«La gran amenaza que sufre el Patrimonio es el turismo masivo»

José Latova es el fotógrafo que ha realizado el más importante trabajo de documentación del patrimonio histórico español. Actualmente está jubilado aunque sigue trabajando en su gran pasión: recientemente, ha estado una semana en Ibiza para documentar el estado del trull de Perella. Durante su estancia, ha compartido con Es Diari algunos de sus conocimientos, ha recordado anécdotas de su trayectoria y reflexiona sobre las amenazas que sufre el patrimonio cultural.

¿Recuerda su primera cámara y su primera foto?

Claro que sí. Era una cámara de paso de 16 milímetros de fabricación japonesa que todavía conservo. Me la regaló mi padre. Una de mis primeras fotos fue de un recortable de castillos y unos muñequitos, con la luz que entraba en mi habitación.

¿Tenía vocación de ser fotógrafo? ¿Y, en concreto, fotógrafo especializado en arte y arqueología?

No. La vida te lleva por caminos inesperados. Por tradición familiar, quería ser ingeniero de minas. Por una serie de casualidades, un amigo con el que hacía fotos empezó a colaborar con arqueológos. Otro amigo, Carlos Antón, entró a trabajar en la Comisaría General de Excavaciones Arquologicas del Ministerio de Educación y Ciencia, cuando todavía vivía Franco. Él se tuvo que ir a la mili y ocupé su lugar en la Comisaría. Nunca pensé en hacer este tipo de fotografía. Pero entre la formación técnica y que a mi madre le encantaba el patrimonio (nos llevaba al Prado, nos hablaba de Roma y de Egipto...), me fue gustando el tema y acabé trabajando en el gabinete de fotografía del Ministerio de Cultura.

En 1976 recibe un gran trabajo que marcará su vida. La subdirección general de Arqueología del Ministerio de Cultura le encarga el trabajo de documentar fotográficamente el patrimonio arqueológico español.

Fue una época maravillosa que coincidió con los años de la Transición. Viajé por una España profundísima, por una país que ya no existe. Oí hablar en leonés, una lengua que ahora ya se ha perdido. Pueblos en los que para llegar con un todoterreno tardabas cuatro horas y media. Recuerdo estar en Extremadura buscando una torre ibérica y encontrarme a la gente, los carboneros, viviendo en chozos perdidos en medio de la dehesa a cuatro horas andando del pueblo más cercano. Me acuerdo de una señora vieja vestida de negro que nos sacó un cantarillo con agua y un queso de cabra y nos preguntó qué hacíamos. «Venimos del Ministerio de Cultura». «Ah, de Cultura», nos respondió, «porque los de Agricultura por aquí nunca vienen».

Le escucho y me vienen a la cabeza la fotos que hacía en esa época Cristina García Rodero

Precisamente, Cristina era vecina mía y empezó a revelar en mi laboratorio. A los dos nos gustan los pueblos abandonados, la arquitectura popular... pero yo me he centrado más desde un punto de vista aruiutectónico, y ella en las tradiciones, la etnografía.

Este trabajo también lo trajo a Ibiza en la década de los 80.

Vinimos para fotografiar excavaciones submarinas. Grabamos también una ballada en una fuente cuando todavía era una cosa como medio secreta. Los turistas no iban a las fuentes. Me acuerdo de un hombre muy mayor cantando en ibicenco antiguo unas canciones con unas connotaciones argelinas, mediterráneas, en medio de un pinar. Todo ha cambiado mucho. Ahora en internet puedes ver una ruta de senderismo para ver las fuentes. Entonces o contactabas con un ibicenco e ibas con él, o no las encontrabas.

¿Cuál es el papel de la fotografía en la arqueología?

