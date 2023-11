Este fin de semana se presenta cargado de actividades de lo más variadas para los que no les guste aburrirse. Una de las citas destacadas de estos cuatro días es la celebración por adelantado del día de Santa Cecilia con un concierto el sábado a las 19 horas en Can Ventosa que ofrecerán el Cor y la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa a beneficio de Addif. Al día siguiente será la Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa, dirigida por Fernando Marina, la que se subirá al escenario de este auditorio de Vila.

La isla también conmemorará el día del Flamenco con dos espectáculos en el Auditori Caló de s'Oli, en Cala de Bou. El primero está programado el sábado a las 20 horas y lo protagonizará Manuel Márquez y el segundo, al día siguiente a la misma hora, correrá a cargo de alumnos de la academia Are-T.

Por otra parte, el viernes en Can Ventosa diez artistas, entre los cuales se encuentran la soprano Lucía Herranz, la pianista Elvira Ramón y la bailarina Rocío Osuna, harán un recorrido por la vida y la faceta musical de Federico García Lorca con el montaje 'Simplemente Lorca'.

Un día antes, este jueves, Santa Gertrudis celebrará su día grande. Además, tendrá lugar en Sa Nostra Sala una nueva conferencia del Curs Eivissenc de Cultura en la que Maria Nicolau Rocabayera hablará de cocina catalana.

Otras propuestas interesantes son la visita guiada a es Culleram organizada el sábado por el MAEF y para los más pequeños, Cuidinfants, que tendrá lugar ese mismo día en Santa Eulària a partir de las 11 horas.

Y nada mejor que concluir la semana con carcajadas, en este caso con el show de 'Los Cuñaos', que cerrarán en el auditorio de Cas Serres la XIV del Festival del Humor de Ibiza.

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE

25N en Formentera

'Ginoide'. Espectáculo de danza de la compañía mallorquina Baal a la 20 horas en la Sala de Cultura (Cinema).

Cine

‘Una bonita mañana’, de Mia Hansen-Love (Francia, 2022) VOSE. Ciclo Anem al Cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa. Entrada: 4,5 €.

Zinètic: Fumar provoca tos/ Fumer fait tousser (2022) Direcció: Quentin Dupieux · França · 77’ · Comèdia justiciera · VOSE Cine Regio 20,30 horas.

Infantil

‘La gallineta vermella’, a cargo de Myotragus Teatre. Ciclo ‘Contacontes infantils’. 17 horas en la biblioteca de Sant Carles.

Conferencia

XLIX Curs Eivissenc de Cultura. ‘La cuina als Països Catalans, reivindicada’, a cargo de Maria Nicolau Rocabayera, presenta: Maria Tur Ribas. En Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17 de Vila. Entrada libre. 20 horas.

Fiestas de Santa Gertrudis - Día grande

12 h. Misa solemne seguida de procesión y baile tradicional a cargo del Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis.

seguida de procesión y baile tradicional a cargo del Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. 20.30 h . Monólogos con Félix El Gato . El mejor humor para todos los públicos. En la carpa.

. . El mejor humor para todos los públicos. En la carpa. 21.30 h. Entrega de trofeos de los juegos del campeonato de juegos de mesa de las fiestas de Santa Gertrudis en la plaza de la Iglesia.

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE

Fiestas de Santa Gertrudis

18 a 20 h Exhibición de danza y masterclass de baile a cargo de Studio7 Dance Academy.

a cargo de Studio7 Dance Academy. 20 a 00 h Fiesta para los más jóvenes. DJ Rexo, residente en Casanova Summum.

Gastronomía

XLIX Curs Eivissenc de Cultura. Cena degustación de cocina ibicenca. 21 horas en el restaurante del Club Náutico Ibiza. Inscripción previa en el Institut d’Estudis Eivissencs.

Teatro

III Temporada de Teatre Amateur Pedro Cañestro. 'IBZ-2050. El museu dels eivissencs', a cargo del Grup de Teatre del IEE. A las 20 horas. En el Auditori Caló de s’Oli, en Cala de Bou. Precio de las entradas compradas de forma anticipada, 8€ (en eivissacultural.es) y 12€ en taquilla.

