Las fiestas seguirán siendo espectaculares en Sant Antoni, otras partidas se «optimizan»

Fue una crítica constante de todos los grupos políticos: tanto presupuesto para Fiestas podría repartirse un poco más en otras áreas.

El presupuesto en alumbrado navideño crece en más de un 60%, pasando de 112.000 a 257.000 euros. «Estamos a favor de la Navidad», se apresuró a decir el concejal del PSOE, Antonio Lorenzo, no sea que se le tache de Grinch, como muchos hacían en Vila con su compañero de partido Rafael Ruiz, «pero hay prioridades que no se cubren». Sube también un 50% el dinero para alquilar equipamiento y un 25% el presupuesto para suministros en el departamento de Fiestas, fue haciendo los cálculos Lorenzo. «¿De verdad creen justo pasar la partida de luces de Navidad de 112.000 a 257.000 euros y recortar las ayudas al alquiler para jóvenes un 60%? ¿De verdad ven justo ampliar la partida de publicidad y propaganda de Alcaldía de 135.000 euros a 260.000 euros y bajar la partida de alquiler para jóvenes de 60.000 a 20.000 euros?» le echaba en cara Lorenzo. «Son los presupuestos del PP», añadía respecto a la falta de díálogo. Se encargó de recordar que otros municipios, como Santa Eulària, Sant Josep o Eivissa, tienen partidas para este fin quince y hasta treinta veces más elevadas que Sant Antoni.

Para la concejala de Vox, Esther Fernández, la partida de Fiestas «es la más divertida», dijo con ironía, aunque en su caso agradeció la mejora del alumbrado navideño. Afeó al equipo de gobierno que el único recorte en el departamento de festejos fuera en actividades culturales: «Vamos a invertir un poco menos en luces y un poco más en fiestas culturales».

El alcalde, Marcos Serra, justificó que todas esas partidas, como la de Servicios Sociales o las ayudas al alquiler de los jóvenes, «se optimizan». Es decir, si los concejales de algunos departamentos (Servicios Sociales) no tienen iniciativas y no saben qué hacer con su presupuesto, mejor destinarlo a otros departamentos (Fiestas) que sí saben gastar el dinero. A Serra, lógicamente, le parece perfecto que sean los presupuestos del PP, «por supuesto que lo son, gracias a Dios». Lorenzo no pudo contestar otra cosa: «Pues amén».