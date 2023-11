Merche Chapí en la pantalla: «Todos somos santos y asesinos»

«Todos somos santos y asesinos». Es una de las «frases para enmarcar» que pronuncia la directora de teatro Merche Chapí y es la que da título al documental sobre su visión del teatro que se estrenó ayer por la tarde en el auditorio de Can Ventosa. ‘Santos y asesinos’, una entrevista de unos 35 minutos, es un proyecto que nació hace ahora más de un año, explica Ramon Mayol, realizador del audiovisual, producido por Eivisual y al que Manuel Matoses pone música.

La idea del documental surgió del propio Mayol, que para sus proyectos audiovisuales siempre necesitaba actores y la inmensa mayoría de ellos habían pasado por el Grup Amateur de Teatre, del que Chapí fue directora durante alrededor de 40 años. «Era un referente, una institución», apunta Mayol, que no dudó en hacerle la propuesta a la directora, que ayer acudió al estreno, en el mismo auditorio de Can Ventosa en el que tantas veces se han representado las obras que ha dirigido.

35 minutos de amor al teatro

Y Merche Chapí dijo que sí. Eso sí, al plantearle el proyecto, que consistiría en una entrevista centrada en el mundo del teatro, pidió que fuera Carles Fabregat, amigo, conocedor de su trayectoria, dinamizador cultural y poeta, quien se encargara de entrevistarla. «Le hice varias propuestas para que eligiera, pero lo tenía muy claro», apunta el director.

Y Carles Fabregat también dijo que sí a ese ‘Santos y asesinos’ que se grabó en una tarde. No hubo más cortes que los necesarios para ajustar alguna luz. Y no hay más edición que la de limar algunas escenas. «Son 35 minutos, no es muy largo», explica Mayol, que señala que, tras el estreno de ayer, seguramente podrá verse en alguna otra proyección y en el canal de Vimeo de la productora.

A pesar de ese conocerse de hace tantos años, Fabregat asegura que durante la entrevista descubrió nuevos aspectos de Chapí, puntos de vista sobre diferentes aspectos del teatro y detalles de su personalidad. «Aunque toda la conversación gira alrededor del teatro, no entramos mucho en la parte personal», puntualiza.