Espectáculo

20.30 horas. ‘Simplemente Lorca’, un recorrido por la vida y la faceta musical de reconocido poeta con diez artistas en escena que interpretarán las canciones populares que él mismo musicó. Entre los participantes están la soprano Lucía Herranz, la pianista Elvira Ramón y la bailarina Rocío Osuna. En el auditorio de Can Ventosa. Entrada gratuita.

Foro Marino

Regeneración y restauración en las áreas marinas protegidas del mar Mediterráneo y su entorno.

Lugar: Auditorio de Cas Serres (Eivissa).

18:00 – 19:00 Presentaciones: Restauración de ecosistemas en Baleares

Manu y Begoña San Félix, Proyecto Be Blue de Vellmarí y Trasmapi (Ibiza y Formentera)

Tati Benjumea, restauración marina en la bahía de Portocolom, MedGardens (Mallorca)

Aina Blanco, investigadora proyecto de restauración de bahías someras (Menorca)

19:00 – 20:00 Experiencias de éxito en áreas marinas protegidas del Mediterráneo

Arini Karathanau, Cyclades Preservation Fund

Gaia Agnello, Sicily Environment Fund

Valentina Fossati, Enalia Physis Environmental Research Centre, Cyprus

Modera: Berta Manzano, Conservation Collective

SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE

Música

19 horas Concierto de Santa Cecilia. Cor y Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa dirigidos por Miguel San Miguel y Vicente Mendoza, respectivamente. Recaudación en taquilla a beneficio de Addif. Entradas a la venta a 5€ en la sede de Addif (Mercat Nou, local n.º 4 exterior) hasta el viernes de 9,30 a 14 horas; en el Patronato de Música de Eivissa, hasta el jueves de 18.30 a 20.30 horas, y en Can Ventosa, una hora antes del concierto.

Cine y libros

A las 18 horas. Presentación del documental 'Sonadors, intèrprets de la tradició', dirigido por el responsable de Filmótica Studio, Enrique Villalonga, y producido por el Consell Insular de Eivissa. Además del documental también se presentará el libro de Susana Cardona 'Recull de sonades d'Antoni Tur, Llucià. Interpretades per Toni Petit, Miquel Ferrer i Toni des Parrí'. Centre Esportiu i Social de Santa Gertrudis.

Museos

Activitats de tardor del Museu Etnogràfic d’Eivissa, en Can Ros (Santa Eulària). A las 11.30 horas visita teatralizada ‘Una visita accidentada’, a cargo de Esperança Llorens, Francisca Salvadó y Neus Torres. Actividad gratuita que requiere de inscripción previa en museuetnograficcanrosmail.com. A las 12.30 horas, showcooking de producto local de temporada con la chef y profesora de cocina Marga Orell.

MAEF: visita guiada a la cueva des Culleram. Ciclo ‘Per a la nostra Tinnit, la poderosa’. Gratuita, pero es necesario inscripción previa. Punto de encuentro frente al Consell de Eivissa a las 10 horas.

Fiestas de Santa Gertrudis

9.30 a 15.30 h . Campeonato de Balears de Motocross Base al lado del pueblo, al lado de la carretera hacia Sant Llorenç.

. Campeonato de Balears de Motocross Base al lado del pueblo, al lado de la carretera hacia Sant Llorenç. 10 h . Primera jornada del Trofeo de Hípica Fiestas Patronales de Santa Gertrudis. Cuadras Can Mayans.

. Primera jornada del Trofeo de Hípica Fiestas Patronales de Santa Gertrudis. Cuadras Can Mayans. 10 a 14 h . Fira artesana en la plaza.

. Fira artesana en la plaza. 12 h . Misa.

. Misa. 13 h . 40.º aniversario del Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis (1983-2023). Baile tradicional con las personas que han formado parte de la Colla durante estos 40 años.

