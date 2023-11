Más ‘oro rojo’ de Ibiza pese al cambio climático

A siete euros el gramo al por mayor y a algo más al por menor. El gramo. Un kilo se vende a 7.000 euros. Serían necesarios unos 3.000 kilos de tomates para alcanzar ese valor. Por eso se llama ‘oro rojo’ al azafrán. Por eso, los tres agricultores que cultivan azafrán en Ibiza tienen oro en sus campos, sobre todo si, como ha ocurrido este año, la cosecha ha sido excepcional. Así lo asegura Esther Marí, de Ca n’Anna: pese a que el cambio climático sigue haciendo estragos en otros cultivos (ella va a abandonar el de la fresa por esa razón), el de azafrán se ha multiplicado en su finca un 150%: si la producción del año pasado fue de 400 gramos (sí, gramos), la de este ronda el kilo. Y además, a un euro más que en 2022.

Eso sí, los calores siguen retrasando la recolección, como ocurrió hace 12 meses. Normalmente inician la recogida la última semana de octubre, para, ya sobre el 1 de noviembre, estar en plena producción. Pero en 2022 comenzaron el 5 de noviembre y el pico «más fuerte» empezó el 9 de noviembre. Debido al tórrido calor de entonces, la planta brotaba, pero la flor, que es de donde se obtiene el azafrán, no salía. Este año prácticamente ha sido una copia, según cuenta Marí: la recogida empezó el 4 de noviembre y, «tras varios días suaves, la recogida punta se produjo el pasado fin de semana», los días 11 y 12 de noviembre.

Pero este año están obteniendo mucho más azafrán: «Supongo que se debe a que el frío entró un poco antes. Esos días de frío que hubo en octubre vinieron de maravilla para que empezara a salir. Y en 2022, además, apenas llovió, mientras que este año cayó a principios de septiembre agua que le vino muy bien a este cultivo». Dedican al azafrán 2.000 metros cuadrados de las tres hectáreas de Ca n’Anna.

En 2022 lo vendieron, ya envasado, en cooperativas y a varios restaurantes: «Este, como recolectamos más, nos tocará ampliar mercado. Habrá que buscar nuevos clientes. Intentamos venderlo siempre aquí, en la isla. No es una cantidad tan grande como para que compense abrir un mercado fuera».

Durante la época de recolecta siguen rigurosamente el mismo protocolo para no dañar esta delicada especia: «Por la mañana, a primera hora, recogemos la flor. Luego, a lo largo del día, hay que abrirla, sacar los pistilos y secarlos». En Albacete, los tuestan. Marí mantiene el procedimiento tradicional ibicenco: «Los dejamos secar al aire, a la sombra, en un lugar seco, no al sol. Al sol, nunca, pues pierde sus cualidades».

En Albacete, los tuestan. Marí mantiene el procedimiento tradicional ibicenco: «Los dejamos secar al aire, a la sombra, en un lugar seco, no al sol. Al sol, nunca, pues pierde sus cualidades»

Un trabajo duro

El elevado precio se debe, esencialmente, al duro trabajo que supone recolectar, agachados, flor a flor, así como extraer luego cuidadosamente los pistilos: «Lo recogemos mi padre, mi marido y yo, y los días más duros tiramos de los primos y de los conocidos. Este año nos enfrentamos a días en los que llegamos a recoger una docena de cajas, que, para nosotros, hace dos años era impensable: lo que más recolectábamos al día entonces eran unas cinco cajas».

La cosecha se ha multiplicado de esa manera porque el azafrán produce más a los tres años de su siembra: «Y nosotros los plantamos hace cinco años. Ahora estamos en el pico de producción».

El origen de sus bulbos se encuentra en «medio metro cuadrado» de terreno situado detrás de la casa de su padre, Juan, en Sant Joan: «Él cuenta que, cuando tenía 15 años, había allí unas 20 plantitas de azafrán que arrancó y empezó a cuidar y a multiplicar. De ese medio metro cuadrado que ocupaban inicialmente hemos llegado a los 2.000 metros actuales».

