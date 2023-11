La agenda de ocio y cultura de este fin de semana tiene absolutamente de todo. Música, concursos gastronómicos, danza, teatro, conferencias, humor con el gran Fernando Esteso, fiestas patronales... El jueves se inicia el Foro de Emprendedores en el Centre Cultural de Jesús y la sala de plenos del Consell de Formentera acoge a las 17 horas la conferencia ‘L’heroïna del S. XXI’, a cargo de Marc Masip. Y el XLIX Curs Eivissenc de Cultura ofrece la charla ‘De la mar i la terra al plat: la producción alimentària pitiüsa. Mostra de quilòmetre zero pitiús’, a cargo de Josep Lluís Joan. El viernes llega, el Ibiza Light Festival, que incluye instalaciones lumínicas a gran escala vestirán de luz y color el patrimonio arquitectónico y el paisaje urbano de Dalt Vila. El baluarte de Santa Llúcia es el escenario principal del festival. También el viernes se inicia el Festival del Humor, que tendrá su sede en Can Ventosa y culminará el domingo con la presencia del gran actor y humorista Fernando Esteso. Y el Casino des Moll del puerto de Ibiza acoge una charla sobre las herencias y los pactos sucesorios. Ya el sábado, no hay que perderse la fiesta La Movida en Santa Gertrudis, a partir de las seis de la tarde con los DJ Petit & Vázquez-X Aniversario y Tam Tam Go en concierto. Para saciar a los hambrientos se celebra en el Mercat Vell de Vila, dentro de los actos de su 150 aniversario, un concurso de tortillas. Finalmente, el domingo Santa Gertrudis se engalana para su día grande y Forada inicia sus fiestas.

JUEVES 9 DE NOVIEMBRE Conferencia ‘Xerrades per a famílies i docents’ de Formentera. ‘L’heroïna del S. XXI’, a cargo de Marc Masip. 17 horas en la sala de plenos del Consell de Formentera. Reservas en 971321271 o educaciosocial@conselldeformentera.cat. Servicio de acogida de niños a partir de tres años. IX Foro de Emprendedores Desde las 9 horas en el Centre Cultural de Jesús, charlas y presentación (10 horas) y votación (11 horas) del público de los proyectos presentados al concurso ‘Millor projecte emprenedor 2023’. Cine ‘Los osos no existen’, de Jafar Panahi (Irán, 2022) VOSE. Ciclo Anem al Cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa. Entrada: 4,5 euros. Infantil ‘La gallineta vermella, a cargo de Myotragus Teatre. Ciclo ‘Contacontes infantils’. 17 horas en la biblioteca de Santa Eulària. Conferencia XLIX Curs Eivissenc de Cultura. ‘De la mar i la terra al plat: la producción alimentària pitiüsa. Mostra de quilòmetre zero pitiús’, a cargo de Josep Lluís Joan, presenta: Amèlia Torres. 20 horas en Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17 de Vila. Entrada libre. Fiestas de Santa Gertrudis 20.30 horas, Inicio del campeonato de cau en el restaurante Santa Gertrudis. Charla Lletres compartides. Conferencia del escritor Joan Garí. En el auditorio de Can Ventosa a las 11.15 horas. EXPOSICIÓN 'Jugant com els nostres avantpassats: El marro de can Celleràs (Formentera) i altres jocs antics'. Far de la Mola (Formentera), organiza el Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera en colaboración con el Consell de Formentera. de dimecres a diumenge de 9h a 14h, fins el 22 de desembre, amb possibilitat d'organitzar visites escolars (contacte: comunicacio@maef.eu). VIERNES 10 DE NOVIEMBRE IX Foro de Emprendedores Desde las 9 y hasta las 14.50 horas en el Centre Cultural de Jesús, conferencias y presentación de los finalistas del concurso ‘Millor projecte emprenedor 2023’ y de casos de éxito. Cine Documental ‘Orlando. Mi biografía Política’, de Paul B. Preciado. 20 horas en el Auditorio de Can Jeroni, en Sant Josep. Organizado por Mal del Cap, que aprovechará para hacer pública la programación del Festival Mal de Cap de Ibiza, que se celebrará entre el 24 de noviembre y el 2 de diciembre. Ibiza Light Festival Desde las 20 horas hasta medianoche. Instalaciones lumínicas a gran escala vestirán de luz y color el patrimonio arquitectónico y el paisaje urbano de Dalt Vila. El baluarte de Santa Llúcia es el escenario principal del festival. Muestra artística gratuita organizada en Dalt Vila por la Asociación de Artistas y Empresas Audiovisuales de Ibiza y con la colaboración del Ayuntamiento d'Eivissa y el Consell d'Eivissa con propuestas de Cesc, Endika, Pablo Navas, Rubén Cuba, Lilian Jung, Necko, Patxwork, Jordi Blanco, Aladdin Lights, GnomaLab, Pirolaser FX, Di-Visio e Hypnotica. Fiestas de Santa Gertrudis 20.30 h Inicio del campeonato de parchís en el restaurante Santa Gertrudis. Muestra colectiva 18.30 horas en el Centre Cultural Can Portmany, inauguración de la colectiva de la Associació Multiart d'Eivissa (AMAE). Abierta hasta el 20 de noviembre de 17.30 a 20.30 horas. Humor 14 Festival del Humor de Eivissa. Álex O’Doherty en ‘Imbécil’. 