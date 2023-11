Para bien o para mal, la geopolítica no es ajena a Ibiza

En la peculiar cartografía de la World Travel Market, el mundo está descolocado. Sus mapas turísticos poco tienen que ver con la realidad geográfica, pero, eso sí, calcan la geopolítica. Si hiciéramos caso a su distribución por regiones y países, Armenia limitaría con Ibiza y Balears. Ambos estands se encuentran casi pegados, a escasos metros, aunque 3.700 kilómetros separen Ereban de Santa Eulària. Hace tiempo solía estar cerca de Azerbayán, pero ahora está tan lejos como el odio que separa ambos países limítrofes desde que los azeríes invadieron a sangre y fuego (orejas arrancadas por el camino mediante) el enclave de Nagorno Karabaj: ahora se encuentran a una nave de distancia, que en la WTM es un mundo.

Israel, aunque ubicado (geográficamente) en pleno Oriente Medio, iba a ser uno más entre los países con estand en las naves europeas de la WTM (limitando con Croacia y Turquía), entre los que, lógicamente no están ni Rusia ni Ucrania. Así, al menos, aparecía en la guía oficial que se repartió, la primera jornada. Se ve que fue impresa mucho antes de que Israel declarara la guerra a Hamas, porque su estand, que iba a ser muy alargado, ha sido borrado del mapa de la WTM: en su lugar hay una cafetería, sillas y unas máquinas para dar masajes. En los paneles, en vez de la estrella de David aparece una taza de café humeante.

La modesta Palestina

La geopolítica juega un papel muy importante en estas ferias turísticas. Y la diplomacia. Mejor no poner ni cerca ni juntos a enemigos irreconciliables. No están los ánimos para jugar con fuego. Mejor trampear el mapamundi que acabar todos a tortas en la WTM. O algo peor. Al otro lado, en otra galería, separados por un enorme pasillo (y por un odio secular), se encuentran los espectaculares y gigantescos estands de los países que, salvo contadas excepciones, ni reconocen ni soportan la presencia judía en la Tierra Prometida: Irak (con el lema sencillito ‘Irak is beautiful. The cradle of civilization’), Arabia Saudí (con publicidad por todo Londres, incluso en estaciones de metro y en aeropuertos, donde dicen que aúnan «modernidad con tradición» y que es el lugar donde «la indulgencia llega más lejos», cuyo sentido es difícil de entender), Omán, Catar, Jordania (en una pantalla hipergigante aparecen sin descanso vídeos de occidentales sonrientes, para destacar que allí están seguros) y la minúscula oficina palestina del Ministerio de Turismo y Antigüedades. El estand de Palestina es modesto: de unos 30 metros de largo por sólo tres de ancho. En una pantalla califican a Al Quds (Jerusalén) como su «capital» e incluyen una imagen de gran tamaño (pero ni punto de comparación con las de la próxima Arabia Saudí) de la mezquita de Al Aqsa, situada en esa ciudad.

El turismo norteamericano, afectado

Tanto para bien como para mal, la geopolítica no es ajena a Ibiza. No solo la ‘acerca’ a Armenia, sino que, además, es uno de los asuntos que preocupan, y mucho, a algunas empresas turísticas de la isla. Por ejemplo, a Palladium Hotel Group. «Lo que está ocurriendo en Israel nos provoca mucha incertidumbre de cara a la temporada de 2024», asegura Sergio Zertuche, su jefe de ventas. «Estamos preocupados -explica-, sobre todo, por nuestros clientes de Estados Unidos. Fue un mercado que en 2023 nos dio muchas alegrías. Pero debido a lo que ocurre, están suspendiendo sus viajes hacia Europa. Incluso su propio Gobierno está pidiendo a sus ciudadanos que no viajen a nuestro continente». O algo saben en Estados Unidos (y no lo dicen, por lo cual ahora usted, lector, sí debería estar preocupado porque ese país haya enviado dos súper portaviones y un submarino nuclear a esas aguas del Mediterráneo Oriental) o siguen teniendo una idea equivocada de las distancias del Mediterráneo. Para tranquilizarnos, mejor pensar lo segundo.

