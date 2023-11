Bomberos de Ibiza: «Es obligatorio tomar medidas de prevención en s’Ullal de na Coloms»

El caporal especialista del Grupo de Rescate Vertical del Parque de Bomberos del Consell de Ibiza, Bernat Escrivá, se mostró tajante ante las actuaciones que hay que hay hacer en la zona de s’Ullal de na Coloms, donde este fin de semana perdió la vida un médico del 061 de 28 años y nacionalidad colombiana.

Escrivá aseguró que es «obligatorio» que las Administraciones responsables tomen medidas de prevención y de seguridad en la zona. No sólo en el interior de la cueva, también en el acceso a la misma. «Poner límites al campo es imposible, pero si hay un problema hay que alejarlo con medidas seguras para paliar el problema», apuntó ayer el responsable del grupo de rescate vertical.

En los dos últimos años, el enclave ubicado en las proximidades de Santa Agnès es el que más trabajo ha dado a los bomberos de Ibiza con entre 20 y 25 intervenciones en lo que va de año y «va en aumento».

Otras zonas complicadas, pero que no llegan al nivel de s’Ullal de na Coloms, son la zona del mirador de es Vedrà, sa Pedrera de Sant Josep o Cala Blanca, en Santa Eulària.

Fuera y dentro de la cueva

Esta veintena de actuaciones en s’Ullal de na Coloms no solo hacen referencia al interior de la cavidad sino también a los alrededores y es que, según explicó Escrivá, la gente se pierde en el «camino de acceso, de ida y vuelta».

El caporal apuntó que, además de instalar indicaciones para llegar a la zona y evitar que los senderistas se pierdan, en el interior de la cueva habría que poner determinadas alertas. Entre ellas, y según Escrivá, habría que advertir de que el salto es de entre ocho y 15 metros y que no hay salida. Además, se debería recordar que no hay cobertura en la zona y que en caso de necesitar ayuda hay que regresar al aparcamiento principal. Para Escrivá es necesario que la gente que salta a la cueva, «le tenga respeto».

El bombero especialista en rescate vertical señaló que para acceder a s’Ullal de na Coloms no hace falta ser un senderista «experto». Se trata de una ruta que, desde el aparcamiento hasta la zona de la cueva, presenta un desnivel de 250 metros, pero atravesando zona boscosa y por un sendero que no está «claramente señalizado» y con muchas bifurcaciones. Escrivá insistió en que no se diferencia el camino fácilmente y «si una persona no está habituada a ir por el medio natural, puede perderse», matizó. Aún así, Escrivá agregó que cualquier persona, incluidas las expertas y las acostumbradas a ir por el bosque, son susceptibles de tener un accidente aunque las posibilidades disminuyen si se conoce el entorno, se es precavido y se utiliza un calzado adecuado.

Preocupación en Sant Antoni

La primera teniente de alcalde de Sant Antoni, Neus Mateu, por su parte, se mostró preocupada por el número de incidentes registrados tanto en la zona de Santa Agnès como en otras del municipio, por lo que recordó que se ha iniciado la señalización para advertir a los visitantes. «Nos pasa en Cala Salada donde, a pesar de la señalización, la gente sigue saltando en una zona muy peligrosa porque es de muy poca profundidad», puntualizó. Finalmente, el Consistorio se vio obligado a poner estacas y cuerdas para limitar el acceso, «bajando mucho los incidentes», explicó Mateu. Precisamente, hace solo unos días, Sant Antoni instaló un panel informativo en el que se indica el camino para llegar a s’Ullal de na Coloms.

Mateu avanzó que durante el día de hoy se celebrará una reunión en el Consell de Ibiza para buscar «más vías» para evitar estas situaciones «tan graves».

Un servicio complicado

El rescate de este pasado fin de semana, que finalizó con el fallecimiento del joven de nacionalidad colombiana, se prolongó desde el sábado a las 18.30 horas, cuando se recibió el aviso, hasta el domingo a las 19.30 horas, momento en el se encontró el cuerpo sin vida. Desde la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil de Balears señalaron ayer, a través de un comunicado, que el «fuerte oleaje y viento» hicieron «imposible» acceder a la cueva por mar durante las primeras horas del servicio.

El domingo, dado que las condiciones meteorológicas continuaban siendo malas, se optó por instalar un sistema de «anclajes y cuerdas» para acceder al agua. Aún así, los servicios de rescate tuvieron que esperar unas horas debido a la fuerza el mar y a la corriente en el interior de la cueva. En el momento en el que el mar dio una «tregua» los especialistas realizaron una inmersión de búsqueda, localizando el cuerpo sin vida, que fue trasladado en helicóptero a un lugar accesible para que el juez forense pudiera hacer el levantamiento.

La víctima, según pudo saber este diario, fue a la zona de excursión acompañado de dos amigos. En un momento dado, el joven fallecido saltó al mar sin poder regresar a la cueva. Fue entonces cuando los amigos dieron la voz de alarma.