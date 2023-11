Sindicatos y FAPA creen que el acuerdo PP-Vox implica «una amenaza para la convivencia»

El pacto entre PP y Vox para la elección de la primera lengua de escolarización y su extensión en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura no ha gustado a los sindicatos educativos ni a la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA). Los primeros lo califican de «segregacionista». La segunda dice que es una decisión política e ideológica que no se atiene a la realidad de las aulas.

«No estamos satisfechos con ese pacto porque arroja la responsabilidad de la decisión a los centros, sin dejar claro cuál debe ser el posicionamiento oficial. Ese principio de acuerdo no nos gusta por la falta de responsabilidad de la conselleria de Educación y la falta de medios que van a tener los centros para acogerse a lo que tienen que hacer, que provocará diversos problemas», señala Pepita Costa, presidenta de la FAPA de Ibiza, que subraya que «la lengua no representa un problema en estas islas». En la educación hay, afirma, «muchos problemas, pero el uso de los diferentes idiomas en los centros educativos no es uno de ellos. Hay ahora una autonomía de centro, para potenciar en cada uno de ellos la lengua que fuera minoritaria, que en Ibiza siempre es el catalán».

«Fines ideológicos y partidistas»

Costa considera que la iniciativa de Vox «tiene unos fines totalmente partidistas, ideológicos, que nada tienen que ver con lo que es la realidad de las aulas y de nuestra sociedad, en la que, desgraciadamente, y pese a que el catalán es el idioma vehicular, hay un retroceso de esta lengua». El pacto es, recalca, «una decisión política que, otra vez, no tiene en cuenta la realidad».

La FAPA ha pedido que todo cambio legislativo que se deba implementar en las aulas «tenga en cuenta a la comunidad educativa, esencialmente a los docentes. Pero no se les ha tenido en cuenta. Son decisiones políticas que no cuentan con la opinión, experiencia y conocimiento de quienes día a día se enfrentan a la labor educativa», critica Costa: «En las reuniones previas se nos dijo que los cambios serían consensuados. Pues el punto de partida no es positivo».

Por el contrario, la Federación de APAS de Baleares (FAIB), miembro de Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa), ha expresado su apoyo al plan piloto del Govern para la libre elección de lengua: «Nosotros como FAIB-Concapa, siempre hemos luchado por un bilingüismo real dentro de las escuelas. Se tiene que garantizar que al final del periodo de escolarización obligatoria los alumnos de Balears hayan adquirido la competencia lingüística y comunicativa en lengua catalana y castellana, tal y como marca la legislación vigente».

«Valoramos que sea cada centro el que pueda adherirse de manera voluntaria al plan piloto», prosigue la FAIB-Concapa, que ve «positivo» que se ponga en marcha en el curso 2024/2025 en aquellos centros «donde sea posible» y que «se extienda durante toda la legislatura»; así como que «respete la autonomía del centro» y «no suponga segregación por cuestiones de lengua».

Por su parte, Pere Lomas, secretario del sindicato STEI en las Pitiusas, cree que se trata de «un acuerdo sobre un problema que no existe. Las comunidades educativas, los centros educativos viven con normalidad el uso de las lenguas. La obsesión de un partido ultranacionalista aboca a hacer inventos extraños que están más que superados». Acusa también al Govern de «trasladar el problema [de la aplicación del pacto] a las escuelas». Las direcciones de los centros tendrán, de esa manera, «que solventar problemas que hasta ahora no tenían o que eran minoritarios. No existen problemas al respecto mayoritarios, en absoluto». Lomas reitera que se debe respetar la Ley de Normalización Lingüística y el Decreto de Mínimos, «que desde hace años y con consenso mantienen la normalidad y la coexistencia de las lenguas en las escuelas».

Un pacto «segregacionista»

Para Lomas, el pacto entre PP y Vox es «segregacionista», pues para aplicarlo «separará alumnos, hará diferencias entre ellos solo por la lengua que usen». Y eso «consumirá recursos personales, económicos y de espacio de forma absurda que no pueden ser destinados a las verdaderas necesidades que tiene el sistema educativo en las Pitiusas, como la carencia de infraestructuras, los problemas de sustituciones de profesorado o la falta de climatización en las aulas».

Por su parte, CCOO Enseñanza de Balears también «rechaza el acuerdo PP-Vox sobre segregación lingüística e insta a priorizar necesidades educativas reales». El sindicato cree que implica «la segregación y una amenaza para el modelo lingüístico actual y para la convivencia». Para CCOO, «es totalmente inaceptable el plan piloto voluntario, donde se propone la oferta de recursos económicos, humanos y materiales en los centros que participen y permitan a las familias elegir la lengua de enseñanza en las asignaturas no lingüísticas del ámbito científico y social».

CCOO manifiesta que la lengua tiene que ser «un instrumento de cohesión social, y el catalán, como lengua propia de Balears, tiene que ser conocida, protegida y promovida socialmente, especialmente en el ámbito educativo», detalla el sindicato en una nota de prensa: «No podemos permitir ningún retroceso en la defensa de los derechos lingüísticos, y mucho menos que la lengua sea un factor de segregación dentro de los centros educativos. La lengua tendría que ser un medio de integración y no una fuente de conflicto social; es una confrontación innecesaria cuya única intención es cumplir con deudas políticas». CCOO avisa de que se mantendrá «firme en la defensa del catalán propio de las islas» y apuesta por que las decisiones del ámbito educativo sean tomadas «con el máximo consenso y la consideración de las necesidades de la sociedad balear».

Estima que hay otras prioridades, como «la reducción de las ratios de alumnos en las aulas, la disminución de las horas lectivas de los docentes, la aplicación del acuerdo marco, el incremento de las retribuciones de los docentes y los complementos de insularidad», necesarias para mejorar la calidad de la educación en Balears: «En lugar de destinar recursos a la segregación lingüística, que puede provocar tensiones y divisiones innecesarias, CCOO pide al Govern y a las fuerzas políticas que prioricen las necesidades más urgentes del sistema educativo».