Los abogados de Ibiza abren las puertas de sus despachos

Siete abogados terminan de tomar café en una de las salas del Ilustre Colegio de Abogados de Illes Balears (Icaib) en Ibiza mientras charlan sobre la jornada de consultas que les espera a lo largo del día. De vez en cuando miran sus relojes. A medida que van llegando las primeras personas, dejan la habitación para acompañarlas hacia los despachos que tienen asignados.

«Me he presentado voluntaria porque me parece importante para la sociedad e incluso para nosotros: de todo se aprende», explica Irma Torres, abogada especialista en temas de Administración Pública, gestión de arrendamientos urbanos y Derecho Inmobiliario. Joaquín Argés, abogado adscrito al turno de oficio en familia, penal y violencia contra la mujer, comenta: «Es una experiencia interesante y la recomiendo a los compañeros. Siempre hay muchos que se ofrecen».

Eva María Cardona, miembro de la junta de gobierno del Icaib, explica que la jornada de puertas abiertas de la institución comenzó para «dar a entender que una consulta a un abogado a tiempo puede prevenir conflictos y problemas más grandes». El Icaib añade en un comunicado que el objetivo es acercar la figura del abogado a la sociedad y difundir las ventajas de la abogacía preventiva o la cultura de la prevención jurídica.

De esta forma, ofrecen consultas gratuitas con un profesional y el lema de la jornada es ‘Mejor prevenir que litigar’. Argés reflexiona que la primera cita con un abogado es la más importante: «La gente le teme mucho a visitar a un abogado, pero no es tan caro como ir a cualquier otro profesional».

Cardona recuerda que, aunque los interesados han de pedir cita previa, en los primeros años de esta iniciativa no hacía falta reservar hora. Debido al éxito de público, la jornada de puertas abiertas comenzó a requerirla. Además, especifica que los demandantes han de indicar qué tipo de consulta necesitan para que la organización jurídica pueda prever qué especialidad han de dominar los letrados voluntarios.

La letrada explica que cada vez hay más peticiones. Si el año pasado asistieron 58 personas que necesitaban ayuda con 79 cuestiones, en esta ocasión tienen previsto que acudan 80 (el número de inscritos) «y alguno lleva más de una consulta», aclara. El Icaib informa de que durante la mañana fueron finalmente 53 personas afectadas por 68 conflictos. La mayoría de estas cuestiones tenían que ver con el Derecho Civil. Los temas más consultados fueron los de familia y sucesiones, con 22 citas, y arrendamientos urbanos y propiedad horizontal, con 14.

Añade que los asesoramientos duran según la complejidad del caso, aunque señala que es imposible resolver los temas en un día: «Los abogados dan un poco de luz para que los ciudadanos vean cuál es la vía de solución y que sepan por dónde ir y qué hacer». Se alegra de que las personas que buscan consejo salgan satisfechas porque «se dan cuenta de que no es tan difícil ni costoso como pensaban». «Lo que hacemos hoy es una muestra de lo que se encontrarán cuando vayan a hablar con un abogado», explica Argés.

Doce abogados se han ofrecido para colaborar con la iniciativa y se han sumado tres mediadoras. «Este servicio lo da el Icaib a través de una asociación con la Cámara de Comercio de Mallorca, la de Menorca y la de Ibiza y Formentera», explica. Detalla que la mediación es una vía negociada para solucionar conflictos y que su demanda va en aumento.

De hecho, durante la mañana seis personas preguntaron por este servicio: «Si es la solución que las partes eligen, es más fácil que la cumplan. La efectividad puede ser mayor que si se aplica la que impone un tercero, que puede ser un juez o un árbitro».

«La Justicia no tiene medios suficientes y no es una novedad. Por eso es grave», confirma Eva María Cardona, miembro de la junta de gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Illes Balears (Icaib). Afirma que se celebran juicios en los que algunas de las partes no están en Ibiza e intervienen por videoconferencia: «Ojalá que se invierta mucho en medios para que esto no falle nunca». La representante del Icaib indica que «no se invierte en la Administración de Justicia» y que falta personal: «Las plantillas muchas veces no se pueden completar por el coste de la vida y la de la vivienda». El abogado Joaquín Argés observa que hay mucha rotación en los puestos de funcionarios y que cada vez que uno se incorpora a su puesto de trabajo ha de aprender cómo funciona el sistema. Todo esto repercute en la lentitud de los procesos judiciales. «Se retrasa mucho la resolución de los procedimientos y el más perjudicado es el ciudadano», comenta la letrada Irma Torres. «Estamos hablado de unos tiempos judiciales largos. Cada vez que parece que remontamos, algo sucede: la pandemia o las huelgas», explica Argés.

«Me han tratado con empatía»

Una mujer que se comunica en inglés sale de uno de los despachos. Comenta que una persona que acogió en su casa de manera temporal la atacó y que cuando llamó a la policía desde el lugar de los hechos, no la atendieron porque no la entendían. Afirma que espera una cita en el juzgado «desde hace cinco meses» porque no pueden encontrar al acusado, ya que «volvió a su país».

«Me han tratado con mucha empatía. Es importante que la gente sepa de este proyecto», razona. Le han explicado que, como denunció los hechos, la policía puede detener al presunto agresor en el mismo aeropuerto de Ibiza y le han recomendado que reciba apoyo psicológico. Observa que se encuentra «más relajada y más fuerte después de diez minutos [de asesoramiento]».

Otra demandante indica que se divorció de su marido en 2006 y desde entonces tiene «la mitad del piso embargado» porque su exmarido es insolvente y «nunca ha podido pasarme la pensión de manutención». «Quiero resolver esto de una vez porque estoy estancada», lamenta. Confirma que la abogada que la ha atendido la ha tratado «muy bien».

Otra mujer, colombiana, afirma que la Administración le ha denegado el asilo y que no puede trabajar mientras espera la respuesta al recurso de apelación que interpuso. También comenta mientras espera para ser atendida que se enteró de estas jornadas de asesoramiento en Cáritas.