La importancia de EEUU

De la importancia del turismo norteamericano da cuenta el presidente del Consell, Vicent Marí: «Les interesa mucho Ibiza. Este año venían muchos desde San Francisco, era algo habitual. No les importa que el trayecto sea tan largo. Para ellos es normal». Detrás de esa moda está, dice Marí, la presencia en la isla de importantes grupos hoteleros con capital estadounidense, como Marriot, Hyat, Six Senses...

Zertuche tampoco entiende tanta prevención norteamericana. Sí considera normal que los turistas empiecen a cancelar como si no hubiera un mañana (glups) sus estancias previstas en los países limítrofes, como Egipto, y, tras poner el dedo en el globo terráqueo, decidan irse lo más lejos posible. Por ejemplo, como está sucediendo desde hace un par de semanas, a Canarias, por si el primer ministro, Benjamín Netanyahu, hace caso a su exministro ultra de Patrimonio y lanza unos nukes atómicos sobre Gaza, como imploró. Como nadie sabe qué puede pasar por esos conflictivos lares, Zertuche asegura que su compañía vigilará «atentamente las cancelaciones» de reservas y diseñarán «estrategias» para combatir ese tipo de comportamientos, pues podrían crear un roto en sus planes para 2024.

Huida a Canarias

Lo de que los turistas están ‘huyendo’ a Canarias lo saben bien en THB: «En Canarias —explica Juan Carlos Miralles, su director comercial— gestionamos varios hoteles. Hace mes y medio, hasta que estalló la guerra en Israel, Egipto estaba muy arriba, mientras Canarias iba por debajo de ese país como destino. Todo eso cambió desde el 7 de octubre. La balanza se ha inclinado hacia Canarias, mientras Egipto tiene anulaciones diarias a chorros. Y esto, históricamente, beneficia a Balears, pues estas islas suponen tranquilidad para las familias, por seguridad y por la cercanía, por estar a dos horas de cualquier aeropuerto de Europa». No hay empresario, por ejemplo Christian Weitzel, de Azuline, que cuando le preguntas qué augura para 2024, primero diga que todo va miel sobre hojuelas, para a renglón seguido advertir de que «no habrá que perder de vista lo que pasa en el mundo, sobre todo en Israel».

David Muñoz, director de ventas y marketing de Vibra, también está al tanto de la ascensión y caída de Egipto, frontera con la franja de Gaza y semillero y cuna del movimiento islamista, ahora en hibernación pero que, como se sabe bien de épocas pasadas, puede levantarse en cualquier momento y causar estragos (AK 47 o daga en mano) entre turistas occidentales: «Egipto venía fuerte, pero tras lo sucedido el 7 de octubre, se ralentiza», comenta. «El turista huye de los conflictos y se acerca a las zonas seguras», resume al respecto Vicent Marí. En ese sentido, «la isla tiene una posición excelente, los turistas demandan, entre otras cosas, esa seguridad que tenemos». También cree que la proximidad a Europa es «una garantía». Seguridad y proximidad, lo tiene todo. Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària, coincide con él: «Las distancias cercanas y la seguridad cuentan. La gente lo considerará a la hora de elegir destino», afirma. Ya pasó durante el conflicto en los Balcanes, las primaveras árabes…

Cancelaciones israelíes

Pero eso no arregla el roto que está provocando lo que sucede al otro lado del Mediterráneo en empresas como Pacha. El conflicto en Israel está afectando a esa sociedad «muy negativamente», especialmente al turismo de grupos, al corporativo, al de convenciones, comentan Narba Kalina y Ambra Lauretti, responsables de MICE de la marca de las dos cerezas. Sobre todo a sus clientes israelitas, que no son pocos y que ya han cancelado reservas con ellos. En su caso, el last minute impera. Antes del covid y de las guerras de Ucrania e Israel, las reservas de grupos se anticipaban con años, a uno, dos o tres vista, incluso más. Eso se ha acabado, incluso para las bodas: «Esperan más para decidir… Por si acaso». Por si los nukes.