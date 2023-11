Justicia«La falta de medios es brutal»

«La Justicia no tiene medios suficientes y no es una novedad. Por eso es grave», confirma Eva María Cardona, miembro de la junta de gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Illes Balears (Icaib). Afirma que se celebran juicios en los que algunas de las partes no están en Ibiza e intervienen por videoconferencia: «Ojalá que se invierta mucho en medios para que esto no falle nunca».

La representante del Icaib indica que «no se invierte en la Administración de Justicia» y que falta personal: «Las plantillas muchas veces no se pueden completar por el coste de la vida y la de la vivienda». El abogado Joaquín Argés observa que hay mucha rotación en los puestos de funcionarios y que cada vez que uno se incorpora a su puesto de trabajo ha de aprender cómo funciona el sistema. Todo esto repercute en la lentitud de los procesos judiciales. «Se retrasa mucho la resolución de los procedimientos y el más perjudicado es el ciudadano», comenta la letrada Irma Torres. «Estamos hablado de unos tiempos judiciales largos. Cada vez que parece que remontamos, algo sucede: la pandemia o las huelgas», explica Argés.