21 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 20 € en www.eivissa.es. Desde las 19.30 horas en la biblioteca. Literatura 19.30 horas en la biblioteca Marià Villangómez de Can Ventosa, presentación del libro ‘Dones de la sal’, de Esperança Marí i Mayans. Charlas sobre herencias y pactos sucesorios A las 19 horas en el Casino des Moll (puerto de Ibiza), intervención de la abogada Olga Cardona: ‘Puedo firmar más de un pacto sucesorio? La riqueza de los pactos sucesorios de las Pitiüses y sus inmensas posibilidades’. Después intervendrá Ángel Navarro, secretario del Consell de Formentera (‘La Ley 8/2022 y los pactos sucesorios: más que un símbolo para Eivissa y Formentera’), y por último lo hará el notario de Jesús, Javier Cuevas (‘Pactos sucesorios: cuestiones prácticas y algunos consejos’). El juez decano, Sergio González Malabia, moderará la mesa redonde programada al final de la jornada. SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE Museos Activitats de tardor del Museu Etnogràfic d’Eivissa, en Can Ros (Santa Eulària). De 11 a 15 horas habrá una muestra de artesanía ibicenca, un encuentro con la Associació Oficial de Criadors de Ca Eivissenc d’Eivissa i Formentera y talleres infantiles. Con la música del dj Yor-D. A las 13 horas ballada popular y comida y bebidas a beneficio de Manos Unidas. Ibiza Light Festival Desde las 20 horas hasta medianoche. Instalaciones lumínicas a gran escala vestirán de luz y color el patrimonio arquitectónico y el paisaje urbano de Dalt Vila. El baluarte de Santa Llúcia es el escenario principal del festival. Muestra artística gratuita organizada en Dalt Vila por la Asociación de Artistas y Empresas Audiovisuales de Ibiza y con la colaboración del Ayuntamiento y el Consell de Ibiza con propuestas de Cesc, Endika, Pablo Navas, Rubén Cuba, Lilian Jung, Necko, Patxwork, Jordi Blanco, Aladdin Lights, GnomaLab, Pirolaser FX, Di-Visio e Hypnotica. Fiestas de Santa Gertrudis 12 h IV Edición Espart & Race. En el descampado a la salida en dirección a Sant Mateu. Equipos de cuatro personas. Inscripciones con el nombre del equipo y sus integrantes por WhatsApp al 638 392 449 o 618 495 197.

por los 25 años de la Associació de Vesins de Buscastell. En el centro social. 14 horas, comida de matanzas. Plazas limitadas. Interesados apuntarse antes del 16 de noviembre en el teléfono 626 644 643. 20 euros socios y 25 no socios. En la carpa de centro social. Humor 14 Festival del Humor de Eivissa. Homenaje a Fernando Esteso en el que participará el popular actor y humorista, Félix el Gato y Jaimito Borromero. 20 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 20 euros en www.eivissa.es. 150 Aniversario del Mercat Vell 12.30 horas: Bingo cabaré a cargo de David Pomar EXPOSICIONES 130 Aniversario de Diario de Ibiza. Exposición de portadas históricas. De lunes a viernes de 11 a 13 y de martes a viernes de 18 a 20 horas en el Club Diario de Ibiza. Erwin Broner. Exposición por el Any Broner 2023. Sede de Eivissa del Colegio de Arquitectos en Can Llaneres, Dalt Vila. Hasta final de noviembre. '25 anys de compromís amb la cultura popular'. Exposición de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa. Sa Nostra Sala de Vila. Lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 1 de diciembre. Aída Miró. 'Tribut a la dona i la diversitat', pinturas. Inauguración el 30 de octubre a las 19 horas en la sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Festivos, domingos y lunes mañana cerrado. Hasta el 11 de noviembre Carle Naide. Pinturas. Inauguración domingo 29 de octubre a las 20 horas. Hasta finales de noviembre en Galería También de Santa Gertrudis. Arte contra el cáncer. Exposición colectiva de artistas de Ibiza y Formentera a beneficio de AECC. Inauguración viernes 20 de octubre a las 19.30 horas. Hasta el 13 de diciembre. Antonio Fioravanti. 'Ecos de eternidad', dibujos místicos y esotéricos. Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. Hasta el 7 de noviembre. Petra Reimers. 'Homenaje a los peces', dibujo, acuarela y collage. Art Café ses Casetes de Sant Mateu. Hasta el 14 de noviembre. Bárbara Pintado. Pinturas. Can Jordi Blues Station. Hasta finales de octubre. 'Una Col·lecció d'Art Contemporani'. Muestra colectiva de fotografía, escultura y pintura de la colección de Catalina Verdera. Espacio Micus de Jesús. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica al 971 191923. Hasta diciembre. MERCADILLOS Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas. Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas. Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni. Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi. Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Formentera: Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.