès con es Xacoters y es Pastorells y convite a orelletes.

Procesión seguida de ball pagès con es Xacoters y es Pastorells y convite a orelletes. 14.30 horas : Arroz de matanzas popular en la carpa de sa Senieta.

: Arroz de matanzas popular en la carpa de sa Senieta. 20.30 horas: Torrada popular en el Jardí de ses Eres.

Fiestas de Forada

11 horas, fiesta Mamis&Papis . Encuentro festivo con talleres creativos, música, mercado de ocasión y puestos de comida y bebida. En la carpa del centro social.

fiesta Mamis&Papis Encuentro festivo con talleres creativos, música, mercado de ocasión y puestos de comida y bebida. En la carpa del centro social. 11 horas, misa.

misa. 12 horas, XIII Mostra Folclórica Arrels Vives . En la carpa del centro social. Con Coros y Danzas Jesús Resucitado de Mula, Murcia, y el Grupo Folklórico Virgen de Sorpretrán, de Jarandilla de la Vera, Cáceres, y la Colla de Buscastell.

. En la carpa del centro social. Con Coros y Danzas Jesús Resucitado de Mula, Murcia, y el Grupo Folklórico Virgen de Sorpretrán, de Jarandilla de la Vera, Cáceres, y la Colla de Buscastell. 17 horas, teatro. ‘Sa Carta’, a cargo del Grup de Teatre Es Cubells. En la carpa del centro social.

Inclusión

Día de la Diversidad Funcional. Festival y actividades inclusivas en el Recinto Ferial de Eivissa. 17 horas recepción con los componentes de la película 'CampeoneX', 19 horas actuación de El Langui, 20.15 horas actuación del Dj Yor D y 21 horas fiesta Flower Power by Pacha.

Teatro

III Temporada de Teatre Amateur Pedro Cañestro. ‘Un Dios salvaje’, a cargo de la Companya de Tot Teatre, L’Experimental. A las 20 horas. En el auditorio del Centre Sociocultural de Cas Serres. Precio de las entradas compradas de forma anticipada, 8€, (en eivissacultural.es) y 12€ en taquilla.

MARTES 5 DE DICIEMBRE

Música

Festival Eivissa Clàssica 2023. ‘Entre dues músiques’, ‘Suite para flauta y piano trío’ de Claude Bolling y estreno de la obra de Miquel Àngel Aguiló. 19 horas en auditorio de Can Ventosa. Entradas en www.eivissa.es.

ARTE

Supermercat de l'Art. Obra a precios populares de 16 artistas de Ibiza y Formentera. Inauguración el domingo 3 de diciembre de 12 a 14 horas. Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.Domingos de 9 a 13 horas. Hasta el 17 de febrero.

EXPOSICIONES

‘Diosas’. Obras de Aída Miró y Melinda Balis. De lunes a viernes de 17 a 20 horas y los miércoles de 11 a 13 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 22 de diciembre.

‘Matèria pitiüsa’, de Marga Guasch. Inauguración el lunes 27 de noviembre a las 19 horas. En la sala de exposiciones ‘Ajuntament Vell’. Horario de visita de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas (festivos , domingos y lunes por la mañana, cerrados). Hasta el 9 de diciembre.

'El diàleg com a garantia de pau'. Exposición colectiva de la Associació Multiart d'Eivissa (AMAE) en la sala de Can Portmany, en Sant Rafel. Horario de visita: todos los días de 17.30 a 20.30 horas. Abierta hasta el 3 de diciembre.

Ángel Zabala. Exposición con pintura y escultura. En Can Tixedó Art Café , en Buscastell. Hasta el 3 de diciembre.

Exposición ARTNT. Inauguración oficial el viernes 17 de noviembre a las 19 horas en Filmótica Studio, en la avenida Ignasi Wallis nº 8, con la presencia de los diez artistas participantes. El horario de visita será de lunes a sábado, de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 8 de enero de 2024.

'Jugant com els nostres avantpassats: El marro de can Celleràs (Formentera) i altres jocs antics'. Far de la Mola (Formentera), organiza el Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera en colaboración con el Consell de Formentera. De miércoles a domingo de 9 a 14 horas, con posibilidad de organizar visitas escolares (contacto: comunicacio@maef.eu). Hasta el 22 de diciembre.

Erwin Broner. Exposición por el Any Broner 2023. Sede de Eivissa del Colegio de Arquitectos en Can Llaneres, Dalt Vila. Hasta final de noviembre.

'25 anys de compromís amb la cultura popular'. Exposición de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa. Sa Nostra Sala de Vila. Lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 1 de diciembre.

Carle Naide. Pinturas. En Galería También de Santa Gertrudis. Hasta finales de noviembre

Arte contra el cáncer. Exposición colectiva de artistas de Ibiza y Formentera a beneficio de AECC. Hasta el 13 de diciembre.

'Una Col·lecció d'Art Contemporani'. Muestra colectiva de fotografía, escultura y pintura de la colección de Catalina Verdera. Espacio Micus de Jesús. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica al 971 191923. Hasta diciembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.