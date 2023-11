El Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Sobre la Mujer, el 25N, marca la agenda del fin de semana con diferentes actos culturales y reivindicativos organizados por los diferentes ayuntamientos, el Consell de Ibiza y las asociaciones feministas. Entre ellos destacan las concentraciones que tendrán lugar el sábado al mediodía en Vila y en Formentera.

Pero hay más actividades durante estos días, como las tres obras programadas por el ciclo de teatro amateur Pedro Cañestro: 'Sinatra, 25 anys sense la veu', el viernes en el auditorio de Cas Serres, 'Un dios salvaje', el sábado en el Teatro Espanya de Santa Eulària, y 'Dones de la sal', el domingo también en Cas Serres.

También hay espacio para la música, con la continuación del Festival Eivissa Clàssica 2023 y el concierto ‘She/her/hers’, con música compuesta por mujeres, entre otros conciertos.

El festival Mal del Cap comienza a levantar el vuelo y este viernes ha programado el monólogo ‘No quiero morir así’ de Dídac Alcaraz, durante una fiesta en Malanga Café.

Y otra actividad muy interesante es ‘Recordant Sert i Miró 40 anys després de la seva mort’, el sábado en el MACE, o la presentación el viernes de la última novela de Javier Moro en el CNSA.

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE

Programa del 25N

Eivissa:

18 horas: Debate para tomar conciencia de la violencia de género con la asociación Metges del Món en el Casal d'Igualtat.

Sant Antoni:

11.30 a 14 y 16 a 18.30 horas: ‘De puertas para adentro’. Campaña de sensibilización contra la violencia de género en el Passeig de ses Fonts.

‘De puertas para adentro’. Campaña de sensibilización contra la violencia de género en el Passeig de ses Fonts. 19.45 horas: ‘El CEPA contra la violencia’. Lectura de manifiesto, proyección de un corto y coloquio en el Centro Cultural Cervantes.

Santa Eulària:

17 horas: Teatro social ‘Micromasclismes’, a cargo de la compañía Teatrèmol. Punt Jove de Santa Eulària

Teatro social ‘Micromasclismes’, a cargo de la compañía Teatrèmol. Punt Jove de Santa Eulària 18 horas: Taller para adolescentes ‘Sensibilización hacia el respeto, con Yasmina Delgado. Punt Jove de Puig d’en Valls.

Sant Josep:

16 horas: Taller de coeducación y prevención de la violencia de género en el deporte dirigido a los clubs deportivos. Inscripción previa. Sala de plenos del Ayuntamiento.

Conferencias

XLIX Curs Eivissenc de Cultura. ‘La cuina de les Pitiüses des dels fogons’. Mesa redonda con los cocineros José Miguel Bonet, Joan Roig Planells, Antònia Mari Ribas, Felipe de la Peña y Paco Marí Ferrer. Presenta: Marta Torres Molina. 20 horas en Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17 de Vila. Entrada libre.

‘Per a la nostra senyora Tinnit, la poderosa’. ‘Cultos y ritos en el mundo fenicio, a cargo de Paolo Xella. 19 horas en el MAEF

Congreso

‘Pitiüses. Moment d’innovar’: Conferencias, mesas redondes y actividades sobre innovación a cargo de varios expertos. De 9.45 a 13 horas en el salón de plenos del Consell de Eivissa.

Cine

‘Upon entry’, de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez (España, 2022) VOSE. Ciclo Anem al Cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa. Entrada: 4,5 €.

Libro

‘Noves rondaies d'Eivissa i Formentera’. Presentación a cargo del cineasta Héctor Escandell y los autores, Lluís Ferrer y Antonio Rodríguez Cano, 19.30 horas en la librería Mediterrània de Ibiza.

'Corsarios ibicencos en Gibraltar'. Presentación a cargo del autor, Josep María Prats Marí, y del editor, Ramon Mayol. A las 19.30 horas en el Casino des Moll, en Eivissa.

Infantil

‘Mirándonos a los ojos’, a cargo de Encarna de las Heras. Ciclo ‘Contacontes infantils’. 17 horas en la biblioteca de Santa Eulària.

Documental

'Ibiza: espiritualidad new age', de la serie 'El Peregrino' de History Channel de Jorge Said. A las 19 horas en el restaurante House of Wow. A las 17 horas exposición de Dominique Sanson, Ariel Gellida y Joe Desrue.

