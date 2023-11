Losa: «Ibiza es pionera en piratas: en transporte, vivienda y alojamiento»

«¿A quién no le interesa vislumbrar las claves del futuro?», Juan Carlos Enrique, el director de Onda Cero en Balears define así el propósito del II Encuentro de Empresarios en Positivo, celebrado en el Auditorio de Can Jeroni de Sant Josep. El evento incluye dos mesas redondas, una de políticos y otra de representantes empresariales de Ibiza y dos conferencias del director comercial de Empresas de CaixaBank en Balears, Ramón Juan y el economista Javier Díaz-Giménez. Enrique afirma que el tono de este acto es «el optimismo realista, porque detrás de cada problema hay una oportunidad».

«Ibiza es pionera en piratas. Los tenemos en transporte, vivienda y alojamiento», reflexiona el conseller de Presidencia y Gestión Económica del Consell de Ibiza, Salvador Losa. Nieves Bonet, la primera teniente de alcalde y concejala de Economía de Sant Josep, indica: «Los empresarios tienen que tener la oportunidad de dar alojamiento a sus empleados».

Los dos políticos aseguran que la temporada de verano ha sido positiva y destacan las iniciativas para romper con la estacionalidad turística. Losa recuerda que la isla acoge diversas pruebas deportivas como la PTO de triatlón fuera de los meses más turísticos para atraer visitantes. Por su parte, Bonet comenta que Sant Josep fomenta el turismo MICE (el que viaja por seminarios o charlas) gracias los auditorios de Caló de s’Oli y Can Jeroni.

Félix Contreras, un empresario industrial, afirma: «Parece que la economía está pensada para la temporada de verano y para las grandes empresas». Comenta que su negocio está abierto todo el año y lamenta que le «cuesta mucho» mantener a la plantilla en invierno. Indica que las compañías han de ser «muy competitivas».

Habla el empresariado

La segunda mesa redonda de la jornada acoge a directivos de algunas agrupaciones empresariales locales. Alfonso Rojo, el presidente de Pimeef, elogia el efecto económico de las pruebas deportivas en Ibiza y resalta las expectativas de los negocios antes del verano: «Como empezamos la temporada tan bien, pensábamos que los turistas se nos iban a salir por las ventanas. Por suerte, no fue así». También menciona que las empresas debieron subir los sueldos a los empleados «para que no se fuesen a otras compañías» y que es posible que el intenso calor de los meses de julio y agosto provoque que lleguen menos visitantes a Ibiza en verano.

Alejandro Sancho, el presidente de Fomento de Turismo de Ibiza no prevé que la temporada de 2024 sea peor que la de este año. Argumenta que la inestabilidad política en Egipto «hace que vayan más turistas a Canarias y acabarán por venir a Balears». Sin embargo, admite que quedan «puntos de mejora», como el producto turístico familiar, que «Ibiza tiene abandonado».

«Quien no haya tenido una buena temporada en el ocio, que se dedique a otra cosa», resume el éxito económico José Luis Benítez, el vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera y gerente de la asociación Ocio de Ibiza. Sin embargo, matiza: «El tema social es una lacra. No creo que podamos echar a todos los piratas». También destaca la importancia de los empleados: «El mejor empresario del mundo no es nada sin sus trabajadores».

El vicepresidente por Ibiza y Formentera de la CAEB, José Antonio Roselló, detalla que los países emisores de turismo están «a la búsqueda del tiempo perdido». También que los visitantes de Gran Bretaña siguen llegando a Pitiusas a pesar de la situación económica del país. «Parece que la cesta de la compra del consumidor se centra cada vez más en el turismo en vez de en bienes materiales», razona. Además, lamenta la consideración «no positiva» del empresario en determinados sectores.

Guerras y economía

«La situación geopolítica no perjudicará la recuperación del covid-19 si no va a peor» predice Ramón Juan acerca de las guerras en Ucrania y Gaza. Comenta que el cambio climático es más peligroso para la economía ibicenca, por lo que las empresas deberán adaptarse. «Las innovaciones del turismo de Ibiza se han copiado en otros sitios. Un buen ejemplo es la zona de Platja d’en Bossa», menciona. Además celebra que el PIB conseguido en 2023 supera al de antes de la pandemia.

Claudia Ivanova, una emprendedora de nacionalidad búlgara en el sector de estética y belleza opina que la calidad del turismo es cada vez mejor: «Es brutal cómo ha crecido la isla en los 24 años que llevo aquí».

Díaz-Giménez apunta que los negocios son los que mantienen las «excelentes» cifras de empleo y que deben considerar a las administraciones públicas como «socios prioritarios porque creamos valor entre todos». Por ello, razona que es la oferta turística la que crea la demanda: «No esperéis turistas: traedlos. Abre un bar y la gente irá. Con el bar cerrado, seguro que no va nadie», aconseja a los empresarios.