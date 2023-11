Ningún sindicato docente respalda el nuevo modelo lingüístico de PP y Vox

Ningún sindicato docente apoya las medidas que plantea el acuerdo firmado por PP y Vox para implantar la libre elección de lengua en los centros educativos de Balears. Los responsables de ANPE, UOB, UGT Y CCOO mostraron su total rechazo al conseller de Educación, Antoni Vera, ayer en la Mesa de Educación, en un encuentro que el principal sindicato en la enseñanza pública, el STEI, abandonó a los veinte minutos de empezar al considerar que esta medida supone «un acto grave de irresponsabilidad» y que «no tiene motivos pedagógicos» que la respalden.

Sin embargo, en declaraciones a los medios al finalizar la reunión, el conseller defendió la medida e insistió en que es «totalmente voluntaria»: «Participará quien quiera. Quien no quiera, seguirá igual y ya está», manifestó tras asegurar que está abierto a que «toda la comunidad educativa» opine y participe a la hora de desplegar el acuerdo.

Pese a la oposición de los docentes, el conseller se mostró firme y poco alarmado por el rechazo de todos los sindicatos: «Personalmente, no me preocupa. Vamos a consensuar (la medida) lo máximo posible». Para el conseller, «no hay motivos para las movilizaciones», aunque «cada uno es libre». También consideró que ni los desdoblamientos ni los grupos flexibles (que se prevén en la Lomloe, recordó Vera) suponen segregación lingüística, por lo que «no se utilizan eufemismos» a la hora de hablar de esta medida.

Por otro lado, recordó que la libre elección de primera lengua ya se estableció en 1986 en el artículo 18 de la Ley de Normalización Lingüística y en 2022 con el artículo 135 de la Ley de Educación autonómica (LEIB): «Nos tendría que preocupar que no se haya garantizado este derecho hasta ahora, ese es el debate», sentenció.

Con todo, el conseller no aclaró cómo se plasmará el acuerdo en las aulas, ni si los alumnos estudiarán la misma asignatura a la vez en lenguas distintas y aulas separadas. Tampoco concretó si el acuerdo firmado con Vox se materializará en forma de decreto, resolución, instrucciones o una orden: «Aún no lo puedo decir, el acuerdo tiene que seguir su curso», señaló. De hecho, la falta de concreción es una de las principales críticas de los sindicatos.

En general, las entidades sindicales que ayer participaron a la Mesa critican que Educación avive a instancias de Vox una polémica que era «inexistente» en los centros educativos. El rechazo de los dos principales sindicatos fue rotundo: ANPE pidió que la medida no se aplique en la enseñanza pública y STEI optó por abandonar directamente la reunión. El resto tampoco tuvo dudas a la hora de cargar contra el proyecto: «La Administración está obligada a promover el uso del catalán y no entendemos cómo esta propuesta de Vox ayuda a promoverlo», sentenció un portavoz de UOB Ensenyament, Gabriel Vives, que no descartó futuras movilizaciones para protestar contra el acuerdo.

Por su parte, el secretario de enseñanza de UGT Balears, Tino Davia, pronosticó «problemas» tanto en los centros como en toda la comunidad educativa y criticó que los esfuerzos no se dediquen a otras cuestiones como reducir ratios y carga lectiva o desmantelar barracones. En la misma línea, el secretario de enseñanza de CCOO, Mario Devis, recordó que «hay muchos puntos» que se tienen que negociar y lamentó que los sindicatos todavía no hayan recibido ningún documento sobre el acuerdo: «Me preocupa mucho cómo se implementará el plan y de dónde sacarán los sueldos. Estaremos vigilantes».