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE

Programa del 25N

Eivissa:

18 horas: Contacontes coeducatius de Vila. ‘El consentiment (per a nens i nenes!). Com posar límits, demanar respecte i estar a càrrec de tu mateix’, de Rachel Brian. De 3 a 12 años. Casal d'Igualtat de Vila.

Contacontes coeducatius de Vila. ‘El consentiment (per a nens i nenes!). Com posar límits, demanar respecte i estar a càrrec de tu mateix’, de Rachel Brian. De 3 a 12 años. Casal d'Igualtat de Vila. 19.30 horas: Charla: 'La violència de génere. Com abordar-la des de la prevenció i l'actuació'. Con Jimena López y Laura García de la Policía Nacional.

Santa Eulària:

12 horas: Lectura del manifiesto y minuto de silencio ante el Ayuntamiento.

Lectura del manifiesto y minuto de silencio ante el Ayuntamiento. 20 horas: Ciclo de cortometrajes contra la violencia de género de CortoEspaña, en el Teatro Espanya.

Sant Antoni:

12 horas: Lectura del manifiesto en el Ayuntamiento.

Lectura del manifiesto en el Ayuntamiento. 19 a 20.30 horas: Taller de defensa personal impartido por Cristina Salgado y Gema Gil de Dojo Hikari. Gimnasio del CEIP Vara de Rey.

Sant Josep:

12 horas: Lectura del manifiesto en el Ayuntamiento de Sant Josep.

Lectura del manifiesto en el Ayuntamiento de Sant Josep. 16 a 19 horas: Campaña de concienciación ciudadana contra la violencia de género en la plaza de Sant Jordi.

Campaña de concienciación ciudadana contra la violencia de género en la plaza de Sant Jordi. 20 horas: 'AVA' y 'Pornoxplotación'. Documentales presentados por Mabel Lozabo en en centro cultural Can Jeroni.

Formentera

21 horas en la Sala de Cultura (Cinema), proyección del documental de Isabel Coixet ‘El techo amarillo’.

Infantil

Contacontes coeducatius de Vila. ‘El consentiment (per a nens i nenes!). Como posar límit, demanar respecte i estar a càrrec de tu mateix', de Rachel Brian. De tres a doce años. 18 horas en el Casal d'Igualtat de Vila.

Cine

Cinefòrum UIB-Eivissa: ‘Poderosa Afrodita’, de Woody Allen (EEUU, 1995). Coloquio con Helher Escribano y Bárbara Hermosilla. 18.30 horas en la sede de la UIB.

Libros

‘Nos quieren muertos’ de Javier Moro. Presentación a cargo del autor, junto a Leopoldo López y Lilian Tintori, sus protagonistas. 19.30 horas, en el Salón Social del CNSA, dentro del programa de actos del 50 aniversario.

‘Quimera’ y ‘L’art o la vida’. Presentación de los libros de Pere Joan Martorell, a cargo del autor, Fanny Tur y Bartomeu Ribes. 20 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Teatro

III Temporada de Teatre Amateur Pedro Cañestro. 'Sinatra, 25 anys sense la veu', a cargo de Diego Román Peris y Santi Párez, en el auditorio del Centre Sociocultural de Cas Serres. A las 20 horas. Precio de las entradas compradas de forma anticipada, 8€, (en eivissacultural.es) y 12€, en taquilla.

Mal del Cap

Monólogo ‘No quiero morir así’ de Didac Alcaraz y una sesión del también humorista y director de cine Axel Casas quien, como miembro de Disco Bambinos DJ, ofrecerá una sesión que se alargará hasta la madrugada. Desde las 23 horas en Malanga Café de Vila.

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE

Programa del 25N

Eivissa

10 a 14 horas: Mesa informativa de la APP Agrestop

Mesa informativa de la APP Agrestop 10.30 a 11.30 horas: Taller 'Viure sense por', con Eva Vázquez.

Taller 'Viure sense por', con Eva Vázquez. 12 horas. Concentración contra la violencia machista y lectura del manifiestoen el Parque de la Paz de Vila.