. 40.º aniversario del Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis (1983-2023). Baile tradicional con las personas que han formado parte de la Colla durante estos 40 años. 18.30 h . I Torneo de Qwirkle Fiestas de Santa Gertrudis. Inscripciones por WhatsApp al 667701075 indicando nombre, apellidos y teléfono de contacto. Edificio polivalente.

. I Torneo de Qwirkle Fiestas de Santa Gertrudis. Inscripciones por WhatsApp al 667701075 indicando nombre, apellidos y teléfono de contacto. Edificio polivalente. 20 h . Concierto de Morning Drivers.

. Concierto de Morning Drivers. 21.30 h. Concierto de Ressonadors XV Aniversario.

150 Aniversario del Mercat Vell

12.30 horas. Teatro: ‘8 apellidos ibicencos’, a cargo de José Boto e Ibiza Comedy Club.

13.30 horas. Concurso de arroz marinera.

Día del Flamenco

20 horas. Espectáculo de flamenco de Manuel Márquez (Villamanrique, Huelva) en el Auditori Caló de s’Oli. Con Eduardo Mendoza a la guitarra y Dalia Sánchez, al baile. Colabora la Academia Are-T. Habrá sorpresas. Entrada libre hasta agotar el aforo.

Excursión

Segunda salida del Grup de Coneixement del Medi del IEE. Talaia de Sant Josep, el cim d’Eivissa. 475 metros de altura: pasando por la Torre d’en Sergent, Font des Verger, camí de la Flota, camí de Cas Marins y subida a la Talaia. Una salida con historia, naturaleza, panorámicas impresionantes y, si hace buen tiempo, se podrá ver la costa de la Península. 13 km, desnivel de 400 metros y una altura máxima de 475 metros. Punto de encuentro: 10,30 horas en la iglesia de Sant Josep. Gratis. No hace falta inscripción previa pero hay que llevar agua y comida.

Infancia

'Volando con la imaginación'. Cuentacuentos a cargo de Maritza Tejecuentos y Laura Mandarina. 18 horas en el colegio Sant Jordi.

4ª Edición de Cuidinfants. Evento que tendrá lugar a partir de las 11 horas en el paseo Solidario de Santa Eulària con motivo del Día Mundial de la Infancia (20 de noviembre). La celebración estará este año centrada en los derechos de los niños y niñas y contará con diferentes actividades participativas e inclusivas a cargo de las entidades Apfem, Amadiba, AIF, Actef, Ibiza IN y Addif). Habrá también teatro musical y una ‘masterclass de zumba kids’. A continuación está detallado el programa:

DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE

Fiestas de Santa Gertrudis

9 a 14 h . Campeonato de Baleares de Motocross Absolut.

. Campeonato de Baleares de Motocross Absolut. 9.30 h . Final del X Torneo de Tenis Fiestas de Santa Gertrudis y entrega de premios en las pistas municipales de tenis.

. Final del X Torneo de Tenis Fiestas de Santa Gertrudis y entrega de premios en las pistas municipales de tenis. 10 h . Segunda jornada del Trofeo de Hípica Fiestas Patronales de Santa Gertrudis. Cuadras Can Mayans.

. Segunda jornada del Trofeo de Hípica Fiestas Patronales de Santa Gertrudis. Cuadras Can Mayans. 12 h. Misa con bendición de los niños.

Misa con bendición de los niños. 12 a 14 h. Cantar, jugar y bailar. Actividad infantil organizada por la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa.

Cantar, jugar y bailar. Actividad infantil organizada por la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa. 12 a 16 h . IV Concurso Mundial de Arroz con Setas y Trozos amenizado con la mejor música a cargo de DJ Toni Torres. Plazas limitadas. Inscripciones en cfsantagertrudis@gmail.com. En la carpa.

. IV Concurso Mundial de Arroz con Setas y Trozos amenizado con la mejor música a cargo de DJ Toni Torres. Plazas limitadas. Inscripciones en cfsantagertrudis@gmail.com. En la carpa. 16 h . Música a cargo de Gran Reserva en la plaza.

