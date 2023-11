Desalojan el edificio público de Sa Casilla de ses Salines, que llevaba años okupado

La Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep han desalojado este lunes por la mañana Sa Casilla de ses Salines, un edificio público que llevaba varios años okupado. Una actuación conjunta de los dos cuerpos policiales que fue «pacífica», según explica Mariano Juan, conseller insular de Gestión del Territorio e Infraestructuras Viarias. En el momento del desalojo únicamente quedaban dos personas, ambas adultas, viviendo en este edificio, de titularidad pública, ubicado en el margen de la carretera de ses Salines, muy cerca de la iglesia de Sant Francesc. Aunque este lunes, cuando se personaron los agentes y un secretario del Consell de Ibiza, únicamente quedaban dos personas en el edificio de piedra, en él, en los últimos años han llegado a convivir cerca de diez.

Hace ahora un año y medio que el Ayuntamiento de Sant Josep solicitó al Consell de Ibiza, propietario de esta caseta de peones camineros, la cesión del inmueble, ya que pretendía usarlo para actividades «culturales y científicas» relacionadas con el Parque Natural de ses Salines. En concreto, el anterior equipo de gobierno quería usarla como albergue para alojar a profesionales o estudiantes que lleven a cabo investigaciones en el Parque Natural.

En aquel momento, el edificio, propiedad del Consell de Ibiza, estaba cedido al Govern balear (desde 2009) para llevar a cabo actividades medioambientales que nunca se llegaron a realizar, por lo que la conselleria balear de Medio Ambiente reconocía que tenía previsto extinguir el contrato de cesión.

La sorpresa de los okupas

«El anterior alcalde, Ángel Luis Guerrero, nos lo pidió e iniciamos todos los trámites para proceder a la cesión», indica el conseller, que detalla que hace aproximadamente un año que se firmó el acuerdo de cesión, en el que el Consell de Ibiza reconoce que no necesita este inmueble, por lo que puede ceder su uso al Consistorio para la función que solicita. Una vez firmado el acuerdo, explica Juan, cuando se pusieron manos a la obra se encontraron con «la sorpresa» de que había okupas. «Se estaba usando como vivienda», recalca. El Ayuntamiento de Sant Josep se negó en ese momento a asumir el desalojo del espacio, únicamente se haría cargo del acondicionamiento del espacio una vez desokupado y cedido.

Ante esa situación, se hizo un requerimiento para que las personas que estaban residiendo en el espacio lo abandonaran, pero al no dar resultado el Consell de Ibiza tuvo que recurrir a la vía judicial. «al ser un bien público tenemos la ventaja de que el proceso de desalojo va más rápido que si fuera de un particular», reconoce el conseller.

Este lunes, con la resolución del juzgado, se programó el desalojo, al que los ya dos únicos residentes del mismo no opusieron resistencia. «El problema es que llevaban años ahí y no se había hecho nada. No se habían tomado decisiones. No se había protegido», recalca el conseller de Territorio apenas unas horas después de que se haya levantado acta del desalojo y además se haya tapiado el edificio para evitar que puedan volver a okuparlo. De la misma manera, indica el conseller, se reforzará la seguridad del edificio.

El inmueble se encuentra en buen estado. «Estructuralmente. Eso está bien, pero está muy sucio y lleno de pintadas, por lo que habrá que llevar a cabo una limpieza muy intensiva», indica el conseller. En las imágenes captadas tras el desalojo propiamente dicho por el Consell de Ibiza se puede apreciar perfectamente el uso como vivienda del inmueble. Se distinguen media decena de colchones repartidos por la casa y la terraza exterior, un sofá en el salón, mesitas de noche, pareos como decoración o haciendo las veces de cortinas, cuadros, ceniceros, algunos productos de limpieza, ropa, mantas y una veintena de botes de especias y otros productos de alimentación, lo que indica que se cocinaba en el inmueble.

Especias en la cocina

En una de las habitaciones, con dos colchones individuales, hay un muñeco de peluche, varias banderolas indias y una estantería decorada con decenas de pegatinas. Eso sí, el edificio, en el que destaca su bonito suelo de damero, está completamente plagado de trastos: varios tendederos, un sinfín de cubos apilados, maderas y palets.

Mariano Juan confía en que, una vez llevado a cabo el desalojo, se pueda concretar la cesión al Ayuntamiento de Sant Josep «en los próximos días». De la misma manera, espera que otro onmueble público que se encuentra también okupado, pueda desalojarse en breve. Se trata, explica, de dos viviendas cercanas a la localidad de Puig d’en Valls que el Ayuntamiento de Santa Eulària ha solicitado para poder destinarlas a servicios sociales. El proceso, asegura el conseller, ha sido el mismo que en el caso de Sa Casilla y en estos momentos el Consell está pendiente de la resolución judicial para poder obligar a los okupas a abandonar estas dos viviendas.