La arqueología es un proceso de recopilación de datos pero a la vez es destructivo. Cuando tocas algo, lo alteras. Por eso hay que dejar constancia de todo. Cuando se fotografía sistemáticamente hacemos procesos como la fotogrametría, es decir, podemos llegar a reconstruir un edificio en tres dimensiones. Eso te permite sacar los planos, ver los daños estructurales, hacer simulaciones. Son procesos que hace viente años eran muy complicados. Es casi como una fotografía forense. A veces es recabar datos por si los necesitamos en un futuro. Se guardan y se archivan y quizás dentro de 40 años, si hay que hacer una intervención, se recurren a esas imágenes. Hemos hecho proyectos muy interesantes de torres mudéjares que se van inclinando y que gracias a fotos que teníamos de 1880, hemos comparado su inclinación y nos ha permitido hacer un estudio del movimiento estructural.

Cuando tocamos algo lo estamos alterando. Lo conocemos pero también estamos provocando problemas nuevos.

Claro. En una excavación estás desmontando lo que había. Reclama un conocimiento de los objetivos. ¿Me interesa quitar esto? ¿Hasta dónde llego? ¿Lo conservo? Es complicado. Recuerdo, por ejemplo, la iglesia de Santa Eulália de Mérida. Se quitó el suelo y apareció la iglesia románica primitiva, restos de una mezquita, un montón de entierros de caballeros mediavales, debajo el mundo romano y más abajo el mundo del bronce. Una secuencia de casi 7.000 años. En un sepulcro había una momia, con la armadura de un caballero, que duró un cuarto de hora. Según se abrió, al cuarto de hora, se había deshecho ante nuestros ojos.

Me recuerda a una escena bellísima de la película ‘Roma’ de Fellini, en la que aparecen unos frescos romanos impresionantes pero que, a los pocos minutos, desaparecen y se pierden.

En Egipto, excavando, nos pasó lo mismo. Te encuentras cosas que han estado preservadas en unas condiciones constantes a lo largo del tiempo. En Egipto lo maravilloso es que durante 4.000 años han estado en las mismas condiciones de humedad, temperatura y cubiertos por veinte metros de tierra. Las termitas se han podido comer la madera, pero encuentras los ramos de flores que llevaban los muertos. Pero cuando tocas algo, lo alteras.

En los años 70 supongo que encontró muchísimo patrimonio amenazado.

Está más amenazado ahora que entonces. Muchísimo más.

¿Pero no se supone que ahora hay más conciencia de la conservación del patrimonio?

Hay una cosa que no me gusta nada y es que parece que el patrimonio solo tiene valor si se explota turísticamente. Y la Ley de Patrimonio Nacional establece una obligación de conservación, punto. Sí o sí. Sin tener que darle un uso al edificio, sin tener que convertirlo en un elemento de una ruta turística. La turistificación masiva es la gran amenaza al patrimonio.

Le voy a dar una vuelta a su argumento, y es que muchos elementos patrimoniales que serían destruidos por culpa de la codicia, pueden salvarse si se logran integrar como un elemento de atracción turística. El turismo puede servir para conservar patrimonio.

Es que ése es el error. Quien tiene que pagar para conservar son las administraciones, que son quienes tienen la obligación legal. Y una vez que está conservado, si se le puede dar un uso social, turístico o económico, perfecto, pero nunca puede ser la justificación. Nunca, en mi opinión, el turismo debe ser el argumento que decida si algo se conserva o no. Y en el patrimonio está pasando algo grave a nivel europeo, sobre todo en los países mediterráneos, y es que se nos está imponiendo el concepto del patrimonio anglosajón. Nosotros hablamos de ‘patrimonio’, es decir, que pertence a todo el mundo. Ellos hablan de ‘heritage’, de herencia,algo completamente personal. Museos como el Británico son privados.Se está privatizando todo. El concepto de lo público se está perdiendo.

Una de las fotografías icónicas de su carrera la que hizo en 1976 en el yacimiento de Atapuerca. La primera imagen que hay de los trabajos allí, cuando todavía no se podía imaginar la importancia que tendrían.

