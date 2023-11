La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha explicado esta mañana en el pleno que los seis teléfonos móviles de alta gama adquiridos por el Ayuntamiento son para los nuevos cargos públicos y, tras criticar con dureza al grupo socialista, ha justificado que, aparte de que se compraron «en un comercio local» y son «un bien municipal», son los técnicos municipales los que «escogen» el modelo de teléfono.

En respuesta a una moción de control del grupo socialista sobre la compra de estos terminales más el pago de una comida del equipo de gobierno, la alcaldesa ha destacado «la doble vara de medir» de los socialistas, a los que ha invitado a que pregunten a su «portavoz» por las causas por los que (en una institución de la isla gobernada por el PSOE), se «cambiaron los modelos de Xiaomi que habían pensado inicialmente por otros de alta gama y a qué precio».

"Falta de rigurosidad y veracidad»

«Luego haga una ruta mediática para decir que se lo paguen ellos», ha resaltado Ferrer, que, visiblemente molesta, ha lamentado «la falta de rigurosidad y veracidad» de la denuncia del PSOE, al que ha achacado su actitud «populista y de superioridad moral». «Me sabe mal, hasta me pone nerviosa», ha agregado.

También ha dicho que los seis terminales se han comprado en cuatro meses y que, además, «en muchas ocasiones» se restituyen por obsolescencia», pero ha insistido en que la elección del modelo corre a cargo de los técnicos.

El portavoz del PSOE, Ramon Roca, reconoce que los concejales necesitan móviles, pero «no los más caros de la tienda», al tiempo que ha remarcado que, por ejemplo, el precio de un Iphone 15 Pro Max puede oscilar entre 1.200 y 1.900 euros en función de su capacidad de almacenaje. «Y ni en dos ni tres legislaturas agotarán la memoria por muchas fotos que hagan», ha advertido Roca. Ante las críticas de Ferrer, Roca ha contestado que se ha limitado a reflejar los acuerdos de las juntas de gobierno y los decretos de Alcaldía. «No hay nada falso. Llevan 40 años gobernando y me parece mal que no hayan podido hacer un contrato [para la compra de teléfonos móviles]», ha remarcado.

La "comilona" de 618 euros

La alcaldesa también ha arremetido contra el portavoz del PSOE por haber denunciado que el PP se gastó 890 euros de fondos públicos en «una comilona» del equipo de gobierno para «celebrar» el resultado electoral del 28 de mayo. Ferrer ha reconocido la comida, pero ha dicho que era «falso» que hubiera costado 890 euros, sino 618,70. Los 890 euros era la propuesta de gasto aprobada, pero la factura fue finalmente de 618,70 euros. Ferrer ha justificado dicho dispendio en que el nuevo gobierno se reunió desde las 8.30 hasta las 20.30 horas para «coordinar» su puesta en marcha.

Se comió a «la carta» con «una combinación» de la misma para que el almuerzo fuera «rápido y volver al trabajo en menos de una hora». «Fue una comida de trabajo, la gente dejó a la familia para ocupar las horas que hicieran falta en el trabajo», ha remarcado Ferrer, que también ha acusado al PSOE de «mentir» por afirmar que en este mandato se han duplicado los cargos de confianza, cuando hay «cuatro, los mismos que en el anterior».

Vox se desmarca de la violencia machista

Por otra parte, el grupo de Vox se ha desmarcado del acuerdo entre el resto de grupos políticos en contra de la violencia machista. La negativa de la ultraderecha ha impedido que la propuesta de rechazo a la violencia contra las mujeres con motivo del 25N sea una declaración institucional.

La concejala de Vox, Paula Salsoso, ha sacado el argumentario del manual de Vox para repetir que «la violencia no tiene género» y que la violencia machista «no existe», que se tendría que decir «violencia contra la mujer» porque el calificativo de machista «criminaliza como siempre a los hombres».

Los grupos de PSOE y Unidas Podemos han cargado contra Vox por negar la evidencia. El portavoz socialista, Ramon Roca, ha recordado que la causas de la violencia contra las mujeres están «muy identificadas» y son «el machismo y el patriarcado». «Las matan porque piensan que son suyas, que son propiedad del hombre», ha resaltado.

El edil de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente, ha lamentado, por su parte, «el negacionismo de la ultraderecha de los asesinatos de mujeres» y ha recordado que «el patriarcado legitima este negacionismo». La alcaldesa ha lamentado «la bisoñez» de Salsoso porque, en su argumentario, también ha hecho «un alegato contra la violencia hacia las mujeres». «Creo que no ha entendido nada y hace un flaco favor a unos hechos que, lamentablemente, son una realidad. Todos quedamos reflejados en cómo entendemos el 25N», ha remarcado.

Nueva unidad básica de salud en Puig d'en Valls

El pleno ha aprobado por unanimidad un trámite en la cesión (la mutación demanial) del terreno de Puig den Valls (las pistas de baloncesto de la calle Perú) en las que la conselleria balear de Salud construirá un nuevo edificio para la unidad básica de salud. Ya hay un anteproyecto, en el que se contemplan ocho consultas y un espacio de urgencias y curas, entre otras dependencias.

Además, a propuesta del PSOE, el pleno ha aprobado, también por unanimidad la adopción de una serie de medidas para el control y el bienestar de las colonias de gatos que viven en la calle. La concejala de Vox ha criticado con dureza a los socialistas porque en Sant Josep votaron en contra de la misma propuesta presentada por una compañera de su partido. «No sé qué presentan aquí. Igual los gatos de Sant Josep son verdes y los de aquí rojos», ha dicho, al tiempo que ha agregado: «No tienen vergüenza. Qué desfachatez», ha subrayado.

Posteriormente, justo antes de la votación, la alcaldesa ha llamado al orden a la concejala de Vox, aunque sin nombrarla, por utilizar «insultos o palabras mal sonantes».

Segregación en las aulas por la lengua

El PP y Vox han tumbado, en cambio, otra propuesta de los socialistas en contra de la segregación de lengua en las aulas. La concejala de Educación, Marisol Ferrer, ha defendido que la propuesta de prueba piloto no incumple ninguna normativa y se hará voluntariamente en los centros que lo decidan.

También se ha aprobado una moción del PSOE, aunque con una modificación sustancial propuesta por el PP, para que cuando finalicen las obras de la calle Canari de Jesús se haga un estudio de movilidad para decidir con criterios técnicos cuál es la mejor solución para la calle Tucán. Con la puesta en marcha de la variante de Jesús, esta calle, que es estrecha, ha pasado a ser la principal vía de entrada y salida de la localidad para los conductores del norte de la isla.

Parque canino en Jesús

En respuesta a una moción de control del PSOE, el concejal de la parroquia de Jesús, Juan Jesús Planells, ha explicado que el Ayuntamiento instalará un parque canino de 250 metros cuadrados junto al centro cultural.

Asimismo, la alcaldesa, también en una moción de control socialista, ha reconocido que las obras de la nueva escuela de música acumulan dos meses de retraso pero que se acabarán este mismo mes.