Formentera

10 horas, mesa informativa de Espai Dones y pegada de carteles.

mesa informativa de Espai Dones y pegada de carteles. 13.30 horas en la plaza de la Constitucio de Sant Francesc, concentración y lectura de voluntarias y del manifiesto.

en la plaza de la Constitucio de Sant Francesc, concentración y lectura de voluntarias y del manifiesto. 20 horas en la Sala de Cultura, teatro: ‘Sex Toy. La rebelión de las muñecas’. De la compañía Towanda Rebels. Coloquio posterior.

Sant Jordi

Campaña de Street marketing 'De puertas para adentro'. De 16 a 19 horas en la plaza de Sant Jordi.

Fiestas de Santa Gertrudis

18 horas: XIV Cursa de sa Sobrassada.

Museos

Activitats de tardor en el Espai Cultural Molí d’en Simó, en Sant Antoni. A las 12 horas visita teatrallizada ‘El moliner, les pageses i els seus assumptes’. Actividad gratuita que requiere de inscripción previa en museuetnograficcanrosmail.com.

Teatro

III Temporada de Teatre Amateur Pedro Cañestro. ‘Un Dios salvaje’, a cargo de la Companya de Tot Teatre, L’Experimental. A las 20 horas. En el Teatre Espanya, en Santa Eulària. Precio de las entradas compradas de forma anticipada, 8€, (en eivissacultural.es) y 12€ en taquilla.

'Insomni'. Espectáculo de clown con Dudu Arnalot para toda la familia. 18 horas en el Colegio Sant Jordi. Entrada libre hasta completar el aforo.

Música

XVI Cicle de Concerts de Tardor al l'orgue de Sant Josep. ‘Canciones de la Andalucía medieval y glosa del Renacimiento’, a cargo de Dúo Lhav y con la soprano Lucía Herranz Roig y el organista Adolfo Villalonga Juan.

Concierto de Santa Cecilia. Actuación de la Banda Juvenil de l'Escola de Música de Santa Eulària, dirigida por Francisco Martínez Florencio y la Banda Municipal de Música, dirigida por Jaime Manuel Ribas. Sábado 25 de noviembre a las 19 horas en el Palacio de Congresos de Ibiza, en Santa Eulària, a las 19 horas. Entrada gratuita.

Arquitectura

‘Recordant Sert i Miró 40 anys després de la seva mort’. A las 11 horas en el MACE. Proyección del documental ‘J.L. Sert. Un somni nòmada’, presentado por su director Pablo Bujosa y las asesoras de conferencias María Charneco y Patricia Juncosa. Visitada dialogada a la urbanización Can Pep Simó. Se debe reservar entrada llamando al 971 70 14 20.

Gastronomía

XLIX Curs Eivissenc de Cultura. Taller de cocina ibicenca en el Aula es Graner Forn Can Coves, a cargo de Catalina Riera, Marga Orell y Paco Marí Ferrer. 10 horas. Inscripción previa en el Institut d’Estudis Eivissencs.

Cine

'Harry Potter y la piedra filosofal'. De Chris Columbus, 2001. Ciclo Cinema Jove Hivern Màgic de Sant Josep. 18 horas en el centro cultural Can Jeroni. Entrada libre hasta completar el aforo.

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE

Programa del 25-N

Sant Joan

Campaña de Street marketing 'De puertas para adentro'. De 11 a 14 horas en el mercadillo artesanal de Sant Joan.

Formentera

20 horas en la Sala de Cultura (Cinema), proyección del documental de Isabel Coixet ‘El techo amarillo’.

Fiestas de Santa Gertrudis

Caminata Fiestas de Santa Gertrudis. Tanto si llueve como si hace sol. 9 horas Salida de Santa Gertrudis. 11 h Segunda salida, para quienes no quieren caminar tanto, de Sant Mateu al Cap d'Albarca. La vuelta a Santa Gertrudis será en los coches de quienes esperaban en Sant Mateu. No es necesaria inscripción previa. Se debe llevar agua y algo para comer.

Fiestas de Forada

10.30 horas, VIII Master Kid. Prueba ciclista organizada por el Club Esportiu Master. En el centro social.

Prueba ciclista organizada por el Club Esportiu Master. En el centro social. 17 horas, homenaje a los mayores. En la carpa del centro social.

