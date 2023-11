«Queremos vidas libres de violencia y dignas de ser vividas»

Al menos un centenar de personas participaron durante el mediodía de ayer en la concentración en Formentera por el Día Internacional contra la Violencia de Género, que se llevó a cabo en la plaza de la Constitució de Sant Francesc, donde hubo música y se leyó un manifiesto.

El texto, del Espai Dones, fue leído por socias de esta organización como Dolores, Rocío, Sonia y Olga, y por la consellera insular de Juventud, Mayores, Igualdad y Participación, Eva María Nieto.

Sobre un pequeño escenario bajo el que se desplegó una pancarta con el lema ‘Germana, jo sí et crec’, fueron recitando pasajes del manifiesto, en el que advierten «a los poderes públicos que es imprescindible y urgente que actúen con mayor contundencia y eficacia para frenar y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres». «Queremos una sociedad donde la violencia machista no se reproduzca. Porque la violencia contra las mujeres es la punta visible del iceberg que nos muestra la jerarquía de poder entre los sexos que aún persiste en nuestra sociedad. Debemos lamentar que en el Estado español la lacra de los feminicidios ha aumentado significativamente este año», continuaba el texto.

Después de citar los terribles datos estadísticos sobre muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, las socias del Espai Dones advirtieron de que la violencia contra la mujer, «es a la vez un medio de la perpetuación de la subordinación de las mujeres y una consecuencia de esa subordinación». «El feminismo, como movimiento político y social que persigue la equiparación entre hombres y mujeres -añadía el texto-, está absolutamente comprometido con la erradicación de la violencia». Porque la violencia «es el arma por excelencia del sistema patriarcal. Ni la religión ni la educación ni las leyes, ni las costumbres ni ningún otro mecanismo habrían conseguido la sumisión histórica de las mujeres si todo ello no hubiese sido reforzado con violencia de todo tipo. La violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo es una violencia instrumental que tiene por objetivo su control».

Tras asegurar que «el patriarcado ha conseguido hacerse invisible a fuerza de hacerse normal», el manifiesto señala que «actualmente existen formas de reproducción de la desigualdad que se inscriben en los cuerpos de las mujeres, como la violencia machista y la prostitución».

«Tres mundos conectados»

«En nuestra sociedad formalmente igualitaria y con políticas activas de igualdad», indica además el texto, «la reproducción de los valores patriarcales se realiza desde tres mundos estrechamente conectados: el mundo de la creación, el de los medios de comunicación y el consumo de masas. Es decir, la industria de la imagen, la del sexo y la del fútbol son algunos de los espacios en que cuaja la rancia ideología de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos».

También critica que «a las mujeres y niñas se las socializa en el miedo a ser violadas y se les enseña estrategias para, supuestamente evitarlo; mientras que a ellos, no solo no se les enseña a no violar, sino que su socialización sienta las bases que permiten que ejerzan violencia sexual».

«La cultura pornificada», continúa el texto del manifiesto, «les enseña a cosificar y sexualizar a las mujeres y la pornografía les enseña a normalizar y a erotizar el ejercicio de esta violencia». Y añade: «El miedo a sufrir violencia sexual sigue siendo un mecanismo político de control que permite mantener la subordinación de las mujeres».

El manifiesto reclama a las administraciones central, autonómica y locales la «abolición de la prostitución y medidas legales, sanitarias y económicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida sin violencia yun compromiso permanente de la sociedad civil».

Un compromiso social

También un «compromiso permanente de la sociedad civil, así como de los gobiernos y administraciones públicas», y el «respeto a los derechos humanos y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos». En definitiva, «una Formentera libre de violencia sexual, queremos un pueblo más humano en que las mujeres y las niñas nos sintamos seguras».

Antes de finalizar con una llamada de auxilio a toda la sociedad («queremos vidas libres de violencia y dignas de ser vividas»), el manifiesto reclama: «No podemos tolerar ninguna agresión machista y es tarea de todas las personas hacer realidad un mundo sin violencia hacia las mujeres. Tolerancia cero a los maltratos».