«Tras sufrir un infarto, la mayoría de los pacientes tienen depresión o ansiedad»

Sebastián Gaido aterrizó en Ibiza hace alrededor de diez años con la vista puesta en la unidad de Hemodinámica que el Área de Salud de Ibiza y Formentera quería poner en marcha en Can Misses. Este argentino —«de Córdoba»— llegó a la isla tras dos años en el Hospital Clínic y en el Sant Pau, ambos en Barcelona. Empezó en la unidad de Hemodinámica de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y ahora compagina ésta con la de Can Misses, a la que se incorporó como hemodinamista desde su estreno. Ayer ofreció una formación de tres horas sobre el código infarto y el síndrome coronario agudo dentro del ciclo ‘Viernes Docentes’ organizado por la junta local del Colegio de Médico de Balears.

¿Qué es el síndrome coronario agudo?

Suele ser el debut de muchas enfermedades cardiológicas, de la cardiopatía isquémica que es la más frecuente y prevalente. Es la manifestación clínica de un infarto de miocardio, lo de agudo es por su inicio súbito. Normalmente es gente que estaba asintomática o que desconocía que sufría una enfermedad y súbitamente empieza con un cuadro clínico que es la manifestación de una enfermedad coronaria silente y latente que acarrean desde hace años.

El taller está dedicado a médicos de Urgencias, Emergencias y Atención Primaria. ¿Por qué es importante que reciban esta formación?

La formación ya la tienen, es parte de la carrera y de las formaciones posteriores. Lo importante, lo que queremos mostrar, es cómo funciona el código infarto, que es la unidad que atiende estos eventos coronarios. El objetivo es poner de relieve la importancia de la colaboración entre diferentes actores que atienden a estos pacientes con vistas a tratar de agilizar y acortar los tiempos desde que se diagnostica el infarto agudo de miocardio hasta que llegan a hemodinámica y le tratan.

En estos casos sí que el tiempo es vida, ¿no?

Sí, lo que ocurre es que la demora no se encuentra ahí, en ese proceso, sino en el diagnóstico, en el tiempo que tarda el paciente en pedir ayuda. Está ahí, no desde que llega a la consulta, se hace un electrocardiograma, llega a la sala de hemodinámica y se ve la arteria. Esos tiempos están bastante ajustados ya y son una muestra de la calidad asistencial que se presta. Las diferentes partes involucradas no se demoran en reconocer, activar, trasladar y resolver el problema. El mayor retraso está en el tiempo que el paciente está en su casa pensando si tiene que ir o no al médico, si es normal o no lo que le está pasando, si está infartando o se ha indigestado… Por eso es importante hacer divulgación de cara a la sociedad sobre cómo reconocer un evento agudo. Es importante educar a la comunidad e incentivar a la gente a pedir ayuda lo antes posible.

Vale, el paciente está en casa y duda. ¿Hay señales claras para saber si es un infarto?

Los síntomas pueden ser típicos o atípicos. El típico, el que comúnmente se conoce, es el dolor centrotorácico opresivo, intenso, con sensación de muerte inminente, acompañado de sudoración con diaforesis, un dolor que irradia a los brazos, el izquierdo o el derecho, y que también puede ser a la espalda o la mandíbula. En general, es un dolor que aparece en reposo y que es prolongado, dura 20 o 30 minutos. Lo que pasa es que algunos infartos producen cuadros más abdominales que pueden pasar desapercibidos. Un porcentaje importante, son infartos silentes, que tienen menos repercusión y pasan inadvertidos.

¿Hay algún punto que marque la diferencia entre lo que sí es un infarto y esto no lo es?

La mayoría de la gente lo reconoce claramente. Cuentan que tienen una sensación de muerte inminente, algo que no es comparable a dolores previos. También hay personas que consultan por un dolor torácico tipo puntada, que va y viene y que no tiene relación con esfuerzo o reposo. Para dejarlo un poco claro, el infarto produce un dolor torácico opresivo, que puede o no irradiarse a otras partes del cuerpo, que se acompaña de sudoración o mareos y que es intenso. Pero, sobre todo, es prolongado. Eso es lo que debe motivar a consultar urgentemente o a activar una ambulancia. Sobre todo si se da en un paciente de riesgo: «Soy fumador, sedentario, hipertenso…». Lo que pasa es que muchas veces la gente desconoce que sufre estas patologías. Y también pasa que la gente reconoce lo que le está pasando, sabe que no es normal, pero no pide ayuda pronto. El retraso es de dos o tres horas.