. Música a cargo de Gran Reserva en la plaza. 18.30 h. I Torneo de Qwirkle Fiestas de Santa Gertrudis. Inscripciones por WhatsApp al 667701075 indicando nombre, apellidos y teléfono de contacto. Edificio polivalente.

Música

18 h. Concierto de la Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa, dirigida por Fernando Marina. Entrada gratuita, previa reserva de invitación en la página web del Ayuntamiento de Ibiza. En el auditorio de Can Ventosa, en Ibiza.

Humor

XIV Festival del Humor de Ibiza. El show de ‘Los Cuñaos’, con Santi Rodríguez, Jesús Arenas, José Boto y José Campoy. A las 20 horas en el auditorio de Cas Serres.

150 Aniversario del Mercat Vell

11.30 horas: Fiesta infantil con Cachirulo

12.30 horas: Bingo con José Boto.

13.30 horas: Actuación final de Esta me la sé.

Excursión

Salida de marcha nórdica. Reparto de bastones hasta agotar existencias. 10 horas desde el centro social de Forada.

Teatro

III Temporada de Teatre Amateur Pedro Cañestro. 'IBZ-2050. El museu dels eivissencs', a cargo del Grup de Teatre del IEE. A las 20 horas. En el Centre Cultural de Jesús. Precio de las entradas compradas de forma anticipada, 8€ (en eivissacultural.es) y 12€ en taquilla.

Día del Flamenco

20 horas. Conmemoración del Día Internacional del Flamenco con la academia Are-T. Espectáculo y coloquio con los alumnos en el exterior del auditorio. Entrada libre hasta completar el aforo. En el Auditori Caló de s’Oli, en Cala de Bou.

EXPOSICIONES

‘Coses Nostres’. Obras de Rosa Vicente y Cayetano Miró. De lunes a viernes de 11 a 13 y de 17 a 19 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 24 de noviembre.

Ángel Zabala. Exposición con pintura y escultura. En Can Tixedó Art Café , en Buscastell. Hasta el 3 de diciembre.

Exposición ARTNT. Inauguración oficial el viernes 17 de noviembre a las 19 horas en Filmótica Studio, en la avenida Ignasi Wallis nº 8, con la presencia de los diez artistas participantes. El horario de visita será de lunes a sábado, de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 8 de enero de 2024.

‘Negar la violència masclista és bastant violent’ y ‘Petits gests amb importància’, muestras de Diana Raznovich. En la Sala de Exposiciones del Ajuntament Vell, en Formentera. Horario: de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas (domingos, festivos y el lunes por la mañana la sala está cerrada). También se instalan viñetas de las muestras en otros lugares como el Cine, el Casal de Joves, el Polideportivo, el Centre Cultural Sant Ferran o la Casa del Poble de la Mola. Hasta el 25 de noviembre.

'Jugant com els nostres avantpassats: El marro de can Celleràs (Formentera) i altres jocs antics'. Far de la Mola (Formentera), organiza el Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera en colaboración con el Consell de Formentera. De miércoles a domingo de 9 a 14 horas, con posibilidad de organizar visitas escolares (contacto: comunicacio@maef.eu). Hasta el 22 de diciembre.

Erwin Broner. Exposición por el Any Broner 2023. Sede de Eivissa del Colegio de Arquitectos en Can Llaneres, Dalt Vila. Hasta final de noviembre.

'25 anys de compromís amb la cultura popular'. Exposición de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa. Sa Nostra Sala de Vila. Lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 1 de diciembre.

Carle Naide. Pinturas. En Galería También de Santa Gertrudis. Hasta finales de noviembre

Arte contra el cáncer. Exposición colectiva de artistas de Ibiza y Formentera a beneficio de AECC. Hasta el 13 de diciembre.

'Una Col·lecció d'Art Contemporani'. Muestra colectiva de fotografía, escultura y pintura de la colección de Catalina Verdera. Espacio Micus de Jesús. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica al 971 191923. Hasta diciembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.