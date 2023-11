La estrella de 'Love Island', modelo y actriz británica, Arabella Chi, fue sacada a rastras de su coche y atacada por dos hombres en una carretera tras bajar en Barcelona del ferri cuando volvía, junto a su padre, de su residencia en Ibiza. Según publica The Sun, la Policía asegura que ha sido atacada por un grupo del crimen organizado.

La modelo, de 32 años, que está saliendo con Rubén Días, futbolista del Manchester City, temió por su vida durante este ataque. Arabella Chi escuchó cómo se abrían las puertas de su Rage Rover antes de ser arrastrada afuera. Estaba absolutamente aterrorizada, pero gritó y se defendió. No tenía idea de lo que querían estos hombres y temía lo peor, detalla a Te Sun. Pero los asaltantes buscaban en el interior del coche cualquier cosa que pudiera tener valor.

La estrella del reality 'Love Island' viajaba de regreso de Ibiza con su padre Paul cuando comenzó la terrible experiencia. Como tiene perro, de nomber Astro, decidió viajar en su propio vehículos tras desembarcar en Barcelona.

“Al revivirlo todo, me siento físicamente enferma. Fue tan aterrador... He tenido pesadillas en las que me sacaban a rastras de la cama, como me sacaron del coche", relató la modelo a The Sun. "Me quedé petrificado cuando sucedió, pero ahora sé que nos habían estado observando y esperando para atacarnos, es aún más horrible pensar en ello", explicó.

La estrella de la televisión británica explicó que los delincuentes rajaron los neumáticos de su vehículo mientras esperaban en un semáforo después de salir del ferri. Cuando bajaron para inflar las ruedads, cuatro hombres se les acercaron.

Arabella Chi pensó que estaban siendo amables, pero en realidad querían inspeccionar el coche para ver si había algo valioso en él.

Dispositivo de alta tecnología

Después de que falló la bomba eléctrica para inflar las ruedas, su padre fue a buscar ayuda, ya que solo tenían una rueda de repuesto. Ella se quedó en el auto, ya que estaba lleno de maletas. Cuando el padre salió del vehículo, Chi se encerró dentro y esperó. Entonces los atacantes se acercaron, lograron abrir el coche y la sacaron a rastras.

Los asaltantes utilizaron un dispositivo de alta tecnología que desbloquea vehículos de forma remota. Se trata de un método que se ha vuelto común en los últimos años, con el aumento vertiginoso de los robos de coches sofisticados en el Reino Unido, señala la publicación británica.

"Oír cómo se abren las puertas me hace sentir mal, estaba aterrada. Un hombre me agarró del brazo y me sacó" del coche, realata Chi.

La joven hizo tanto alboroto y ruido que sus atacantes se fueron, pero temía que regresaran con más gente. La estrella de televisión les suplicó que le permitieran quedarse con su teléfono y, como estaba causando un escándalo, funcionó y accedieron. Entonces, ella se encerró dentro del vehículo y llamó a su padre, quien regresó con la Policía.

"Me quedé petrificada"

“Llamé a mi papá y estaba gritando y llorando a mares. Me quedé petrificada. Eso es lo que me asusta tanto, no sé qué habrían hecho si hubieran regresado", explicó la modelo.

Una vez que su padre volvió, se dieron cuenta de que el segundo hombre había robado el bolso de Arabella, que contenía sus pasaportes y dinero en efectivo.

La modelo dice que desde entonces ha tenido pesadillas y problemas para dormir y que nunca más volverá a conducir. Y que, si lo hace, tomará una ruta diferente.

La Policía española le dijo a la estrella de televisión que los automóviles británicos están siendo atacados y que su experiencia se estaba volviendo común. Al parecer, los coches con matrícula británica son robados para obtener pasaportes, que valen mucho dinero para los delincuentes.

La modelo está muy conmocionada por la traumática experiencia, tanto para ella como para su padre, y ahora se está recuperando en casa rodeada de su familia y amigos.