¿Tanto? ¿En serio?

Mucho tiempo, sí. En ocasiones la mayoría de los pacientes tiene una molestias la semana previa. Un dolor similar al infarto, pero de menos intensidad. Y entonces, como ese dolor anterior se fue, los pacientes tienden a pensar que el que están sufriendo ahora también.

Pero esa segunda vez igual acaba con la muerte.

No lo sé. Ahí está la demora. ¿Cómo podemos mejorar? Tratando de que estos pacientes lleguen a la consulta de forma temprana. Esto puede hacer que haya gente que vaya por otras cuestiones, pero hay que detectar cuanto antes un infarto.

Parte de la formación se centra en el código infarto. ¿Qué es?

Un servicio que está coordinado para la atención urgente del infarto agudo de miocardio. En él se ven involucrados tanto un centro de asistencia periférico, un médico de cabecera en su consulta como el 061. A través de un contacto único telefónico se activa el traslado de ese paciente para que llegue lo antes posible a la sala de hemodinámica. El traslado bien hasta el hospital si está fuera, o desde dentro si está ingresado. Monitorizado para certificar que está con un síndrome coronario agudo e iniciar el tratamiento precoz y el traslado a la sala de hemodinámica.

Donde se ponen los stents.

Habitualmente colocamos stents, sí. Ahí comprobamos que sufre un infarto, vemos si tiene alguna arteria taponada y, en ese caso, se resuelve el tratamiento, que se llama reperfusión. Normalmente se hace de una forma mecánica, que puede ser con o sin implante de stent. En general los infartos terminan todos resolviéndose, pero hay un porcentaje muy pequeño de pacientes en los que no es factible y esos casos pueden terminar en cirugía. Pero es un porcentaje ínfimo. Es tal la urgencia cuando llegan los pacientes que hay que solucionarlo como sea. Después hay que mirar si tiene otros vasos que también haya tratar. Si no es factible solucionarlo con un tratamiento percutáneo acaban en cirugía.

Dice que estos pacientes son un porcentaje ínfimo.

Sí, el porcentaje exacto lo desconozco, pero en los años que llevo aquí nunca hemos tenido un paciente que hayamos tenido que mandar fuera a cirugía urgente. En el hospital no tenemos este servicio, lo que supone que habría que trasladar al paciente y, en general, pasadas doce horas la isquemia miocárdica no se atiende porque se entiende que el infarto ya está establecido. Por más que abras una arteria no modificas ni mejoras el pronóstico. No poderle dar una buena solución en la sala de hemodinámica es una complicación para el paciente. Pero ya digo que en los años que llevo aquí como hemodinamista no hemos mandado nunca a un paciente urgente a cirugía.

¿Llegan pacientes que no necesitan la hemodinámica?

Llegan. Eso se puede interpretar como un fracaso del sistema o como un marcador de lo bien que se está haciendo. Si quieres un diagnóstico precoz tienes que aceptar que al aumentar la sensibilidad pierdes especificidad. Estamos dentro de la media de España, entre un 10% y un 14% de los pacientes que llegan a la sala de hemodinámica no tienen un cuadro de infarto. Pero sí un cuadro clínico compatible con él. A veces pueden ser enfermos coronarios que sienten dolores torácicos por pericarditis u otras causas. Estamos dentro de la media de España y se entiende que es parte del servicio que llegue un porcentaje de pacientes que no están sufriendo un infarto como tal.

¿Cuál es la ventana de tiempo para actuar en un infarto?

No hay una ventana, hay unos criterios clínicos y electrocardiográficos para hacer una reperfusión. Pasadas doce horas de iniciarse un cuadro clínico lo que ocurre es que no tiene beneficios. Pero hay excepciones. Si han pasado más de doce horas pero el dolor torácico persiste, se ve algo en el electrocardiograma o se detecta una insuficiencia cardíaca aún tiene indicación. A pesar de esto, los pacientes deben pedir ayuda lo antes posible. No importa que hayan pasado 12 o 24 horas. Habrá que valorarlo, ver cuál es la causa y tratar de resolverla. Si hace más de 12 horas y sigue con dolor también se le trata porque, normalmente, el infarto va precedido de una serie de cuadros clínicos similares, pero más recortados. Ese primer tiempo exacto de actuación es difícil. Lo que importa es que cuanto antes consultes, mejor.

