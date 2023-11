El Govern encarrila la aprobación de los presupuestos con el apoyo de Vox

El Govern encarriló ayer la aprobación de los presupuestos autonómicos gracias al apoyo de Vox. La formación ultraderechista votó en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por parte de la oposición, tal y como estaba contemplado en el pacto de gobernabilidad firmado entre ambos partidos.

Una vez aprobado el techo de gasto y rechazadas las enmiendas a la totalidad, el Ejecutivo se asegura sacar adelante las cuentas autonómicas del año 2024, iniciándose ahora un periodo para que los partidos puedan presentar propuestas para modificar parcialmente el texto original. «Apoyaremos estos presupuestos y presentaremos enmiendas parciales para dar el mejor cumplimiento posible a los acuerdos de investidura. Se van a poder cumplir gran parte de los puntos del acuerdo firmado», defendió la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas. Los ultraconservadores no apoyaron ninguna de las enmiendas que expusieron el PSIB, Més per Mallorca y el Grupo Mixto.

Por su parte, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Antoni Costa, mostró su satisfacción por unos presupuestos que ascienden a 7.320 millones de euros, los más altos de la historia de Balears. Costa destacó la bajada de impuestos a las clases medidas y bajas, el cumplimiento del «déficit cero» por primera vez en muchos años, los 4.000 millones que financiarán políticas sociales y los 1.000 de inversiones públicas. El portavoz defendió que el Govern ha demostrado que «se podían bajar impuestos a los ciudadanos de Balears», frente a la «llegada del apocalipsis de los recortes que pronosticó la izquierda».

Por otro lado, el portavoz de los socialistas en la Cámara, Iago Negueruela, lanzó un mensaje crítico con las cuentas del Ejecutivo. «Hoy habla de un presupuesto que carece de alma e ilusión. No están pensados para la mayoría social de las islas». El problema, en opinión de Negueruela, es que ni hay «proyecto» ni el Govern tiene «ideas» para administrar esa cantidad millonaria. «Viven de la herencia recibida» del anterior Govern de Francina Armengol.

En el caso de Més per Mallorca, el portavoz Lluís Apesteguia defendió que no podían compartir unas cuentas donde se destina dinero a una oficina lingüística que dirigirá Vox. «¿Creen que no podemos presentar una enmienda a la totalidad de un presupuesto que incluye la oficina de persecución lingüística de Vox?». Asimismo, exigieron más medidas de fiscalidad verde. Una vez no han salido adelante las enmiendas a la totalidad, se abre el plazo para que los partidos presenten enmiendas parciales para modificar el texto original.