Senderismo

Ruta a ses Salines. 10 horas desde la plaza de Antoni Albert i Nieto de Vila. 27 kilómetros, nivel de dificultad, fácil.

Música:

Festival Eivissa Clàssica 2023. ‘She/her/hers’, con música de Clara Schumann, Lili Boulanger y Andrea Casarrubios. 12 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas en www.eivissa.es.

‘Llevant d’aires’. Recital de piano y flauta travesera a cargo de Jota Hidalgo y Úrsula Pomar. A las 18.30 horas en la Sala de Cultura (Cine) de Formentera. Las entradas se pueden adquirir en www.entradasformentera.cat.

Concierto de Santa Cecilia. Cor de Puig d'en Valls. Domingo 26 de noviembre a las 20 horas en la iglesia de Puig d'en Valls.

Teatro

III Temporada de Teatre Amateur Pedro Cañestro. ‘Dones de la Sal’, a cargo de la Comanya de Teatre Pedro Cañestro. A las 20 horas. En el auditorio del Centre Sociocultural de Cas Serres. Precio de las entradas compradas de forma anticipada, 8€, (en eivissacultural.es) y 12€ en taquilla.

Poesía

Vermuts poètics. A las 12 horas en Can Tixedó Art Café, en Forada.

Ocio

Fun & Trucks. Food trucks, música y buen ambiente. Pintacaras y concierto de Autómatas. De 12 horas a la puesta de sol en el Auditori Caló de s'Oli de Cala de Bou.

Conferencia

Foro Marino: Jornada de clausura en el Auditorio Caló de s'Oli con actividades bajo el título 'Aproximaciones al medio marino desde la Academia: jurisprudencia, arqueología y educación'.

EXPOSICIONES

'El diàleg com a garantia de pau'. Exposición colectiva de la Associació Multiart d'Eivissa (AMAE) en la sala de Can Portmany, en Sant Rafel. Inauguración el viernes 24 de noviembre a las 18.30 horas. Horario de visita: todos los días de 17.30 a 20.30 horas. Abierta hasta el 3 de diciembre.

‘Coses Nostres’. Obras de Rosa Vicente y Cayetano Miró. De lunes a viernes de 11 a 13 y de 17 a 19 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 24 de noviembre.

Ángel Zabala. Exposición con pintura y escultura. En Can Tixedó Art Café , en Buscastell. Hasta el 3 de diciembre.

Exposición ARTNT. Inauguración oficial el viernes 17 de noviembre a las 19 horas en Filmótica Studio, en la avenida Ignasi Wallis nº 8, con la presencia de los diez artistas participantes. El horario de visita será de lunes a sábado, de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 8 de enero de 2024.

‘Negar la violència masclista és bastant violent’ y ‘Petits gests amb importància’, muestras de Diana Raznovich. En la Sala de Exposiciones del Ajuntament Vell, en Formentera. Horario: de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas (domingos, festivos y el lunes por la mañana la sala está cerrada). También se instalan viñetas de las muestras en otros lugares como el Cine, el Casal de Joves, el Polideportivo, el Centre Cultural Sant Ferran o la Casa del Poble de la Mola. Hasta el 25 de noviembre.

'Jugant com els nostres avantpassats: El marro de can Celleràs (Formentera) i altres jocs antics'. Far de la Mola (Formentera), organiza el Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera en colaboración con el Consell de Formentera. De miércoles a domingo de 9 a 14 horas, con posibilidad de organizar visitas escolares (contacto: comunicacio@maef.eu). Hasta el 22 de diciembre.

Erwin Broner. Exposición por el Any Broner 2023. Sede de Eivissa del Colegio de Arquitectos en Can Llaneres, Dalt Vila. Hasta final de noviembre.

'25 anys de compromís amb la cultura popular'. Exposición de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa. Sa Nostra Sala de Vila. Lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 1 de diciembre.

Carle Naide. Pinturas. En Galería También de Santa Gertrudis. Hasta finales de noviembre

Arte contra el cáncer. Exposición colectiva de artistas de Ibiza y Formentera a beneficio de AECC. Hasta el 13 de diciembre.

'Una Col·lecció d'Art Contemporani'. Muestra colectiva de fotografía, escultura y pintura de la colección de Catalina Verdera. Espacio Micus de Jesús. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica al 971 191923. Hasta diciembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.