Huele diferente: el factor de la frescura

La gente que lo compra le dice que es muy diferente al de otros lugares: «Les huele y sabe diferente». Según Josep Lluís Joan, técnico de Promoción de la Calidad Agroalimentaria del Consell y doctor en ingeniería Agrónoma, debe su particular aroma «a que es un producto muy fresco». Difiere del tostado de La Mancha y del que procede de Irán, que llega a toneladas a España: «La frescura en estos dos casos no es comparable con la del azafrán de Ibiza. Con el nuestro, la gente que lo prueba alucina, al estar acostumbrada al que viene de lejos, que lleva más tiempo recogido y que, por tanto, no es tan fresco. El que se cosecha aquí, en menos de siete meses está vendido por que es muy fresco y aromático».

Joan explica que el azafrán es «la única especia medieval que se cultiva en Ibiza, herencia del paso de los árabes. El resto viene de fuera». Hasta no hace mucho, todas las casas payesas tenían un tancó de azafrán: «Cuidarlo —explica Joan— era trabajo de la mujer. Era para consumo de la casa y se usaba para los platos especiales, los estrella, como el sofrit pagès, la salsa de Nadal, un buen arroz... En poca cantidad, pero es fundamental para su sabor». Los técnicos del Consell han detectado tres accesiones (muestras de una variedad de planta o semilla) de «azafranes antiguos, perdidos en algunas fincas y que han perdurado al paso de los años». Son cápsulas del tiempo, de una época en la que la agricultura era la base de la economía de Ibiza. Los bulbos los conservaban «tres mujeres de la isla que los ‘heredaron’ de sus abuelas». «De otras plantas —comenta Juan— hemos realizado estudios genéticos para saber si eran propias de la isla, pero en el caso del azafrán, aún lo desconocemos. Enviamos esos tres bulbos a un centro que hay en Cuenca donde se conserva el genoplasma de todas las accesiones de España. De momento, allí los conservan, pero aún tienen que hacer su estudio genético».

Las accesiones de Ibiza se diferencian de otras de España por unos parámetros de calidad, como el color y su intensidad y su aroma: «Lo que más se nota es que es un producto fresco. Y la forma de tratarlo: se seca al aire; es un secado muy suave que no altera este producto tan delicado. Te lo puedes cascar si lo quemas u oxidas», advierte Josep Lluís Joan.

Manzana autóctona por fresas

En Ca n’Anna también producen fresas, pero tras dos años desastrosos, lo más probable es que abandonen ese cultivo. En 2022, entre las lluvias a destiempo y el extremo calor, tuvieron una producción «bastante triste». Este, algo parecido debido a las temperaturas «tan bestias» estivales que hubo en Ibiza: «Vamos a dejar de lado su cultivo para dedicarnos al azafrán y para innovar con otras cosas, como la manzana de rabellet». Se trata de una poma típica de la isla, muy peculiar y arbustiva: «Tenemos dos arbolitos que estos últimos años hemos empezado a dividir. Ahora queremos sembrarlos para ver si funcionan y si llegamos a los tamaños de los frutos que pide el mercado, pues estos son más pequeños. Su color es como el de la golden, pero es más dulce», describe Marí.

«Es una especie única, autóctona, específica de Ibiza y muy antigua», explica el técnico de Calidad Agroalimentaria del Consell: «En vez de tener el porte de un árbol, lo tiene de arbusto. A la gente le gusta mucho, por ser más dulce que otras. Pero su producción es secundaria en la isla».

Esta variedad autóctona requiere menos frío que sus primas hermanas del norte europeo, como ocurre con el cerezo de la isla: «Esta manzana está adaptada a nuestras condiciones. Aquí, normalmente el manzano no funciona bien porque necesita acumular frío, cosa que no ocurre con el autóctono».