Fuimos a excavar con Trino de Torres, que era ingeniero de minas y paleontólogo, a una de las cuevas que había dejado al descubierto la trinchera del ferrocaril minero. Él es un especialista mundial de la evolución del oso. Me acuerdo que fuimos un otoño, hacía mucho frío, y buscábamos cuevas para excavar en verano. La foto es de esos días. Al verano siguiente, excavando, encontraron media mandíbula. Rebuscaron, encontraron la otra media y vieron que era muy antigua. Llamaron al padre Aguirre, que era el paleóntólogo más importante que había en España, y le dijeron que viniera.

Buscando osos se encontró al ‘Homo antecessor’.

Es la suerte que te toque. Hay gente buenísima pero que nunca tienen la suerte de encontrar un material extraordinario como el de Atapuerca. Es que era imposible imaginarlo. Una trinchera de un ferrocaril abandonado del siglo XIX que cortó varias cuevas que estaban enterradas. Gracias a eso se descubrió todo.

Usted también ha fotografiado exhaustivamente la gran joya del arte paleolítico en España, como son las cuevas de Altamira. ¿En qué estado se encuentran?

En Altamira llegaron a entrar en un solo día hasta 15.000 turistas en un espacio que es de 102 metros cuadrados. Aquello provocó un calentamiento brutal. Hicimos un informe y el Ministerio de Cultura dijo que había que cerrar la cueva. Aquello fue un escándalo de mil demonios. El problema es que es una cueva totalmente antropizada [alterada por la presencia humana]. Cuando en el siglo XIX se descubre la cueva, como les da miedo que se caiga el techo, traen a unos mineros asturianos para que la apuntalen con troncos de eucalipto, con lo que metieron dentro una colonia de hongos y bacterias impresionante. Después decidieron hacer unos muros de hormigón simulando las paredes de la cueva y crear así un recorrido turístico que facilite la visita. Esos muros están montados encima de pinturas, porque la cueva era una gran sala gigante y se ha quedado reducida de los mil y pico metros cuadrados originales a solo 102 metros.

O sea, que desastre sobre desastre.

El último trabajo que hemos hecho por encargo de la Unesco fue un estudio general nuevo de toma de datos d e la cueva. Descubrimos 60 metros más de galerias, corregimos el plano del Instituto Geográfico Nacional, corregimos los volúmenes de la cueva y conseguimos hacer la primera fotogrametría de las imágenes del techo. Se pueden ver todas las pinturas y, si amplías la imagen, puedes ver todas las bacterias que hay.

A lo largo de sus años de carrera profesional, ¿ha cambiado mucho la forma de trabajar?

Ha cambiado fundamentalmente en la tecnología, que nos ha facilitado un montón de cosas. Antes una fotogrametría era un proceso complejísimo, y ahora lo puedes hacer con tu teléfono y con alta resolución. Pero, por otro lado, ha habido una gran pérdida de la calidad en los trabajos. También me preocupa que dentro de 50 años habrá un problema muy importante con la conservación de las fotografías y los datos, porque antes un negativo se archivava. En el mundo digital, con los cambios de formatos, vamos a perder un montón de documentación histórica. También se ha simplificado el uso de cámaras técnicas de gran formato. El resultado es ínfimo comparado con lo que se podía hacer antes. Se ha perdido muchísmo, en serio. Muchos fotógrafos jóvenes adolecen del conocimiento de lo que es la fotografía, lo que es la óptica, el formato... un montón de cosas que hoy en día se desprecian porque todo es sencillo y te lo soluciona un programa de ordenador.

¿Hay algún yacimiento que se haya perdido que le haya dolido especialmente?

Varios, pero no porque se hayan perdido sino porque no se han documentado como se tendría que haber hecho. Hay un dirigismo político sobre cómo aprovechar un yacimiento, cómo se excava. Las cosas son mas complejas, intervienen los políticos locales, el turismo presiona muchísimo... Es un problema político. ¿Hasta que punto hay que conservar? No te lo sé decir.