La palabra infarto da miedo. ¿Los pacientes se quedan tocados emocionalmente?

Sí, la mayoría de los pacientes tras un infarto quedan con estado de depresión o ansiedad. Son enfermedades latentes y silentes, normalmente, y el debut suele ser con un evento coronario agudo. Según la percepción de cada cual pueden tener la sensación de muerte inminente, pero también hay quien después de una angioplastia piensa que no pasó nada. El riesgo persiste hasta que se recuperan completamente. Al final, en la escena personal esto supone un cambio importante: de sentirte sano a tener una patología que, además, es crónica y por la que te vas a tener que cuidar el resto de tu vida. El estado de depresión postinfarto es importante.

Hay que cambiar de estilo de vida.

Sí, desde ese momento la mayoría de los pacientes hacen un clic. Los que venían pensando en dejar de fumar, tras un infarto dejan de fumar. Todos cambian el estilo de vida por otro más saludable. El problema es el mantenimiento, es lo más difícil.

Los primeros meses se lo toman muy en serio y luego…

Pues como todos. La gente se cuida, en general, pero al final, ya sea porque tienes un factor de riesgo y no lo modificas o que como no lo tenías llevabas una vida moderamente sana, los hábitos que has adquirido son muy difíciles de combatir. La gran mayoría encuentra una gran motivación tras un infarto para hacer el cambio, sobre todo para dejar de fumar, hacer ejercicio y controlar el peso. Lo que pasa es que es difícil un cambio permanente en el tiempo. Y ahí radica la importancia de la educación que se aplique en casa y en la escuela sobre hábitos alimentarios y llevar una vida saludable con ejercicio físico regular.

Imagino que habrá personas con una vida saludable que también sufren infartos y que se preguntan «¿por qué?».

Muchos no eran sanos, eran enfermos y no lo sabían. Tenían colesterol, hipertensión, azúcar… No en rangos importantes, pero al final tenían un poquito de todo y lo desconocían. Y luego está la predisposición familiar, una enfermedad genética hereditaria que se llama cardiopatía isquémica familiar. Por norma general, cuando no hay ningún factor de riesgo suele haber una predisposición a tener una enfermedad coronaria. Y se da a temprana edad. Es lo que vemos. Cuando se trata de un paciente que no está enfermo generalmente tiene antecedentes en el padre, el hermano, un tío… Hay una predisposición familiar.

En esos casos, ¿se puede hacer alguna prueba para saberlo?

Esto es importante de cara a la población. Al final, la enfermedad vascular arterioesclerótica coronaria es una dolencia que todos, en mayor o menos grado, tendremos porque vivimos más que antaño. Se considera que puede haber una predisposición cuando se tiene un familiar de primer grado varón de menos 50 años o mujer de menos de 60 que han tenido un evento cardiovascular, un ictus o una muerte súbita sin que esté claro cuál fue la causa o que han tenido un infarto a temprana edad. Ésos son los factores. Si tengo a mi padre o a mi madre con esas enfermedades amerito para tenerlas, es un factor que se tiene muy presente y a estos pacientes se les estudia un poquito más a fondo. Se le considera un paciente de riesgo y se tiene menos tolerancia cuando presenta ciertos indicadores. Si tiene el colesterol un poquito alto, se le trata. Valores que pueden estar en la normalidad pero no en su caso porque suponen un riesgo mayor que en el resto de la gente de su misma edad.

¿Cada vez ven casos en personas más jóvenes?

No, no creo. No es frecuente ver pacientes jóvenes. Llaman un poco más la atención o te conmueven un poco más. A veces tienen debuts con una muerte súbita y es más chocante. Lo que sí se ve en Ibiza es la enfermedad coronaria asociada a consumo de drogas, fármacos o sustancias tóxicas que pueden desencadenar en la enfermedad coronaria. No sé si la incidencia de estos casos es superior a la media de España, pero son casos que, en lo personal, me pareció una patología que no es tan frecuente de ver.

¿Se pregunta por esto en la consulta de Atención Primaria?

Normalmente, sí. Pero esto es como todo. Ya sabes, el fumador te dice que no fuma. Y no puedes andar detrás de él. Si no hay un interés propio en cuidar tu salud difícilmente habrá un interés externo. La gente lo sabe. Como sabe que el tabaco es dañino y lo consume igual. No se puede hacer mucho más en esos casos. La gente lo sabe.