La Federación Socialista de Ibiza presentará en los próximos plenos de las instituciones de la isla, a través de sus representantes, mociones con propuesta de acuerdo para que todos los grupos políticos «condenen los ataques antidemocráticos» que están sufriendo su partido por la negociación de la ley de amnistía del procés de Cataluña. «No hemos sido los únicos, ya que en las últimas semanas sindicatos como STEI han sido atacados; algunos periodistas han sido insultados y les han impedido desempeñar su trabajo informativo y las fuerzas y cuerpos de seguridad han recibido consignas contrarias a nuestra democracia», recuerda la FSE-PSOE a través de un comunicado.

Por ello, los socialistas pedirán a las instituciones de Ibiza un acuerdo para «condenar los ataques antidemocráticos que se están produciendo en las sedes de partidos políticos, sindicales, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y en las instituciones clave de nuestra democracia», hacer «un llamamiento a la ciudadanía y a las fuerzas políticas al sentido común y al respeto de las instituciones democráticas y de sus legítimos representantes en nombre de la convivencia política» y, finalmente, «expresar que la democracia es incompatible con actos violentos que vulneran la libertad de los españoles».

«Desde el respeto a la discrepancia política y al derecho de manifestación de la ciudadanía, lo que no podemos tolerar es que determinados grupos pretendan amedrentar a quienes no piensan como ellos, amenazando e insultando, arrogándose la posesión de la verdad absoluta, del patriotismo y de la defensa de España», recalca la nota, que agrega: «Lo más preocupante de todo esto es que, tras los enfrentamientos violentos, líderes públicos calientan las protestas y justifican la violencia, proponiendo la ilegalización del PSOE o alentando a la Policía a no cumplir con su función».